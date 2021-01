Linna jäädytetään maitopurkki kerrallaan – pakkastalvi sai ihmiset innostumaan yhteisöllisistä jääteoksista

Ensimmäinen silmäys Facebook-julkaisuun saa aikaan primitiivisen reaktion: Minäkin haluan tuollaisen! Värikkäitä jäätiiliä on kasattu rannalle pieneksi jäälinnaksi.

Valo siintää kauniisti jäätiilistä läpi. Linnaan on koottu maitopurkkiin jäädytettyjä harkkoja niin valtava määrä, ettei kenenkään kotona maidonkulutus vastaa yhden linnan tarpeisiin. Siksi tarvitaan joukkovoimaa, sitä some tarjoaa.

Ihastusta herättänyt kuva oli kangasalalaisen Satu Huuhtasen postaus Facebookin paikallisryhmään. Idea oli kopioitu Helsingin Ullanlinnan Facebook-ryhmästä.

Kuva oli herättänyt myös Huuhtasessa samankaltaisen reaktion. Hänkin halusi linnan ihasteltavakseen. Naapurusto siis jäälinnatalkoisiin. Tammikuun 14. päivä Huuhtasen kutsu kuului.

– Olisiko kiinnostusta rakentaa yhdessä jäälinna Liutun rantaanviikonloppuna?

Satu Huuhtanen iloitsee, kun kymmenet ihmiset innostuivat Liutun rannan jäälinnasta. Nyt hän toivoo pitkää pakkasjaksoa. Mari Vesanummi / Yle

Reaktio oli välitön. Postaus keräsi suljettuun ryhmään nopeasti monta sataa tykkäystä ja talkoisiin lupautui heti innostuneita kaupunkilaisia. Pari yötä jäädyteltiin tölkkejä ja perustustalkoot pidettiin tammikuun kolmantena lauantaina.

– Tämä sai kyllä todella iloisen vastaanoton, ihmiset on ollut todella ilolla tätä ollut tekemässä. Tästä on tullut tämän alueen yhteinen juttu, Huuhtanen riemuitsee.

Kisaa kylien kesken

Kaivaukset internetin syövereihin eivät tuoneet varmuutta siitä, kuka on tehnyt ensimmäiset värikkäät jäälinnat maitotölkkijääharkoilla.

Se on varmaa, että pääkaupunkiseudulla pakkanen sai asukkaat innostumaan asiasta viitisen vuotta sitten. Varsinainen buumi koettiin vuonna 2016-2017. Kaupunginosat ryhtyivät lähes kilpailemaan siitä, kenellä on hienoin jäälinna.

Pakkasen puute on häirinnyt parina viime talvena jäälinnojen rakentelua, mutta perinne on selvästi juurrutettu Helsinkiin ja sen eri alueille.Esimerkiksi Meilahdessa on jälleen noussut upea jäälinna. (Siirryt toiseen palveluun.) (siirryt toiseen palveluun)

Sama innostus on tarttunut nyt Kangasalle. Liutun rannan linna on kohonnut jääharkko kerrallaan. Yksityinen perhepäivähoitaja *Mirva Virtanen *alkoi tehdä omaa linnaa Kangasalan Ruutanan asukkaille. *Heidi Mehtonen-Maula *huhuili puolestaan Laaksolan leikkipuistoon omaa värimuuria.

Jäälinnaan oli ilmestynyt asukas. Mari Vesanummi / Yle

Iskelän leikkipuistoon luistelujään tuntumaan on kohonnut jo hieno alku.

– Innostuttiin tähän jäälinnaan kun Facebookista nähtiin, että Liuttuun tehdään. Innostuin sitten että tuommonen olisi kiva tänne Ruutanaankin. Täällä on tosi aktiivista väkeä ja paljon lapsiperheitä, Mirva Virtanen kertoo.

Kaarina Maununtyttären tien varrella sijaitsevaan Laaksolan puiston värimuuriin on käytetty maitotölkkien lisäksi kaikki muutkin ylimääräiset purkit muotiksi.

– Maitoa meillä ei mene niin paljon. On käytetty mielikuvitusta! On rahkapurkkeja, raejuustopurkkeja. Voirasioita on pesty, on jugurttipurkkeja ja kaikenmoisia keittiökulhoja. Keittiönkaapit on tyhjätty kirjaimellisesti jääkäyttöön, Heidi Mehtonen-Maula nauraa.

Heidi Mehtonen-Maula kertoo, että kaikki keittiön kaapit on tyhjätty jääkäyttöön sopivista astioista. Mari Vesanummi / Yle

Perinne jatkuu jos pakkastalvia tulee?

Liutun rannassa upea jäälinna herättää parin loskapäivän jälkeenkin vielä ihastusta. Sään armoilla rakentuvan linnan tulevaisuus näyttää sääennusteen mukaan tällä hetkellä kohtalaiselta. Satu Huuhtanen aikoo pakastaa tölkkejä niin pitkään kuin pakkasia riittää. Talvi-ihmiseksi tunnustautuva Huuhtanen iloitsee myös Kangasalan muista jäälinnoista.

– Todella mahtavaa että tämä idea leviää. Tämähän on tähän aikaan äärettömän sopiva, kun meillä on kokoontumisrajoituksia. Kun saatiin tämmönen upea talvi niin tämä sopii minne vaan, kopioikaa vaan!