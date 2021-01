Kymmenissä romutuspalkkiohakemuksissa on ilmennyt viitteitä vilungista – Traficom on viemässä poliisin pöydälle selkeimpiä väärinkäyttöjä

Uusi romutuspalkkiokampanja alkoi joulukuussa. Traficom on saanut jo reilusti yli tuhat hakemusta. Palkkion käyttökohteista sähköpyörä on osoittautunut uutta autoa suositummaksi.

Uusi romutuspalkkiokampanja alkoi joulukuussa. Traficom on saanut jo reilusti yli tuhat hakemusta. Palkkion käyttökohteista sähköpyörä on osoittautunut uutta autoa suositummaksi. Mikael Crawford/Yle

Hallitus on esittänyt henkilöautojen romutuspalkkion ehtoihin pikaista tarkennusta, jolla pyritään estämään nippuhakemuksia.

Traficom on viemässä poliisille romutuspalkkiohakemuksia, joissa on ilmennyt selviä viitteitä hakemusehtojen väärinkäytöstä.

Traficomille on tullut reilusti yli tuhat hakemusta joulukuussa käynnistyneen henkilöautojen romutuspalkkiokamppanjan alettua. Viitteitä väärinkäytöstä on ilmennyt kymmenissä hakemuksissa. Niissä yhteen hakemukseen on niputettu useita romuautoja.

– On esimerkiksi muutettu auton omistajuuden tai haltijuuden aikoja takautuvasti siten, että ne näyttäisivät täyttävän tämän palkkion edellytykset. Se ei automaattisesti tarkoita väärinkäytöstä, mutta viittaa siihen, havainnollistaa Traficomin digitaaliset yhteydet -osaamisalueen ylijohtaja Kati Heikkinen.

Traficom on vasta aloittanut päätöksenteon niputetuista palkkioista. Heikkisellä ei siksi ole tarkkaa lukumäärää esimerkiksi siitä, montako tapausta Traficom on viemässä poliisin pöydälle.

– Sitä mukaa kun selviä väärinkäytöksiä tulee esille, viemme niitä poliisille esitutkintaan, Heikkinen sanoo.

Heikkinen ei lähde myöskään analysoimaan tarkemmin yksityiskohtia selkeään väärinkäyttöön viittaavista tapauksista. Hänen mukaansa hakemuksiin niputettujen autojen määrä vaihtelee suuresti.

Romutuspalkkion ehtoja tarkennetaan

Joulukuussa alkanut romutuspalkkiokampanja palkitsee nimensä mukaisesti ihmisiä, jotka vievät vanhat henkilöautonsa romutettavaksi ja hankkivat palkkion innostamana vähäpäästöisen uuden auton, sähköpyörän tai siirtyvät joukkoliikenteeseen.

Palkkio on 2 000 euroa, kun se käytetään uuden vähäpäästöisen auton hankintaan ja enimmillään 1 000 euroa sähköpyörän tai joukkoliikenteen kausilipun tai matkustusoikeuden hankintaan. Ideana on, että palkkion uutta menopeliä varten voi saada vain yhdestä romuautosta.

Pian kampanjan alettua ilmeni hakemuksia, joissa oli useita romuautoja useamman palkkion toivossa. Tammikuun puolivälissä hallitus esitti pikaista tarkennusta (siirryt toiseen palveluun) romutuspalkkiolain ehtoihin, jolla kielletään useamman romutuspalkkion käyttäminen yhden auton hankintaan.

Traficomin mielestä porsaanreikää ei nykyisessäkään muotoilussa ole.

– Katsomme, että voimassaolevankin romutuspalkkion säädökset mahdollistavat vain yhden romutuspalkkion yhtä hankittavaa kulkuneuvoa kohti, Heikkinen sanoo.

– Tarkoituksena on, ettei kellekään syntyisi kohtuutonta etua ja valtiontukea jaettaisiin oikeudenmukaisesti.

Romutuspalkkiota voi hakea vain autosta, joka on ensirekisteröity viimeistään vuonna 2010.

Lue lisää:

Romutuspalkkion ehtoja tarkennetaan – uuden auton hankintaan voi käyttää vain yhden palkkion

Romutuspalkkiota haetaan nyt eniten sähköpyörän hankintaan – vanhan auton romutuspalkkio on 1 000–2 000 euroa