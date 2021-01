Puolet kieltäytynyt koronatestistä Venäjän rajalla, ja vain harva on esittänyt negatiivisen testituloksen: "Huolestuttavaa, että määrä on noin suuri"

Noin puolet maahantulijoista on tehnyt koronatestin Vaalimaan raja-asemalla.

Koronatestaukset Vaalimaalla käynnistyivät viime viikon tiistaina. Testauspiste on auki kello 10-19 viikon jokaisena päivänä. Koronatesti on vapaaehtoinen ja ilmainen.

Viime viikon tiistain ja sunnuntain välisenä aikana terveysneuvonnassa on käynyt 402 maahantulijaa, joista 202 henkilöä on sen jälkeen käynyt koronatestissä. Loput ovat kieltäytyneet testistä.

– On huolestuttavaa, että kieltäytyneiden määrä on noin suuri. Ainoastaan kymmenen prosenttia kieltäytyneistä on esittänyt tuoreen testituloksen, mikä on hyvä syy kieltäytyä, Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä sanoo.

Rämän mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä koronatestistä kieltäyneiden määrä on suhteessa huomattavasti pienempi kuin Vaalimaan raja-asemalla.

Lomakkeiden määrä yllätti

Samaan aikaan Vaalimaan koronatestien kanssa Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla alkoi kokeilu, jossa henkilöliikenteen rajanylittäjiä velvoitetaan täyttämään yhteystietolomake Suomeen saapuessaan.

Imatran ja Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikkojen kautta tulleiden matkustajien yhteystietolomakkeiden suuri määrä on yllättänyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten.

Yhteystietolomakkeen on vajaan viikon aikana palauttanut noin 50 Venäjältä Suomeen saapunutta matkustajaa.

Rajanylityspaikoilla on ohjeistettu koronavirukseen liittyvistä suosituksista muun muassa infotauluilla. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Yhteystietojen avulla pyritään selvittämään, miten hyvin säännöllisesti rajan yli matkustavat tuntevat karanteeniohjeet ja noudattavat niitä. Tavoitteena on myös ohjata toistuvasti rajan ylittäviä henkilöitä säännöllisesti koronatestiin.

Eksoten mukaan yli 80 prosenttia vastanneista haluaa, että heihin otetaan yhteyttä venäjäksi. Lomakkeessa vaihtoehtoina ovat suomi, englanti ja venäjä.

Täytetyt lomakkeet toimitetaan Eksoten tartuntatautien lääkärille. Eksotesta otetaan myöhemmin puhelimitse yhteyttä Suomeen saapuneeseen henkilöön. Yhteydenottoja ryhtyy hoitamaan venäjän kielen taitoinen sairaanhoitaja.

– Koronavirusneuvontaan keskittyvät puhelut pyritään soittamaan viikon kuluessa, sanoo ylilääkäri Sami Raasakka Eksotesta.

Puheluilla varmistetaan, onko henkilö noudattanut omaehtoista karanteenia ja käynyt koronatestissä.

Raasakka toivoo, että mahdollisimman monet olisivat yhteydenottoon mennessä käyneet koronatestissä rajalla saamiensa ohjeiden perusteella ja saaneet jo tuloksetkin.

Nuijamaalla alkaa koronatestaus

Viime perjantaina hallitus kertoi keinoista, joilla yritetään estää ärhäkästi leviävien koronavirusmuunnosten leviämistä Suomeen.

Työmatkaliikennettä rajoitetaan 30 päivän ajan tästä viikosta alkaen. Rajan saavat ylittää työntekijät, jotka ovat huoltovarmuuden eli yhteiskunnan toimivuuden ylläpitämisen kannalta keskeisiä.

Vaalimaan raja-asemalla varaudutaan siihen, että koronatestit laajenevat. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Nuijamaan raja-asemalla Venäjältä Suomeen tulevien matkustajien koronatestaukset alkavat torstaina tammikuun 28. päivänä.

Koronanäytteitä otetaan henkilöliikenteen matkustajilta joka päivä kello 10–18. Näytteenottoaikaa tullaan Eksoten mukaan pidentämään vähitellen.

Näytteenotosta huolehtii nelihenkinen työryhmä, johon kuuluu kaksi Huslabin näytteenottajaa, Eksoten terveysneuvoja sekä Eksoten toimistotyöntekijä.

Koronatesti on matkustajille vapaaehtoinen eikä se koske tavaraliikenteen autonkuljettajia.

Imatran raja-asema suljetaan henkilöliikenteeltä

Viime perjantaina hallitus myös kertoi, että Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä.

Päätös tulee voimaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, mutta käytännössä Imatran raja-asema suljetaan aikaisintaan loppuviikosta.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta saadun tiedon mukaan sulku tulee voimaan viisi vuorokautta nootin lähettämisestä Suomesta Venäjälle.

Tavaraliikenne kulkee jatkossakin normaalisti Imatran raja-aseman kautta. Henkilöliikenne Venäjältä Suomeen ohjataan Nuijmaan ja Vaalimaan kautta.

Vaalimaalla varaudutaan, että koronatestit laajenevat.

