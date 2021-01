Portugalin presidentti Rebelo de Sousa jatkaa toiselle kaudelle

Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa on valittu jatkamaan toiselle kaudelle. Asia selviää medioiden ennusteista ja osittaisista tuloksista. Keskustaoikeistolainen Rebelo de Sousa oli saamassa 61,6 prosenttia äänistä, kun äänet oli laskettu lähes kaikista vaalipiireistä.

Sosialistien Ana Gomes oli saamassa äänistä 12,2 prosenttia ja äärioikeistolainen Andre Ventura 11.9 prosenttia, kertoo AFP.

Kansaa kehotettiin suuntaamaan uurnille tiukoista koronarajoituksista huolimatta. Iltapäivästä 35,4 prosenttia äänioikeutetuista oli käynyt uurnilla, mikä on vain hieman vähemmän kuin viisi vuotta sitten järjestetyissä vaaleissa.

Presidentin asema on Portugalissa pitkälti seremoniallinen.

Koronavirus koettelee maata

Portugalia on koetellut viime aikoina pahentunut koronavirustilanne. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on ollut suurissa vaikeuksissa koronaviruksen leviämisen kanssa. Pääkaupungin Lissabonin alueella on levinnyt Britanniassa ensimmäiseksi havaittu koronaviruksen aiempaa tarttuvampi muunnos.

Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan Portugalissa on todettu kaikkiaan noin 636 000 koronavirustartuntaa ja lähes 10 500 covid-19-taudista johtuvaa kuolemaa.

Portugali on ollut tiukkojen sulkutoimien alla tammikuun 15. päivästä alkaen. Korkeiden koronaan liittyvien tartunta- ja kuolleisuuslukujen arvellaan vaikuttaneen kansalaisten matalaan äänestysaktiivisuuteen.

