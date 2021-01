Ylen tiedot: Työterveyshuolto laajasti mukaan koronan joukkorokotuksiin – poliittinen sopu on olemassa ja korvaustapaa valmistellaan

Hallituksen terveyspalveluja käsittelevä ministeriryhmä on linjannut, että yksityinen työterveyshuolto otetaan mukaan koronavirusta torjuviin joukkorokotuksiin keväällä. Asiasta on olemassa poliittinen sopu, toteutuksen yksityiskohdat ovat valmistelussa.

Niin sanotulle sote-ministeriryhmälle esitellyn mallin mukaan työterveyshuollon järjestäjille on tarkoitus korvata koronarokotus täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. Samaan tapaan korvataan kustannukset koronaviruksen testaamisessa.

Yhtä rokotusta kohti kaavailtu korvaus olisi 5 – 10 euron haarukassa. Valtio maksaa itse rokotteen.

Periaate työterveyshuollon mukaanotosta koronan joukkorokotuksiin keväällä on vahvistettu Ylelle useasta lähteestä: "Se on hallitusryhmien kesken käyty läpi ja poliittisesti kuitattu". "Sote-ministerit ovat linjanneet, että tämä laitetaan valmisteluun. Valmistelu on nyt käynnissä. Asia on putkessa."

Työterveyshuollon järjestäjille maksettava korvaus vaatii lakimuutoksen, joka on valmistelussa. Todennäköisesti asia hoidetaan sairausvakuutuslain muutoksella.

Rokotus tuskin toteutuu pienillä työpaikoilla

Todennäköistä kuitenkin on, että pienillä työpaikoilla tai pienten työterveyspalveluja tarjoavien yritysten kautta koronarokotuksia ei välttämättä pystytä järjestämään.

Rokotteet tulevat Suomeen kunnille ja sairaanhoitopiireille ja kunnilla on vastuu rokotteiden jakelusta. Jakelu tulee sitä työläämmäksi, mitä useampaan paikkaan rokotteita pitää jakaa.

Yksityiset työterveysyritykset tai lääkäriasemat eivät pysty ostamaan koronarokotetta esimerkiksi lääketukuista.

Rokottajan pitää kyetä merkitsemään rokotukset potilastietoihin ja rokotusrekisteriin.

Kunnilla on oikeus ottaa työterveyshuolto tai yksityinen palvelutuottaja kumppaniksi rokotuksiin, mutta se ei ole velvollisuus.

Todennäköistä on, että kunnat ottavat työterveyshuollon mahdollisuuksien mukaan kumppaniksi rokotuksiin, koska se vähentää tarvetta siirtää hoitohenkilökuntaa terveyskeskuksista, kouluterveydenhuollosta tai neuvoloista rokotuksia antamaan. Käytäntö vaatii sopimuksen kunnan ja työterveyshuollon välillä.

Toinen mahdollisuus on, että kunnat tekevät yksityisten yritysten kanssa ostopalvelusopimuksia esimerkiksi rokotusten hoitamisesta osittain.

Joka tapauksessa kunnilla on velvollisuus hoitaa rokotukset. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valvovat ja seuraavat rokotusten edistymistä.

Työmarkkinajärjestöt patistivat hallitusta päätökseen

Palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöt patistivat jo loppuvuodesta hallitusta ottamaan työterveyshuollot koronan joukkorokotuksiin mukaan.

Todennäköisesti koronarokotuksista tehtäisiin myös lakimuutos, joka varmistaisi esimerkiksi vammaisille mahdollisuuden matkakorvauksiin, jos rokotuksen ottaminen vaatii matkustamista ja kulut ylittävät omavastuurajan.

Viime päivinä etenkin keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on puhunut sen puolesta, että työterveyshuolto ja yksityiset palveluntarjoajat otettaisiin mukaan koronan joukkorokotuksiin. Viimeksi hän kommentoi asiaa perjantaina, kun hän meni hallituksen neuvotteluun koronarajoituksista Helsingin Säätytaloon.

– Haluan, että suomalaiset kunnat hyödyntävät yksityistä terveydenhuoltoa ja työterveyshuoltoa paremmin niin, että ne voimavarat eivät ole poissa lasten ja nuorten tärkeistä palveluista, mikä kasvattaa koronan jälkilaskua kohtuuttoman suureksi tulevalle Suomen sukupolvelle.

Saarikko pelkää, että koronantorjunta ja hoito ovat vieneet jo nyt liikaa resursseja äitiys- ja lastenneuvoloista ja kouluterveydenhuollosta.

