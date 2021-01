Davosin talousfoorumi kokoontuu virtuaalisesti – päähuomio kohdistuu Aasiaan

Maailman talousfoorumi (WEF) alkaa maanantaina, mutta Sveitsin Davosin maisemien sijaan päättäjät tuijottelevat alkaneen viikon ajan näyttöjä ja ruutuja. Koronaviruspandemian vuoksi tapahtuma järjestetään virtuaalisesti.

Otsikkona viisipäiväiselle tapahtumalle on A Crucial Year to Rebuild Trust, eli ratkaiseva vuosi luottamuksen jälleenrakentamiselle. Erityisesti katseet kohdistuvat Aasiaan, kun viruksen runtelema Eurooppa taistelee omien ongelmiensa kanssa ja Yhdysvaltain uudella presidentillä Joe Bidenilla on edessään valtavia haasteita.

Vaikka koronavirus on vaikuttanut kaikkien maiden taloustilanteeseen ja vienyt miljoonilta ihmisiltä työn, Kiina ja muut Aasian maat ovat tekemässä jo voimakasta nousua. Huomio kiinnittyy erityisesti Kiinan presidenttiin Xi Jinpingiin, joka puhuu heti avajaispäivänä.

Euroopasta foorumiin osallistuvat muiden muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Biden ei näyttäydy

Yhdysvaltojen Bidenia ei virtuaalisessa Davosissa nähdä, eikä tapahtuma yleensä ole ollut Valkoisen talon kalenterissa. Poikkeuksen teki Bidenin edeltäjä Donald Trump, joka osallistui tapahtumaan kahdesti kautensa aikana. Aiemmista presidenteistä vain Bill Clinton vieraili Davosissa ja hänkin vain yhden kerran.

Biden lähettää kuitenkin paikalle ilmastoasioiden erikoislähettilääksi nimeämänsä John Kerryn. Vastaanotto on luultavasti lämmin, sillä yhtenä ensimmäisistä teoistaan Biden liitti Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, josta Trump oli aiemmin irrottautunut.

Talouden painopiste kallistuu Aasiaan

Kiinan Xin lisäksi Davosiin osallistuvat Aasian maista Etelä-Korean presidentti sekä Intian ja Japanin pääministerit.

Virtuaalisen session jälkeen Davosin foorumi muuttaa toukokuussa Singaporeen, kauas sveitsiläisestä luksushiihtokeskuksesta, jossa se on järjestetty alusta eli vuodesta 1971 asti. Siirron syyksi on kerrottu terveysturvallisuus.

Ranskalainen luottovakuutusyhtiö Euler Hermes totesi tutkimuksessaan aiemmin tässä kuussa, että maailmantalouden painopiste (WECG) on siirtynyt kohti Aasiaa vuodesta 2002. Yhtiö arveli pandemian kiihdyttävän kehityskulkua entisestään.

Perustaja-Schwab toivoo käännekohtaa

Talousfoorumi syntyi saksalaisen professori Klaus Schwabin ideasta. Tammikuun puolivälissä julkaistussa kolumnissaan Scwab kirjoitti, että vuosi 2021 voi olla myönteinen ja historiallinen.

– Meillä on jälleen kerran tilaisuus jälleenrakennukseen, hän kirjoitti.

Schwab kaipasi myös kapitalismin ajattelemista uudelleen nyt, kun pandemia on edelleen pahentanut epätasa-arvoa. Hänen mielestään koronavirus on ollut viimeinen isku sotien jälkeiselle vapaiden markkinoiden ja rajallisten hallintojen mallille, joka ei ole enää kestävä sen kummemmin ympäristön kannalta kuin sosiaalisesti.