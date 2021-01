Jos raja menee virolaisilta rakennusmiehiltä kiinni, Velar Gutmann yrittää pärjätä makaronilla ja jauhelihalla

– Mitä me nyt osaamme tästä arvella, se on heidän päätöksensä, Velar Gutmann kommentoi hallituksen aikeita kiristää rajaliikennettä.

Perjantai-iltapäivä Helsingin satamissa on monelle virolaiselle helpotuksen hetki. Matka kotiin ja omaisten luo alkaa. Tilanne voi kuitenkin muuttua pian.

Hallitus kaavailee kiristyksiä rajaliikenteeseen. Ylen tietojen mukaan Säätytalolla rustataan parhaillaan listaa aloista, joilla työmatkailu voi jatkua. Päämääränä on saada koronavirusmuunnos pysäytettyä rajoille.

Rajaliikennettä halutaan vähentää myös maarajoilla, etenkin Tornion ja Haaparannan välillä. Ajatuksena on, että kun liikenne vähenee, kaikki rajanylittäjät voidaan testata.

Viime keväänä rajat suljettiin työmatkaliikenteeltä ja moni joutui valitsemaan: Suomi ja työt tai paluu kotimaahan.

Virolaiset Rene Rand ja Velar Gutmann eivät riemastu Suomen hallituksen suunnitelmista kiristää rajaliikennettä. Silti heiltä löytyy sille myös ymmärrystä.

– Mitä me nyt osaamme tästä arvella, se on heidän päätöksensä. Ei me voida vaikuttaa tähän mitenkään, voin vain itkeä kotona vaimolle, että nyt on vähän huonosti, makaronia ja jauhelihaa on ruoaksi koko kuukausi jälleen, laivanrakennusalalla työskentelevä Gutmann kommentoi Ylelle perjantaina Länsisatamassa.

– Onhan se vähän huono, jos ei pääse kotimaahan viikonloppuisin, mutta kyllä sen kestää, sanoo Rene Rand.

Jos rajakiristykset astuvat voimaan, niin Rene Rand joutuu jäämään pitkäksi aikaa jälleen Suomeen, jotta pystyy hoitamaan työnsä. Tilanne ei ole helppo, mutta Randin mukaan sen kyllä kestää. Hän sanoo, että luottaa viranomaisten tekevän oikeita päätöksiä.

– Onhan se vähän huono, jos ei pääse kotimaahan viikonloppuisin. Korona vaikuttaa kyllä muutenkin työntekoon. Olen töissä sähköalalla, ja joudun usein käymään asiakkailla ja hekin pelkäävät koronaa. Me kaikki pelkäämme koronaa, Rand sanoo.

Vapaaehtoiset testit ei ole houkutelleet kävijöitä

Suomi on aloittanut koronatestaukset Viron lautoilla. Viime viikonloppuna laivoilla matkusti yli 5 000 ihmistä, mutta vain kymmenen prosenttia meni testeihin. Testit ovat vapaaehtoisia.

Gutmann kertoi käyneensä aina vapaaehtoisessa koronatestissä kun sellainen on tarjolla ollut, niin laivamatkoilla kuin lentokentälläkin. Hän kokee, että ne jotka eivät mene testiin vapaaehtoisesti, pitäisi määrätä pakolliseen karanteeniin.

Myöskään Rand ei ymmärrä niitä, jotka eivät osallistu vapaaehtoisiin koronatesteihin laivamatkoilla.

– Kyllä terveys on tärkein. En ymmärrä niitä ihmisiä, kyllä pitää pitää huolta kaikista, niin itsestä kuin toisistakin, Rand kommentoi.