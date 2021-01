Vaihto-opiskelijat bilettävät Tampereella ilman maskeja ja turvavälejä – vararehtori: "Tällainen käytös ei ole sallittua"

Tampereen korkeakouluyhteisön vaihto-opiskelijoilla on todettu noin 20 koronatartuntaa. Opiskelu tapahtuu etänä. Kampuksilla opiskellaan vain, jos tilojen käyttö on välttämätöntä.

Tampereen korkeakouluyhteisön vaihto-opiskelijoiden keskuudessa on todettu koronatartuntojen rypäs. Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoilla on löydetty viikon aikana parikymmentä tartuntaa. Yksi noin 30 opiskelijan asuntola on laitettu kokonaan karanteeniin.

Sosiaaliseen mediaan tehtyjen julkaisujen perusteella koronaohjeet eivät ole kaikille menneet perille. Tämä vahvistaa myös Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela.

– Vastuuttomasta käytöksestä ja bileistä on tullut tietoa. Olen nähnyt joitain Instagram-kuvia, joissa ollaan iloisissa tunnelmissa asuntolan keittössä – ilman maskeja ja turvavälejä, kertoo Sutela.

Myös keskustelukanava Jodelissa kerrotaan somesta bongatuista kuvista, joissa vaihto-opiskelijat juhlivat tai ovat muuten koolla.

Vararehtori Marja Sutelan mukaan välinpitämätön käytös koskee vain osaa vaihto-opiskelijoista. Suurin osa vaihto-opiskelijoista käyttäytyy vastuullisesti. Joukossa on myös riskiryhmäläisiä.

Sekä yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu ovat olleet keskiviikosta lähtien päivittäin yhteydessä vaihto-opiskelijoihin. Yhteyttä on pidetty sekä puheluilla että päivittäisillä sähköposteilla.

– Olemme hyvin selkeästi muistuttaneet viranomaisten koronaohjeista. Olemme kertoneet, että tällainen käytös ei ole sallittua.

Perjantaina sekä yliopisto että TAMK pitivät vaihto-opiskelijoilleen Teams-palaverin asiasta. Siihen osallistui suurin osa vaihto-opiskelijoista. Heitä on yliopistolla pari sataa ja TAMKissa vajaat 80.

Molemmat korkeakoulut ovat päättäneet keskeyttää uusien vaihto-opiskelijoiden ottamisen kevään ajaksi.

Juttua muokattu kello 17.09: Täsmennetty tiedolla, että välinpitämätön käytös koskee vain osaa vaihto-opiskelijoista ja että suurin osa käyttäytyy vastuullisesti.

