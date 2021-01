Näillä eväillä kokoomus yrittää olla kuntavaalien suosituin puolue – talouden sopeutuskeino ei saa olla kuntalaisten kukkaro

Kokoomus lähtee kuntavaaleihin talous edellä ja haluaa kirkastaa, minkä takia kirstunvartijan rooli on puolueelle niin tärkeä.

Kokoomus avasi lauantaina kuntavaalikampanjansa ja julkisti kuntavaaliohjelmansa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei suostunut sanomaan, millaista kannatusta kokoomus lähtee kevään kuntavaaleissa tavoittelemaan. Tavoite on kuitenkin olla Suomen suosituin puolue kuntavaaleissa.

Kokoomus katsoo ohjelmassaan, että kuntataloutta pitää hoitaa niin kuin omaakin.

– Velat on maksettava, enempää ei voi tuhlata kuin tienaa, pahan päivän varalle pitää säästää ja tulevaisuuteen kannattaa investoida. Me emme hyväksy leväperäistä taloudenhoitoa, jossa ongelmiin ei puututa tai asioita ei yritetä tehdä paremmin.

Kokoomuksen mukaan talouden sopeutuskeino numero yksi ei saa olla kuntalaisten kukkarolla käyminen.

– Me vastustamme kunnallisveron korotuksia, puolue ilmoittaa.

Kokoomuksen mukaan myöskään jätemaksujen, sähkönsiirtomaksujen, vesimaksujen tai muiden maksujen korottaminen joka vuosi ei saa olla tapa paikata kunnan heikkoa taloustilannetta.

"Ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia"

Lisäksi kokoomus haluaa, että Suomessa kaikki kunnat olisivat yrittäjämyönteisiä.

– Kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee. Se voi tekemisillään vaikuttaa siihen, että yritykset menestyvät.

Orpo sanoi kuntavaalikampanjan avauksessa, että kokoomus on pitkään puhunut talouden merkityksestä mutta monille on jäänyt hämärän peittoon, minkä takia kokoomus vahtii kirstua. Orpon mukaan kokoomus on puhunut enemmän keinoista kuin päämääristä.

Orpo sanoo, että ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia, koulutusta eikä terveydenhoitoa.

Kokoomus haluaa palauttaa Suomen Pisa-tutkimusten ykkössijalle

Kokoomus kertoi myös haluavansa "lisää koulua kouluihin".

– Kyse on aivan perusasioista: lisää aikaa eli oppitunteja, arvostusta nauttivia ammattilaisia ja oppivampia oppilaita sekä koulua, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä. Vaadimme, että koulutilat ovat terveitä ja turvallisia.

Kokoomus haluaa lisäksi palauttaa Suomen Pisa-tutkimusten ykkössijalle.

Viime hallituskaudella kaatunutta sote-uudistusta yritetään saada läpi myös tällä hallituskaudella. Kokoomuksen kanta hallituksen kaavailuihin on selvä.

– Kokoomus haluaa korjata sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia. Maakuntamalli tuo vain lisää ongelmia. Vastustamme jyrkästi maakuntaveroa, koska se kiristäisi myös työn verotusta, puolue katsoo vaaliohjelmassaan.

Orpo haluaa ihmisten pysähtyvän miettimään, mitä kokoomus sloganilla tarkoittaa

Kokoomuksen vaalislogan "Sydän on oikealla" sai heti julkistuksen jälkeen irvailua sosiaalisessa mediassa. Ihmisen sydän on anatomisesti kallellaan vasemmalle. Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miksi kokoomuksen slogan on sellainen kuin se on. Orpo puolestaan kysyi, mitä järkeä on tehdä kampanjaa, joka ei herätä keskustelua.

– Tällaista keskustelua me saamme aikaan ja juuri sen, että ihmiset pysähtyvät miettimään, että mitä ihmettä ne tarkoittavat.

Orpon mukaan politiikan kentässä kokoomuksella on selkeä oma potero, jota kampanjaslogan ilmentää.