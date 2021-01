Nyt nilkat ovat koetuksella, Helsingissä kymmeniä potilaita jonottaa leikkauksiin – pääosin potilaat ovat jalankulkijoita

Töölön tapaturma-asemalla ja sairaalassa on viikonlopun liukkaiden jälkeen kymmeniä potilaita leikkausjonossa.

Töölön sairaalan tukielinkirurgian päivystysalueen ylilääkäri Kaisa Virtasen mukaan viikonloppu oli normaalia vilkkaampi, mutta ei yhtä kiireinen kuin Toini-myrskyn jälkeen. Viikonlopun aikana on tapahtunut muutama vakava liikenneonnettomuus ja tullut tavallista enemmän liukastumispotilaita.

Tällä hetkellä Töölössä noin 60 potilasta odottaa päivystyksellistä leikkaushoitoa. Valtaosa Töölöön tuoduista potilaista päätyy leikkaushoitoon, sillä sinne on keskitetty vaativimmat tapaturmat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Yleisin hoidettava vamma on ollut nilkkamurtuma. Niitä on ollut hoidettavana viimeisten kahden viikon aikana tavallista enemmän. Lisäksi on ollut rannemurtumia, kun kaaduttaessa on otettu vaistomaisesti kädellä vastaan, ylilääkäri Virtanen sanoo.

Tapaturma-asemalla on käynyt viime päivinä 60–80 potilasta vuorokaudessa. Määrä on hieman suurempi kuin normaalisti. Potilaat ovat olleet pääsääntöisesti jalankulkijoita, sen sijaan pyöräilijöitä tai potkulautailijoita ei ole ollut.

Hidasta nopeutta, lisää pitoa jalkineiden pohjiin

Töölön sairaalan ylilääkäri KaisaVirtanen painottaa, että ulkoillessa olisi tärkeä käyttää nasta- tai kitkapohjaisia kenkiä. Virtanen itse käyttää nastapohjaisia kenkiä ja pitää niitä ulkona liikuttaessa hyvinä. Sisätiloissa liikuttaessa kivilattioilla nastakengät saattavat kuitenkin olla liukkaat.

– On syytä keskittyä liikkumiseen. Katsoa, mihin askeltaa, eikä kannata somettaa tai olla netissä samanaikaisesti. Takaraivossa olisi syytä muistaa, että on huono keli. Autoilijoiden tapaan tulisi hidastaa nopeutta ja mennä varmistellen, Virtanen sanoo.

Virtanen arvioi, että tapaturmia on tullut myös vähälumisten talvien vuoksi. Hiihto- ja luistelutaidot ovat osalla ruostuneet. Kun ensi lumi tulee, niin silloin alkavat tapaturma-aseman ruuhkat.

– Ensi lumi yllättää aina, jo aiempien vuosien perusteella osaamme varautua ruuhkiin. Tuntuu, että ihmisiltä unohtuu se tuntuma, millaista on, kun tulee talvi ja liukkaat kelit, Virtanen toteaa.

Hän muistuttaa, että myös autoilijoiden tulisi laittaa talvimoodi päälle ja hidastaa nopeuksia. Erityisesti tulisi varoa, kun teillä on sohjoa ja pöllyävää lunta. Samoin lumikasojen takaa tulevia autoilijoita ja kevyen liikenteen kulkijoita tulisi varoa.

