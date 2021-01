Suomen uusin tiedekunta vastaa tekniikan alan osaajapulaan – panostaa myös monitieteellisyyteen ja yritysyhteistyöhön

Turun yliopiston kampusalueella on hiljaista. Ei näy mitään merkkiä siitä, että muutama viikko sitten olisi tapahtunut suuri uudistus ja teknillinen tiedekunta aloittanut toimintansa.

Tekniikan opiskelijat eivät hekään arjessaan huomaa asioiden juurikaan muuttuneen. Ainakaan vielä.

– Samalla tavalla omat opinnot rullaavat kuin ennenkin, Katriina McCormic sanoo.

Hän opiskelee syksyllä aloittaneessa materiaalitekniikan koulutusohjelmassa.

– Itse toimin hallinnon opiskelijaedustajana, joten johtokunnan työskentelyssä asia näkyi vuodenvaihteessa. Omissa opinnoissa se ei ole näkynyt erityisemmin, sanoo puolestaan opintojensa loppuvaiheessa oleva tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Miika Peltotalo.

Turun yliopistolle uuden tiedekunnan perustaminen on iso juttu. Tekniikan koulutusta on yliopistossa toki ollut jo parikymmentä vuotta, mutta edellisen uuden tiedekunnan perustamisesta on aikaa.

Koulutuksen kehittämisestä vastaava koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen kertoo, että edellinen tiedekunta perustettiin 1970-luvulla.

– Tämä vahvistaa Turun yliopiston asemaa sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Tiedekunnan alku on lähtenyt käyntiin tosi hyvin ja isolla draivilla. Viime viikolla oli henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen kick off -tilaisuus, ja oli kyllä – sanotaanko näin tekniikan alalle tyypillisesti – hyvä pöhinä.

Kasvua ja paljon huomiota

Nyt Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opiskellaan neljässä diplomi-insinöörin koulutusohjelmassa sekä filosofian maisteriksi tietojenkäsittelytieteessä ja biokemiassa. Tiedekunta on jo aloittaessaan yksi Turun yliopiston suurimmista: siellä opiskelee yli 2 000 opiskelijaa.

Aiemmin tekniikan koulutusohjelmat kuuluivat luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. Kesällä valmistumassa oleva opiskelija Miika Peltotalo sanoo, että ainakaan hänelle tiedekunnalla ei ole erityisemmin merkitystä.

– Opiskelijakulttuuri on aika irrallaan tiedekunnasta ja yliopistosta. Sellainen henkinen koti on opiskelijoiden keskuudessa kuitenkin, Peltotalo sanoo.

Katriina McCormick ja Miika Peltotalo opiskelevat Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Paula Collin / Yle

Aika lailla samoilla linjoilla on ensimmäisen vuoden opiskelija Katriina McCormick.

– Itsehän tiesin koko ajan, että tästä tulee teknillinen tiedekunta. Ei se niin paljon itselle merkitse, mutta onhan se kiva sanoa että opiskelee teknillisessä tiedekunnassa.

Uudet tekniikan koulutukset ja uusi tiedekunta ovat saaneet runsaasti huomiota, mikä on näkynyt myös opiskelijoiden suuntaan.

Samaan aikaan opiskelijoiden määrä on kasvanut. Miika Peltotalo kertoo, että aiemmin hänen alallaan otettiin vuosittain sisään 48 opiskelijaa, nyt luku on 120.

– Pienenä yhteisönä se on ollut hämmentävää ja samaan aikaan imartelevaakin, että olemme olleet valokeilassa. Onhan se kiva että yhteisö kasvaa, meillä on hyviä perinteitä ja ainahan se on kiva saada niin sanotusti uusia leikkikavereita.

Ilo irti muiden tiedekuntien osaamisesta

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa panostetaan nyt aiempaa vahvemmin monitieteellisyyteen ja yritysyhteistyöhön.

Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen kertoo, että tekniikan sisällöt ovat tietysti se runko, jonka päälle rakennetaan, mutta katseet käännetään entistä enemmän myös muiden tiedekuntien suuntaan.

– Olemme lähteneet tekemään sellaista tekniikan opetusta, joka hyödyntää muiden tiedekuntien opetustarjontaa. Terveysteknologia yhdistää meitä lääketieteelliseen tiedekuntaan ja meillä on paljon yhteistyötä kauppatieteiden kanssa.

Tällä hetkellä käydään keskusteluja myös muiden tiedekuntien kanssa ja mietitään, mitä yhteistä sieltä voisi löytyä. Stenvall-Virtanen nostaa esille esimerkiksi humanistisen tiedekunnan, josta voisi löytyä yhteistyötä tekniikan ja teknologian historiaan liittyen.

– Ajatus on tekniikan koulutuksessa mennyt jo pidemmän aikaa siihen, että on alettu aiempaa enempää opettaa myös yleisempiä työelämätaitoja: liiketoimintaosaamista, luovuutta, kestävää kehitystä.

Monitieteellisyyden lisäksi myös yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä on tarkoitus tehdä entistä laajempaa ja syvempää.

– Heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien yritysyhteistyö integroidaan perusopintokursseihin. Harjoitustöitä, työpaikkoja, kesätyöpaikkoja… Haluamme tuoda yrityskumppaneita myös kampukselle näkyviin. Kenttä on hyvin monipuolinen ja paljon on vielä rakennettavaa, Stenvall-Virtanen sanoo.

Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen iloitsee yritysten ja kuntien innosta auttaa uusi tiedekunta jaloilleen. Paula Collin / Yle

Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen muistuttaa, että nyt ollaan vasta hyvin alussa.

Osa professoreistakin on vielä palkkaamatta: tälläkin hetkellä on muutamia rekrytointiprosesseja käynnissä. Stenvall-Virtanen uskoo, että kesään mennessä tiedekuntaan saadaan ainakin viisi tai kuusi professoria lisää.

Yliopisto on saanut runsaasti lahjoitusprofessuureja alueen yrityksiltä ja kunnilta.

Ne ovat viideksi vuodeksi ja sen jälkeen professuurit siirtyvät yliopiston vastuulle.

– Yritykset ovat lähteneet meitä tukemaan, että saamme tämän alulle. Ei kuitenkaan ole tarkoitus, että yrityspuoli ikuisesti rahoittaa, vaan että tiedekunta pystyy hoitamaan asian viiden vuoden jälkeen itse.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 26.1.2021 kello 23.00 asti.

Lue myös:

Turun yliopiston teknillinen tiedekunta aloittaa vuodenvaihteessa – uudet professorit tuoneet yliopistoon viisi miljoonaa tutkimusrahoitusta

Turun yliopistolle kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutukset 2020 – vastataan alueen DI-pulaan