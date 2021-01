Omatalon konkurssipesä on saanut Sonkajärven talotehtaan ostosta runsaasti yhteydenottoja

Joukossa on myös tahoja, joilla on kiinnostusta kehittää tehtaan toimintaa, mikä voisi parhaimmillaan lisätä työpaikkoja.

Konkurssiin haetun sonkajärveläisen talovalmistaja Omatalon konkurssipesä on saanut runsaasti yhteydenottoja eri tahoilta tehtaan toiminnan jatkamisesta.

Konkurssipesän mukaan kiinnostuneita tahoja on 15. Omatalon toimitusjohtajan Janne Rönkön mukaan joukossa on varteenotettavia ostajaehdokkaita. Mukana on myös muutamia ulkomaisia kauppojen tunnustelijoita.

Rönkön mukaan ostajaehdokkaiden joukossa on myös tahoja, joilla on kiinnostusta kehittää talotehdasta, mikä voisi jopa tuoda tehtaalle lisää työpaikkoja.

Ostajat ovat liikkeellä eri tavoittein. Osa ostaisi pelkän tuotemerkin, osa koko tehtaan kiinteistöineen ja osa tehtaan toiminnan ilman kiinteistöä. Jos tehdasrakennus ei kuuluisi kauppaan, olisi rakennukselle löydettävä erikseen sijoittaja, joka ottaisi sen haltuunsa.

Omatalon talotehtaan työntekijöiden viimeinen työpäivä oli tiistaina 19. tammikuuta. Kymmenkunta työntekijää on kuitenkin vielä töissä tammikuun loppuun saakka järjestämässä viimeisiä tehtaalta lähteviä talopakettitoimituksia sekä inventaariota.

Konkurssipesän pesänhoitajan Jari Karhisen mukaan tilanteessa on monta liikkuvaa osaa. Karhisen mukaan tehtaan liiketoiminnan myyminen helpottuisi, jos kiinteistön omistaisi jokin muu taho kuin talotehdas itse.