Herätys: Bellingcatin tutkija kertoi Ylelle työstään, verkkohuijarit yhä kekseliäämpiä, Sampo Terhosta tuli kirjailija

Bellingcat-tutkija Christo Grozev (taustalla) on jäljittänyt venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttäjiä. Aleksei Navalnyi

Bellingcat-tutkija kertoo Putinin myrkkytiimin jäljittämisen olevan kuin tietokonepeliä: peli vaikeutuu koko ajan

Venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttäneen turvallisuuspalvelu FSB:n tiimin jäljille pääseminen oli paljon odotettua nopeampaa, Bellingcat-tutkija Christo Grozev kertoo Ylen haastattelussa. Hänen mukaansa tiedustelupalvelujen on vaikea toimia salaa nykymaailmassa, jossa lähes kaikesta toiminnasta jää digitaalinen jälki.

Huijaukset verkossa ovat jatkuva riesa. Eleni Paspatis / Yle

Verkossa vaanivien huijareiden tuotekehittely on viety huippuunsa. Nyt huijarit kalastelevat pankkitunnuksia, tarjoavat halpaa lainaa ja tuottoisia sijoituksia. Suuri osa huijauksista on tökeröitä. Niistä on varoiteltu vuosien saatossa myös mediassa. Silti niitä kannattaa tehtailla, koska aina löytyy joku, joka tarttuu kömpelöönkin syöttiin.

Sampo Terho lukee mielellään. Hän yrittää siirtää lukuinnostusta myös tyttärelleen. Viimeksi iltasatuna on luettu Tove Janssonin Muumipappa ja meri -kirjaa. Henrietta Hassinen / Yle

Esikoiskirjailija Sampo Terho löysi jälleen kirjoittamisen, kun valtakunnanpolitiikka jäi taakse. Hän aloitti kirjoittamisen jo 16-vuotiaana, ja jo silloin syntyi ensimmäinen käsikirjoitus. Se oli fantasiaromaani. Ensi viikolla julkaistava esikoisromaani sijoittuu Neuvosto-Viroon. Siinä yhdistyvät kaksi Terholle tärkeää asiaa: historia ja yhteiskunnallisuus.

Lisää lunta Itä- ja Keski-Suomeen

Ilmatieteen laitos

Sadealue liikkuu sunnuntain aikana kohti pohjoista. Lunta sataa tänään eniten Keski- ja Itä-Suomessa. Etelässä sade on tihkua. Pohjoisessa sademäärät jäävät vähäisiksi. Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) jalankulkijoita ja autoilijoita liukkaudesta Etelä- ja Keski-Suomessa.

