Jo kolme tartuntaa ja lähes parisataa altistunutta – Vaasan lyseon lukio siirtyy etäopetukseen

Päätös maanantaina 25.1.2021 alkavasta ja viikon kestävästä etäopetuksesta koskee koko 860 oppilaan koulua.

Vaasan lyseon lukion oppilaista kolme on saanut koronatartunnan. Ensimmäinen tartunta todettiin alkuviikolla, kaksi muuta perjantaina 22.1.2021. Uudet tartunnat aiheuttivat noin sadan henkilön altistumisen. Ennestään koulussa on 70 henkilöä karanteenissa 24.1. saakka.

Rehtori Jaakko Perttu sanoo, että nyt halutaan viheltää peli poikki, ja siirtyä etäopetukseen, ettei karanteeniin johtavia altistumisia tulisi enempää. Hänen saamansa tiedon mukaan esimerkiksi jo alkuviikosta karanteeniin joutuneiden keskuudessa ei ole ilmennyt tartuntoja.

– Näyttäisi siltä, että viikon etäopiskelulla myös uudet karanteenit olisivat ohi koeviikkoon mennessä. Koeviikko alkaa viikon kuluttua eli helmikuun alussa.

Pertun mukaan kokeet järjestetään porrastaen, ettei käytäville pääse syntymään ruuhkia.

– Jos jotakin positiivista tästä löytää, niin (korona) jäljittäjiltä kuullun perusteella tartunnat eivät ole tulleet koulussa, vaan vapaa-ajalla kaveriporukassa, Perttu kertoo.

Ylioppilaskirjoitukset huolettavat

Koeviikkoa suurempi huoli koskee maaliskuun puolivälin paikkeilla alkavia ylioppilaskirjoituksia. Abit jäävät lukulomalle koeviikon jälkeen.

– Heidän kohdallaan ei sitten enää isoja altistumisia tule ainakaan koulussa, mutta kaveriporukat ovat sitten eri asia, Perttu miettii.

Samalla kampuksella ja samassa rakennuksessa sijaitsevassa ruotsinkielisessä lukiossa, Wasa Gymnasiumssa, mietitään vielä jatketaanko lähiopetusta vai siirrytäänkö myös etäopetukseen.

Lukioiden toiminnat ovat olleet eriytettynä koronan takia, mutta ainakin yksi ruotsinkielisen lukion oppilaista on ollut mukana suomenkielisen lukion kurssilla.

Koronatartuntoja Vaasan kouluissa ja päiväkodeissa

Koronatartunnat ovat kiusanneet viime päivinä Vaasan kouluja ja oppilaitoksia laajemminkin. Lyseon lukion ja ammattioppilaitos Vamian lisäksi oppilaita ja henkilökuntaa on karanteenissa Isolahden koululla, Vaasa-opistolla sekä Vaasan kristillisellä koululla ja päiväkodilla.

Kristillisen koulun ja päiväkodin tartunnat liittyvät laajaan ketjuun, jossa on perhetartuntoja. Tartuntaketjulla on yhteys myös Vähänkyrön ja Vöyrin alueille. Ketju on tullut Vaasaan pääkaupunkiseudulta, ja siinä on jo viitisentoista tartuntaa. Vaasassa selvitetään, liittyykö ketjuun mahdollisesti muuntovirusta.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi niin sanottua brittivarianttia. Viimeisin perjantaina 22.1. Pohjois-Irlannista Vaasaan palanneella henkilöllä.

