Herätys: Venäjä kitkee Navalnyi-mielenosoituksia, moni pankki on nostanut maksujaan, entistä useampi masentuu töissä

Kreml yrittää estää suurmielenosoitukset – Navalnyin kannattajia pidätetty eri puolilla maata

Mikä on miehiään Venäjän tunnetuin Putin-kriitikko Aleksei Navalnyi, joka istuu tällä hetkellä Moskovan pahamaineisessa Matrosskaja Tišinan tutkintavankilassa? Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen valottaa kuvaa ristiriitaisesta oppositiopoliitikosta, joka on haastanut henkensä uhalla presidentti Vladimir Putinin hallinnon.

Kun pankit päivittävät hinnastojaan, palveluhinnat voivat jopa tuplaantua – Yle kysyi neljältä pankilta, miten niiden hinnastoja on viimeksi muutettu ja miksi

Viime vuosina pankkeihin kohdistuva sääntely on lisännyt niiden paineita nostaa hintoja Ismo Pekkarinen / AOP

Moni pankki on tehnyt vuodenvaihteen tienoilla korotuksia palvelumaksuihinsa. Korotukset kohdistuvat esimerkiksi ulkomaan maksuihin ja käteisnostoihin. Viime vuosina pankkeihin kohdistuva sääntely on lisännyt niiden paineita nostaa hintoja. Myös koronavuodella on ollut vaikutuksia hinnoitteluun.

Yhä useampi masentuu töissä ja päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle

Tia Redsven pitää tärkeänä sitä, että ihmiset puhuisivat nykyistä avoimemmin mielenterveysongelmistaan. Se helpottaisi ihmisiä, jotka törmäävät niihin omassa arjessaan. Jorge Gonzalez / Yle

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lähtenyt viime vuosina kasvuun pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Kasvu selittyy lähes yksistään mielenterveysongelmilla. Niiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi toissa vuonna 1 450 ihmistä enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.

Talouden tukemiselle on yhä tarvetta – Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Ykkösaamun vieraana

Valtion velkaantumisesta huolestuneilta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kysyy, mikä olisi ollut vaihtoehto. Juha Kivioja / Yle

Valtion koronatukea tarvitaan edelleen, sillä yritysten ja työpaikkojen häviämisen salliminen olisi vastuutonta politiikkaa, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Valtion velkaantumisesta huolestuneilta hän kysyy, mikä olisi ollut vaihtoehto. Rehn on vieraana Yle TV1:n Ykkösaamussa kello 10.05.

Sää on epävakainen

Ilmatieteen laitos

Tänään lauantaina sataa lunta etenkin Pohjois-Suomessa. Tuuli on voimakasta, mikä lisää pakkasen purevuutta. Etelä- ja Keski-Suomessa sateet jäävät päivällä vähiin. Illalla leviää seuraava sadealue etelään. Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) jalankulkijoita liukkaudesta Länsi- ja Etelä-Suomessa.

