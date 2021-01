Sadat lintubongarit ympäri Etelä-Suomen lähtivät katsomaan harvinaista lokkia: "Viimeksi myöhästyin"

Ohotanlokin tunnuspiirre on tummanharmaa selkä, joka näkyy hyvin sen lähtiessä lentoon. Video on kuvannut lintuharrastaja Otto Tast.

Ensimmäinen havainto Suomessa harvinaisesta ohotanlokista tuli lauantaina. Sunnuntaina se oli jo päässyt sisään paikallisiin lintuporukoihin Kuusankoskella, joka sijaitsee alle kymmenen kilometrin päässä Kouvolan keskustasta.

Lintu ei ollut moksiskaan valtavasta yleisöstä, jota oli kerääntynyt joen rannoille katsomaan sitä. Yleisössä oli myös Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Antto Mäkinen, joka oli saanut tiedon harvinaisesta ohotanlokista bongariliiton lintutiedotuksen kautta.

– Se ui sulassa joessa Kuusankosken keskustassa hotelli Sommelon kohdalla. Välillä se lähti lentoon ja välillä istui rannassa, jossa oli hiukan jäätä. Seurana sillä oli sinisorsia ja harmaalokkeja, kertoo Mäkinen.

Ohotanlokki on nähty Suomessa tätä ennen vain kerran, kun harvinaisuus laskeutui Espooseen vuonna 2012. Ohotanlokin tunnuspiirre on tummanharmaa selkä.

– Itse näin sen nyt ensimmäistä kertaa. Espoossa se oli jo ehtinyt lähteä, viimeksi myöhästyin 10–15 minuuttia. Ohotanlokki on superharvinaisuus koko Euroopassa, kertoo Antto Mäkinen.

Kestää pakkasta

Ohotanlokki viihtyy normaalisti Tyynenmeren pohjoisosissa, kuten Kamtšatkan niemimaan seudulla ja Japanissa. Mäkinen ei lähde arvailemaan syitä juuri kyseisen yksilön Suomeen päätymisen taustalla, mutta hänen mukaansa lokkilinnut voivat harhautua mihin tahansa.

– Todennäköisesti jotain on mennyt pieleen muutolle lähtemisessä. Joko on lähdetty väärään suuntaan, eli linnun sisäinen kompassi on heittänyt, tai muutto on mennyt ikään kuin pitkäksi. Eli tullaankin liian pitkälle, Mäkinen pohtii.

Lokki on bongattu samasta paikasta Kuusankosken keskustasta viimeksi tänään maanantaina. Se voi Mäkisen arvion mukaan hyvin viipyä siellä pidempäänkin, ja kestää myös pakkasia. Jos ruoka loppuu tai joki jäätyy, se saattaa lähteä samassa porukassa viihtyvien harmaalokkien seurassa muualle – tuskin kuitenkaan kovin kauas.

– En usko, että sillä on enää tässä vaiheessa vuotta kovin suurta muuttoviettiä.

Lappiin asti bongaamaan

Tieto harvinaisuudesta kiiri viikonloppuna ympäri lintupiirejä, ja muun muassa Iltalehti kertoi siitä sunnuntaina. Mäkinen arvioi, että lintuharrastajia saapui paikoille sadoittain eri puolilta Etelä-Suomea.

– Silloin kun itse olin siellä, heitä oli noin sata. Näin paljon vanhoja tuttuja pääkaupunkiseudulta. Viimeisimmät viestit ovat tulleet Turun seudulta. Koko päivän aikana siellä on ollut arviolta muutamia satoja harrastajia.

Monet harrastajat matkustavat harvinaisten lintujen perässä pitkiäkin matkoja. Mäkinen kertoo lähteneensä bongaamaan lintuja joskus Lappiinkin asti, mutta on niitä löytynyt lyhyempienkin matkojen päästä.

– Jotkut ovat olleet sellaisia, ettei toista havaintoa ole Suomesta tullut.