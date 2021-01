Kirjeenvaihtajalta: Mellakkapoliisi repi minua kohti pidätysautoa – Venäjällä toimittajia pelotellaan etäämmälle Putinia vastustavasta oppositiosta

Poliisin käytös toimittajia kohtaan on entistä aggressiivisempaa, kirjoittaa Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.

MoskovaKeltainen huomioliivi on meille Venäjällä työskenteleville toimittajille vakiovaruste, kun raportoimme hallinnon vastaisista mielenosoituksista.

Ylen Moskovan-toimisto sai pressitunnuksilla varustetetut huomioliivit kymmenisen vuotta sitten Venäjän sisäministeriöstä. Venäläisviranomaiset ovat jo pitkään suositelleet toimittajille niiden käyttöä.

Hiljattain tuli voimaan laki, joka edellyttää toimittajien tunnistautuvan selvästi, kun he raportoivat joukkotapahtumissa.

Ilman viranomaisten ennakkolupaa järjestettävissä mielenosoituksissa mellakkapoliisi käyttää usein kovia otteita, ja uhriksi joutuu myös sivullisia. Tähän asti olen uskonut, että huomioliivi suojaa toimittajia väkivallalta.

Lauantain tapahtumat osoittavat minun olleen väärässä.

Työskentelimme väkijoukossa Puškinin aukiolla, aivan Moskovan ydinkeskustassa, Ylen venäläisen kuvaajan kanssa.

Meneillään oli vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kokoon kutsuma protesti.

Poliisi ottanut tänään Moskovassa kiinni rajusti rauhanomaisia mielenosoittajia. pic.twitter.com/x4rZgHKmqT — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 23. tammikuuta 2021

Kuvasimme, kun mellakkavarusteiset poliisit hyökkäsivät rauhallisesti käyttäytynyttä väkijoukkoa vastaan. Poliisien vetäydyttyä aloin antaa raporttia kameralle.

Selostin tilannetta kovaan ääneen suomeksi Ylen mikrofoni kädessä. Kuvaaja Grigori Vorobjov tallensi esiintymistä jalustaan kiinnitetyllä suurella videokameralla. Meillä molemmilla oli keltaiset pressiliivit päällä.

Kenellekään ei voinut jäädä epäselväksi, että olimme toimittajia.

Kun virkavalta aloitti uudestaan etenemisen, mellakkapoliisi otti myös minut kohteekseen.

Tunsin pari kevyttä pampun iskua kehossani ennen kuin kuvaaja Vorobjov sai kaapattua pääni suojaan vetäen minua kainaloonsa.

Vieressämme olleet mielenosoittajat käyttäytyivät rauhallisesti. Joku oli nostanut kätensä pystyyn näyttääkseen, ettei vastusta poliisia. Toinen huusi kovaan ääneen: "Älkää lyökö toimittajia!"

Mellakkapoliisi riuhtoi minua repusta ilmeisenä tarkoituksenaan raahata minut pidätysautoon. Kuvaajan ja vieressä seisova mielenosoittajan tuella pysyin kuitenkin pystyssä, ja lopulta poliisi irrotti otteensa.

Tämän jälkeen pääsimme kuvaajan kanssa poistumaan väkijoukon läpi syrjemmälle.

Poliisin otteet mielenosoituksissa työskenteleviä toimittajia kohtaan näyttävät kiristyneen toissa kesänä.

Silloin uutisoitiin laajasti toimittajien kiinniotoista opposition mielenosoituksissa Moskovassa. Vuoden 2019 kesäkuussa poliisi otti kiinni myös Ylen Grigori Vorobjovin. Hänet päästettiin vapaaksi tunnin päästä, kun hän oli todistanut olevansa toimittaja.

Vorobjovilla oli tilanteessa yllään toimittajan huomioliivi. Kiinnioton yhteydessä poliisi näpäytti pampulla Vorobjovin polvitaipeeseen, työnsi tämän kasvoja autoa vasten ja käytti törkeää kieltä.

Nyt tammikuussa 2021 poliisin käytös toimittajia kohtaan tuntuu kuitenkin aiempaa aggressiivisemmalta ja järjestelmällisemmältä.

*Lauantain protesteissa poliisi otti kiinni kymmeniä toimittajia *eri puolilla maata.

Lauantain mielenosoitus Moskovassa

Journalistien ammattiliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhteensä yli 50 toimittajaa tai kuvaajaa otettiin kiinni noin 20 kaupungissa. Lähes kaikki heistä käyttivät asianmukaisia tunnuksia.

Moskovan Puškinin aukiolla mellakkapoliisi löi pampulla päähän kahta vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvan Novaja Gazeta -lehden toimittajaa. Kummankin kerrotaan saaneen lievän aivotärähdyksen. Poliisi rikkoi myös lehden valokuvaajan kameran objektiivin.

Novaja Gazetan julkaisemasta tviitistä näkyy vamma, jonka toimittaja Liza Kirpanova sai iskusta.

‼️ Спецкора «Новой» Лизу Кирпанову ударили дубинкой по голове во время работы на Пушкинской площади.



Она оказалась в центре толпы, где стояли сотрудники ОМОНа. Корреспондента повалили на землю вместе с другими журналистами и протестующими, начали избивать https://t.co/qVK3PTj2vG pic.twitter.com/zKfekFt5zk — Новая Газета (@novaya_gazeta) 23. tammikuuta 2021

Poliisi käytti voimakeinoja (siirryt toiseen palveluun) myös esimerkiksi pressiliiviin pukeutunutta riippumattoman Meduza-uutisivuston toimittajaa kohtaan.

Lisäksi poliisi tunkeutui (siirryt toiseen palveluun) aukion vieressä olevaan asuntoon, jonka parvekkeelta Kremlistä riippumaton tv-kanava Dožd näytti suoraa lähetystä mielenosoituksesta. Lähetyksen keskeyttämiseksi asunnosta katkaistiin sähköt. Poliisi vei kuvaajan mukanaan asemalle.

Venäjän johto on vaikeuttanut entisestään riippumattoman median toimintamahdollisuuksia myös kiristämällä lainsäädäntöä.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain nojalla viestimien lisäksi yksittäisiä toimittajia voidaan julistaa "ulkovallan agenteiksi".

Laki muun muassa velvoittaa, että agentiksi julistetun toimittajan on säännöllisesti selvitettävä toimintaansa ja tulonlähteitään viranomaisille. Hänen on merkittävä statuksensa kaikkeen julkaisemaansa materiaaliin. Myös muiden tiedotusvälineiden on käsitellessään kyseistä henkilöä sakon uhalla kerrottava hänen olevan "ulkomainen agentti".

Listalle on jo lisätty (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi petroskolainen kuvaaja Sergei Markelov, joka on muun muassa kuvannut Venäjän sotahistoriallisen seuran kaivauksia Stalinin aikaisilla Sandarmohin joukkohaudoilla Karjalan tasavallassa. Kaivausten avulla on yritetty todistaa väitteitä suomalaisten teloittamista sotavangeista.

Kirjeenvaihtajan analyysi: Suomi saa osansa, kun Venäjä tulkitsee historia omiin tarkoituksiinsa

Uuden lainsäädännön mukaan Venäjän oikeusministeriö voi julistaa myös ulkomaisen kirjeenvaihtajan "ulkovaltojen agentiksi".

Parlamentin alahuoneen duuman sivuilla olevan selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan agentiksi julistaminen voidaan tehdä muun muassa sen perusteella, että toimittaja "harjoittaa toisen valtion intressien mukaista poliittista toimintaa" Venäjän maaperällä.

Asiantuntijoiden mukaan agenttilait on muotoiltu tarkoituksella hyvin väljästi, jotta niitä voidaan käyttää laajasti vallanpitäjien kriitikkoja vastaan.

Selvisin kuvaajani kanssa lauantain uhkaavasta tilanteesta pelkällä säikähdyksellä.

Videolle tallentunut kohtaus näyttää hurjalta, mutta meillä oli onnea mukana. Emme saaneet tilanteessa fyysisiä vammoja.

Välikohtaus saattaa panna ajattelemaan, että toimittajan pitää pysyä entistä kauempana, kun mellakkapoliisi kurittaa rauhanomaisesti käyttäytyviä mielenosoittajia.

Tämä juuri on toimittajiin kohdistetun aggression tarkoituskin. Silloin poliisin mielivallalla on vähemmän todistajia.

Lisää aiheesta:

Yli 3 000 ihmistä pidätettiin Venäjällä Navalnyin tukimielenosoituksissa – Ylen kirjeenvaihtajan video näyttää poliisin kovat otteet

Navalnyi-protestissa pamputettu Ylen kirjeen­vaihtaja kertoo uhkaavasta hetkestä – ”Tajusin vasta nauhalta, kuinka vaarallinen tilanne oli” (Ilta-Sanomat) (siirryt toiseen palveluun)

Kirjeenvaihtajalta: Navalnyi on venäläisille joko pelastaja tai isänmaan petturi, mutta miksi myös Suomen tulee tukea Putinin tunnetuinta kriitikkoa?

Erkka Mikkonen: Haluatko kuulla Venäjältä hyviä vai faktoihin perustuvia uutisia?