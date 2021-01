SpaceX lähetti kantoraketillaan matkaan ennätysmäiset yli 130 satelliittia

Avaruusyhtiö SpaceX laukaisi sunnuntaina Falcon 9 -kantorakettinsa viemään kiertoradalle ennätysmäärän satelliitteja. Yhtiön mukaan laukaisu Floridan Cape Canaveralista onnistui hyvin.

Raketilla on lastinaan 133 kaupallista ja hallitusten omistamaa satelliittia sekä kymmenen SpaceX-yhtiön omaa satelliittia. Tuotantopäällikkö Andy Tranin mukaan kyseessä on suurin määrä, joka on koskaan lähetetty kiertoradalle yhdellä kertaa.

Muutamia minuutteja laukaisun jälkeen raketin ensimmäinen vaihe irrottautui ja putosi takaisin maahan. Se laskeutui merelle miehittämättömälle drone-alukselle nimeltä Of Course I Still Love You. Kyseessä oli jo viides kerta, kun kantoraketin ensimmäinen vaihe saatiin palautettua ehjänä.

Tesla-pomo Elon Muskin perustama SpaceX tarjoaa Falcon 9 -rakettinsa kuljetuspalveluja yksityisille ja julkisille käyttäjille. SpaceX aikoo lähettää avaruuteen tuhansia pieniä satelliitteja muodostamaan maailmanlaajuisen laajakaistajärjestelmän.

Starlink-nimellä tunnettu hanke on huolestuttanut tutkijoita, jotka pelkäävät massiivisen satelliittimäärän haittaavaan tähtitieteellistä tutkimusta. SpaceX:n mukaan yhtiön satelliittien on määrä palaa tuhkaksi maan ilmakehässä muutaman vuoden sisällä laukaisusta.

