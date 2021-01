Ravintoloitsija äimistelee kahden koronarajoituksen valtavaa eroa asiakasmäärässä: "Tarttuuko se korona herkemmin, jos paikalla on pianisti?"

Mikkeliläisen teatteriravintolan asiakasmäärää säätelee kaksi eri koronarajoitusta, ja niiden ero on iso.

– Kyllä tämä tunteisiin menee.

Mikkeliläisen teatteriravintola ILO:n ravintoloitsija, näyttelijä Pauliina Hukkanen on kiukkuinen. Kiukun syynä on se, miten koronan kokoontumisrajoitukset kohtelevat hänen ravintolaansa.

Yleisötilaisuuksien 20 hengen kokoontumisrajoitus on ollut voimassa Etelä-Savossa joulukuusta lähtien. Silloin Hukkanen nieli rajoituksen. Pitkin hampain, mutta nieli kuitenkin.

– Mutta nyt kun tätä jatkettiin, niin en voi käsittää tätä logiikkaa. Koska tässä ei ole järjen häivää.

Hukkanen viittaa ravintoloiden asiakaspaikkojen rajoituksiin.

Rajoitusten mukaan hänen ravintolansa sallittu asiakasmäärä riippuu siitä, onko ravintolan pienehköllä esiintymislavalla esiintyjä vai ei. Jos esiintyjää ei ole, 120 paikan salissa saa olla 90 asiakasta. Jos esiintyjä esiintyy, salin sallittu asiakasmäärä on 20.

– Siis jos musiikki tulee kaiuttimista, minulla on 90 asiakaspaikkaa, mutta jos muusikko soittaa samaa musiikkia livenä, paikkoja on 20. Tarttuuko se korona ruokaillessa herkemmin, jos paikalla on pianisti?, Hukkanen kysyy.

Ravintoloilla ja yleisötilaisuuksilla erilaiset säännöt

Kahden rajoituksen tilanne johtuu siitä, että ILO:n asiakaspaikkojen rajoitukset tulevat kahta eri kaistaa pitkin.

Ravintoloiden asiakaspaikat säätelee valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä. Yleisötilaisuuksien rajoituksista taas vastaa aluehallintovirasto tartuntatautilain perusteella.

Itä-Suomen aluehallintoviraston linjauksen (siirryt toiseen palveluun) (avi) mukaan helmikuun 22. päivään saakka sallittuja ovat korkeintaan 20 hengen yleisötilaisuudet.

Yleisötilaisuudeksi taas katsotaan yksittäinen, markkinoitu tapahtuma, joka poikkeaa tiloissa harjoitettavasta normaalista toiminnasta. Ravintolassa normaalia toimintaa on ruoan tarjoileminen asiakkaille.

– Jos ruokaravintola mainostaa vaikkapa musiikkitapahtumaa tai konserttia, kyseessä on yleisötilaisuus ravintolassa. Tai jos kauppa markkinoi, että meillä tänään taikuri, kaupassa on silloin yleisötilaisuus, sanoo Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti.

Ei markkinointia, ei tapahtumaa

Hukkanen on ollut yhteydessä aluehallintovirastoon. Hän sai virastolta myötätuntoa ja sympatiaa, ja jonkinlainen ratkaisun tapainen tilanteeseen löydettiinkin: ei markkinoida.

– Silloin kyseessä ei ole tapahtuma. Voin käyttää esimerkiksi nimitystä musiikillinen lounas, eli vissiin vastuu jää savolaisittain kuulijalle. Eikä mikään estä minua hinnoittelemasta lounasta pikkuisen yläkanttiin, jotta voin kattaa mahdollisen muusikon kulut, Hukkanen sanoo.

Soile Lahti ei ota kantaa ravintola ILO:n tapaukseen erikseen, mutta hänen mukaansa yleinen linjaus on Hukkasen kuvaaman kaltainen.

– Ei se ole yleisötilaisuus, jos ravintolassa joku alkaa spontaanisti soittaa pianoa sen hetkiselle asiakaskunnalle, Lahti sanoo.