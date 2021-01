Syyte nostettu: Suomessa asuvaa ulkomaalaista miestä epäillään vakavista sotarikoksista Afrikassa

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen on nostanut syytteen Suomessa asuvaa sierraleonelaista miestä vastaan. Miestä epäillään Liberian toisen sisällissodan aikana 1999–2003 tehdyistä sotarikoksista.

Epäilty on asunut yli kymmenen vuotta Suomessa pysyvästi. Keskusrikospoliisi pidätti Tampereella asuvan epäillyn vuosi sitten keväällä. Syytteen nostamisesta kerrottiin maanantaina.

Syytteen mukaan mies on syyllistynyt siviilihenkilöihin ja aseista riisuttuihin sotilaisiin kohdistuneisiin murhiin, törkeään sodankäyntirikokseen ja törkeään ihmisoikeuksien loukkaamiseen poikkeuksellisissa oloissa.

Mies on kiistänyt syyllisyytensä.

Syyttäjän mukaan syytteessä tarkoitetut rikokset ovat vakavia, osittain kansainvälisiä rikoksia. Epäillyt rikokset ovat loukanneet syyttäjän mukaan yleisesti tunnistettuja sodan lakeja ja sääntöjä sekä ihmisyyttä laajempana suojelukohteena.

Syytettä tullaan käsittelemään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Kapinallisjärjestöllä kovat otteet

Tapaus ja sotarikostutkinta on Suomen oloissa harvinainen, mutta ei ihan ainutlaatuinen.

Tutkinta alkoi vuonna 2018. KRP on tehnyt esitutkintaa muun muassa Liberiassa ja Sierra Leonessa ja kuulustellut useita kymmeniä henkilöitä.

Kansainvälisten sopimusten ja määräysten nojalla Suomella on velvollisuus tutkia tällaisia rikoksia ja tarvittaessa syyttää niihin syyllistyneitä, vaikka rikokset on tehty Suomen rajojen ulkopuolella.

Rikosten epäillään tapahtuneen Liberian sisällissodan aikana vuosina 1999–2003. Aiemmin keskusrikospolisii on kertonut, että epäilty on ollut johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF:issa).

RUF on ollut keskeinen osapuoli myös Sierra Leonen sisällissodassa. Se on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta. Ryhmä on rahoittanut toimintansa laajalla timanttimyynnillä, josta saadut varat päätyvät aseostoihin.

Sekä Sierra Leonen että Liberian konflikteissa tapettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä.

