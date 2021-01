Harva kävi maanantaina Tornion massatestauspisteessä, mutta sitä kiitettiin – Iinaliina Riekkola: "Miksi ei käyttäisi mahdollisuutta, kun on tarjottu"

Tornion niin sanottu massatestauspiste rajalla otettiin käyttöön rauhallisessa tahdissa maanantaina.

Perusturvajohtajan Leena Karjalaisen mukaan testipaikalla on varauduttu tuhanteen kävijään päivässä. Iltapäivään kello neljään mennessä testejä oli tehty 70.

– Tällä hetkellä näyttää, että kun tämä perustuu vapaaehtoisuuteen, niin tulijoita ei ole ollut kovin paljoa, Karjalainen sanoo.

Maanantaina pikatestikontissa koronatestissä käyneet kiittelivät mahdollisuutta.

– Minusta tämä on hyvä juttu. En ymmärrä, miksi ei käyttäisi mahdollisuutta, kun sellainen on tarjottu, rovaniemeläinen Iinaliina Riekkola sanoo.

Tornion rajanylityspaikalla on kolme testikonttia ja koronainfo. Juuso Stoor / Yle

Massatestauspisteestä työpaikan saanut sairaanhoitaja Sanna Myllykoski kertoo, että ihmiset ovat suhtautuneet asiaan hyvin myönteisesti.

– Testissä käyneet ovat olleet iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka nopeasti asia hoitui ja tuloksen sai, Myllykoski kertoo.

Pikatestin tuloksen saa nopeimmillaan puolessa tunnissa ja jonoista riippuen viimeistään tunnin kuluttua testin ottamisesta. Testin tulosta ei tarvitse jäädä odottamaan paikan päälle.

– Soitamme perään, jos tulos on positiivinen. Jos tarvitsee todistuksen negatiivisesta tuloksesta, sen voi saada sähköpostiin, Myllykoski kertoo.

Sairaanhoitaja Sanna Myllykoski pääsi testaajaksi Tornion rajanylityspaikalle. Juuso Stoor / Yle

Testiin mentiin, koska se oli mahdollista

Torniolainen Matti Piessa oli jo etukäteen päättänyt, että hän menee testiin.

– Menin Haaparannalle toista kautta, mutta tähän tulin juuri siksi, että tässä on testinotto, hän kertoo.

Matti Piessa arvelee, että ei olisi käynyt testissä ilman Tornion uuden pisteen tarjoamaa mahdollisuutta. Juuso Stoor / Yle

Osmo Siurua halusi myös käydä testissä ja varmistaa tilanteensa.

– Ajattelin vain, että käyn testissä, kun siitä on ollut puhetta. Eihän siitä haittaa ole. Ainahan se on hyvä tietää, jos jotain on, hän sanoo.

Osmo Siurua kävi maanantaina koronatestissä rajanylityksen yhteydessä. Juuso Stoor / Yle

Keskiviikkona päättyy rajayhteisön erityisvapaus

Hallituksen perjantaina asettamat tiukemmat matkustusrajoitukset tulevat voimaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Sekä sairaanhoitaja Sanna Myllykoski että perusturvajohtaja Leena Karjalainen uskovat, että testattavien määrä kasvaa viimeistään, kun uudet suositukset tulevat voimaan.

Keskiviikosta lähtien rajayhteisönkin jäsenille suositellaan kymmenen päivän kotikaranteenia, jos he asioivat Ruotsin puolella.

Karjalainen muistuttaa, että tehokkain tapa hillitä koronatartuntojen leviämistä on vähentää tuntuvasti liikkumista.

– Ja ne, jotka liikkuvat maasta toiseen, toivottavasti käyttävät tätä nonstop-testausta, hän toivoo.

Testausta voidaan tarvittaessa laajentaa

Massatestausta varten rajalle on tuotu uusi kontti samaan paikkaan, jossa syksystä alkaen on jo toiminut koronatestaus ja -neuvontapiste.

Pikatestikontissa käyvät kaikki Suomeen saapuvat, jotka haluavat käydä koronatestissä. Toinen testikontti palvelee arkisin ajanvarauksella testiin tulevia torniolaisia ja viikonloppuna koko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aluetta.

Ainakin alkuvaiheessa massatestauspiste on avoinna 12 tuntia vuorokaudessa, aamuseitsemästä iltaseitsemään.

– Valmiudet on laajentaa testaustoiminta myös ympärivuorokautiseksi, Karjalainen sanoo.

Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen toivoo, että ihmiset hyödyntävät testimahdollisuutta rajalla. Juuso Stoor / Yle

Tornion massatestaus saatiin käyntiin nopeasti ja rekrytointi onnistui jopa yllättävän hyvin.

– Hakemuksia tuli yli sata ja niitä tulee koko ajan lisää. Suurin osa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, Karjalainen kertoo.

