Kymenlaaksossa jälleen uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia: Kouvolassa Lauttarannan kotiutusyksikössä, Kotkassa Hovinsaaren hoivakodissa sekä Pohjois-Kymen sairaalassa

Hovisaaren hoivakoti 1:ssä on ollut yksi uusi kuolemantapaus. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Uusia kuolemantapauksia on ainakin kolme.

Kymenlaakson hoivakodeissa on tapahtunut uusia koronatartuntoihin liittyviä kuolemantapauksia.

Sekä Kouvolassa Lauttarannan kotiutusyksikössä että Kotkassa Attendon Hovinsaaren hoivakoti 1:ssä on ollut yksi uusi kuolemantapaus viimeisen vuorokauden aikana.

Lauttarannan kotiutusyksikössä on ollut nyt yhteensä seitsemän kuolemantapausta.

– Sen lisäksi kotiustusyksikön asukkailla on ollut kuolemantapauksia sinä aikana, kun he ovat olleet siirrettynä hoitoon Pohjois-Kymen sairaalaan. Tähän tartuntaketjuun liittyy sen lisäksi vielä useita tartuntoja, Kymsoten johtajaylikääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

– Sitä Pohjois-Kymen sairaalan tilastoa en ole niin tarkkaan tarkistanut, että pystyisin sanomaan vielä ihan täsmällistä lukemaa, Mäntymaa sanoo.

Hovinsaaren hoivakoti 1:ssä on ollut nyt kaksi kuolemantapausta.

Lauttarannan kotiutusyksikössä on todettu myös yksi uusi koronavirustartunta. Yksi altistunut on saanut seulonnassa positiivisen tartunnan. Tartunnan saaneita on nyt yhteensä 50.

Hovisaaren hoivakoti 1:ssä koronatartunnan saaneita on kuusi. Uusia tartuntoja ei ole Kymsoten mukaan tullut ilmi.

Kouvolassa lauttarannan kotiutusyksikön koronarypäs tuli ilmi tammikuun alussa ja on jatkanut leviämistään siitä saakka.

Kotkan Hovisaaren hoivakoti 1:n ensimmäiset tartunnat ja kuolemantapaus tuli puolestaan ilmi reilu viikko sitten.

Uutista täydennetään.

