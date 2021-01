Poliisi takavarikoi hoivakotien asukkailta 28 asetta Uudellamaalla – käyttämättömät aseet voivat päätyä rikollisille

Poliisi on ottanut haltuun aseita hoivakotien asukkailta Uudellamaalla.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos selvitti hoivakodissa asuvien henkilöiden aseiden hallussapidon edellytyksiä. Selvitys tehtiin 38 eri hoivakotiin Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Siuntiossa.

Selvityksen myötä peruutus- ja haltuunottopäätöksiä tehtiin 28 kappaletta. Osa selvityksen alla olleista aseista kuului kuolinpesille.

– Se on vähemmän kuin yksi tapaus hoivakotia kohden, eli määrä ei ole kohtuuton. Kuitenkin 28 on enemmän kuin ei yhtään – etenkin, kun kyse ei ole henkilöistä, jotka asuvat kotona ja käyvät hirvijahdissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Juha Rosendahl.

Selvitys aloitettiin kesällä 2020 sen jälkeen, kun Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle oli tullut hälytystehtäviä, joiden hoitamisen yhteydessä tavattiin luvallisia aseita vakavasti muistisairailla henkilöillä. Ikääntyvät henkilöt eivät terveydentilansa vuoksi ole välttämättä enää sopivia turvalliseen aseen käsittelyyn ja säilyttämiseen.

Selvitys rajattiin hoivakodissa asuviin henkilöihin.

– Suurin riski näiden henkilöiden osalta on aseiden säilytysturvallisuus. Jossakin aseet ovat, mutta eivät ainakaan hoivakodeissa. Ne saattavat olla esimerkiksi henkilön aikaisemmassa kodissa, jossa kenties yhä asuu toinen iäkäs puoliso, tai jossain aivan muualla, ylikomisario Rosendahl sanoo.

Poliisihallituksen ylitarkastajan Reima Pensalan mukaan unohtuneilla aseilla on riski päätyä rikollisiin käsiin.

– Ongelma on se, että kun aseella ei ole käyttöä, ne unohtuvat ja päätyvät helposti lailliselta omistajalta laittomaan asekauppaan. Tällä hetkellä on yksimielisyys siitä, että anastus tai kavallus on yleisin reitti laittomaan asekauppaan, sanoi Pensala STT:lle joulukuussa 2019.

Aseista tulisi luopua terveyden heikentyessä

Suomessa ei ole säädöksiä aseluvan haltijan velvollisuudesta esittää poliisille lääkärinlausuntoa terveydentilastaan. Poliisin on kuitenkin lain mukaan valvottava ampuma-aselupien haltijoiden edellytyksiä pitää aseita hallussaan.

Ylikomisario Juha Rosendahlin mukaan käytäntö ikäihmisten osalta on se, että lääkäri ilmoittaa poliisille, täyttääkö henkilö aseluvan myöntämisen edellytykset vai ei.

Lainsäädännön mukaan poliisilla on myös mahdollisuus teettää lääketieteellinen arviopyyntö henkilön hakiessa aselupaa, jos siihen on riittävät perusteet.

Poliisi suosittelee, että terveydentilan heikentyessä luvanhaltijat luopuisivat aseista, joita eivät enää pysty turvallisesti käyttämään.

Aselupa on peruutettava, jos luvanhaltijaa ei voida pitää terveydentilansa tai käytöksensä vuoksi sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja -tarvikkeita.

– Suurin osa peruutusharkinnoista perustuu henkilön käyttäytymiseen, eli hänen epäillään esimerkiksi syyllistyneen rikokseen, kertoo ylikomisario Rosendahl.

Lue seuraavaksi:

Hallitus ei aio kiristää aselakeja – "Mitään tällaista ei ole käynnissä eikä suunnitteilla", sanoo sisäministerin valtiosihteeri

Poliisin varastot täyttyvät huutokaupattavista pistooleista ja kivääreistä – kodittomien aseiden määrä on kasvanut valtavasti