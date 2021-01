Herätys: Ely-keskus perii takaisin yrittäjien koronatukia, Ukraina toivoo Bidenista auttajaa, korkeakoulutettujen työttömyys pitkittyy

Ely-keskus myönsi yrittäjille liikaa koronatukea oman virheensä vuoksi ja perii rahat nyt takaisin

Ely-keskus perii jo maksettuja koronatukia takaisin yrittäjiltä. Avustusta peritään takaisin ainakin tapauksissa, joissa ely-keskus on myöntänyt toiminimeä käyttäville yrityksille tukea yrittäjän omaan palkkaan. Yrittäjille tieto avustusrahojen takaisinperinnästä tuli yllätyksenä.

Korkeakoulutettujen työttömyys pitkittyy, koronan jäljiltä töihin pääsy on muita hitaampaa

Tuomas Jokipii on hakenut töitä ahkerasti ja alkuvuodesta tärppäsi. Puolen vuoden projekti on alkamassa. Rami Moilanen / Yle

Akava Works -tutkimusyksikön mukaan korkeakoulutettujen työttömyys vähenee koronakriisin jäljiltä hitaammin kuin muiden. Syy voi olla se, että kun tuotanto alkaa virota, töihin palkataan ensin suorittavaa työtä tekeviä.

Vasta myöhemmin palkataan korkeakoulutettuja miettimään laajennushankkeita. Korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömyys alkoi nousta jo ennen koronaa vuonna 2019. Korkeakoulutettuja on toki työttömänä selvästi vähemmän kuin muita.

Mikä on Ukrainan merkitys Yhdysvalloille Bidenin kaudella?

Ukraina tuli Joe Bidenille tutuksi jo hänen toimiessaan presidentti Barack Obaman varapresidenttinä. Biden vieraili Kiovassa tammikuussa 2017. Sergei Dolzhenko / EPA

Ukrainan johto odottaa Joe Bidenin presidenttikautta toiveikkaana. Venäjän kanssa sodassa oleva maa toivoo, että Bidenin hallinto puolustaa Ukrainaa. Joka tapauksessa tyylin odotetaan muuttuvan Donald Trumpin ajoista, jolloin Ukraina kelpasi presidentin lyömaseeksi vaalikamppailussa Bidenia vastaan.

Katso, miltä näyttää 9 000 euroa neliöltä maksava uusi 56,5 m² yksiö –millaiseen asumiseen alle 40-vuotiailla on jatkossa varaa Helsingissä?

Vallilan Konepajan uutta asuinaluetta ilmakuvassa. Lentokuva Vallas Oy

Helsingin Helmeri on yksi Vallilan Konepajan uuden asuinalueen vastavalmistuneista kerrostaloista. Talossa on myytävänä esimerkiksi 56,5 neliön yksiö kymmenennestä kerroksesta ilman saunaa. Asunnon neliöhinta on vähän yli 9 000 euroa, mikä on Konepajan alueen asuntojen keskitasoa.

Suomessa on ollut perinteisesti vahva hyvinvointijärjestelmä, joka on tasannut tuloeroja ja mahdollisuuksia asunnon hankkimiseen. Nyt asuntojen hinnat ovat karkaamassa keskituloisten ulottumattomiin Helsingissä.

Lumisateita leviää Suomeen etelästä – keli monin paikoin huono

Yle

Maanantain vastaisena yönä lisää sateita leviää kaakosta maan etelä- ja itäosaan, ja siinä yhteydessä lunta voi tulla pakoin sakeasti. Aamulla lunta sataa varsinkin etelässä ja idässä. Päivällä lumisadealue liikkuu pohjoisemmaksi, sadealue yltää Kainuusta ja Koillismaalta länsirannikolle.

Lapissa on suurelta osin poutaa ja selkeillä aluella Länsi-Lapissa pakkasta on 15–25 astetta. Suurimmassa osassa Suomea sää on kuitenkin lauhaa.

Voit lukea lisää säästä Ylen sääsivuilta.