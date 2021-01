Älä mene nyt meren jäälle Suomenlahdella – tai jos menet, varaudu putoamaan jäihin

Jäät ovat merivartioston mukaan heikkoja koko Suomenlahden alueella.

Vesi- ja lumisateet ovat heikentäneet meren jäätymistä. Kotkan merivartioston mukaan meren jäälle menoa tulisikin välttää.

– Jokisuistot ja salmet ovat Itäisellä Suomenlahdella ihan avovettä. Laivaväylät ja satamien edustat ovat ihan sohjoa, eikä sellaisiin paikkoihin ole mitään asiaa. Kyllä se pitää tarkkaan tietää, minne lähtee, Kotkan merivartioaseman varapäällikkö Markku Ahonen sanoo.

Pilkkiä voi, jos tietää mitä tekee

Jäätäkin mereltä tosin löytyy. Itäisellä Suomenlahdella on Ahosen mukaan paikasta riippuen 5–20 sentin jääpeite. Kotkassa jään raja kulkee Kaunissaaren ja Merikarin edustalla.

– Sisäisillä merenlahdilla saattaa olla se 20 senttiä jäätä, mikä kestää, Ahonen sanoo.

Esimerkiksi Kotkan Sapokassa on Ahosen mukaan näkynyt pilkkijöitä venelaitureiden läheisyydessä. Joissain paikoissa pilkille voikin hänen mukaansa mennä.

Kotkan merivartioaseman varapäällikkö Markku Ahonen suosittelee kokeilemaan jään kestävyyttä tuuralla tai kairalla. Kiira Ikävalko / Yle

– Kävin eilen juttelemassa pilkkijöiden kanssa, ja heidän mukaansa siinä kohtaa oli 20 senttiä jäätä. Kun siellä kävelee jonkin kymmenisen metriä autolta siihen jäälle, niin se varmaan kestää. He ovat kokeilleet, että siinä on jäätä, Ahonen sanoo.

Jos jäälle lähtee, Markku Ahosen mukaan jäihin putoamiseen kannattaa varautua.

– Jos menee sellaiseen paikkaan, missä ei ole käynyt, mukaan kannattaa ottaa ainakin naskalit. Myös pelastautumispuku olisi hyvä olla, että jos sinne veteen mulahtaa, ei joudu heti tosihätään, vaan pääsee ylös. Olisi hyvä myös kairalla tai tuuran kanssa kokeilla jäätä.

Teräsjäätä pitäisi olla Ahosen mukaan vähintään viisi senttiä, että se kestää kävelijää ja 15 senttiä, että se kestää moottorikelkkaa. Lähtökohtaisesti jäillä kannattaa Ahosen mukaan käydä vain tutuissa paikoissa. Myös kaveri on hyvä ottaa mukaan.

– Lisäksi molemmilla kannattaa olla heittoliinat ja kännykkä vaikka muovipussissa.

Jäät heikkenevät yhä

Lähipäiville Suomen etelärannikolle on ennustettu plussakelejä, joiden Markku Ahonen ennakoi heikentävän jäitä entisestään. Loppuviikosta etelään on tiedossa pakkasta – ja lumisateita.

– Lumi eristää, eikä meri pääse jäätymään. Varmaan menee vielä viikko, että jäät alkavat vahvistua.

Veneilijöitä Kotkan merivartioston alueella ei ole enää jäiden tultua juurikaan näkynyt. Merivartioston tehtävät ovat viime aikoina liittyneet lähinnä saariston sairaskuljetuksiin.

– Niitä on ollut tänäkin vuonna tosi paljon. Aikaisempina vuosina on talvisin ollut sellaisia tehtäviä, että jokin pienempi alus on joutunut hätään ja olemme käyneet hinaamassa sen pois, Markku Ahonen kertoo.

Veden varaan joutuneita Kotkan merivartiosto ei ole joutunut lähiaikoina pelastamaan.

– Toivottavasti sellaisia tehtäviä ei tulekaan, Ahonen sanoo.

Avun saantiin voi mennä aikaa

Kotkan merivartioaseman varapäällikön Markku Ahosen mukaan monella voi olla harhakäsitys siitä, että pelastajat saapuvat tarvittaessa paikalle nopeasti. Avun paikalle saapumiseen voi kuitenkin mennä aikaa.

– Avun saanti kestää talvella paljon kauemmin kuin kesällä.

Ilmatyynyaluksella merivartiosto voi liikkua jään päällä. Kiira Ikävalko / Yle

Kotkan merivartiostolla on käytössään kaksi alusta: rautavene ja ilmatyynyalus.

– Molemmilla aluksilla on omat rajoitteensa sen suhteen, minne päästään, Ahonen sanoo.

Esimerkiksi matkaan Pyhtään Kaunissaareen merivartiolla menee rautaveneellä reilu tunti. Isommissa hätätapauksissa paikalle voidaan hälyttää helikopteri, jonka asemapaikka on Helsingissä.