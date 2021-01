Kirkkoherra saa nyt sydämiä ja peukutuksia saarnatessaan – jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin ja niiden määrää on vähennetty

Kirkonkellot soivat sunnuntaina aamulla jumalanpalveluksen merkiksi Porin Laviassa.

Koronarajoitusten takia kirkkosali on kuitenkin lähes tyhjä. Paikalla ovat vain ne henkilöt, joita tilaisuuden läpiviemisessä tarvitaan.

Heitä on yhteensä seitsemän. Papin lisäksi paikalla ovat kanttori, kaksi esilaulajaa ja muun muassa kuvaamisesta huolehtinut diakonissa. Lisäksi paikalla on kaksi henkilöä, jotka vastaavat tapahtuman radioinnista.

Yleisönä ei ole yhtään seurakuntalaista. Heille jumalanpalvelus tarjoillaan Facebookin kautta.

Kirkkoherra Kari Penttinen Noormarkun seurakunnasta pitää tilannetta outona, vaikka sanookin jo tottuneensa siihen.

– Se on kuitenkin ihanaa, että voimme nettiyhteyksien kautta olla yhdessä myös näinä poikkeuksellisina aikoina, Penttinen sanoo.

Evankelisluterilaisen sanan kuulijoita on ollut vähemmän kuin ennen

Evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksesta kerrotaan, että jumalanpalveluksien määrä on vähentynyt koronan aikana.

Vuonna 2019 jumalanpalveluksia pidettiin yli 30 000 kertaa, mutta vuonna 2020 niitä oli reilut 20 000. Eniten messuja on jäänyt pitämättä suurissa kaupungeissa, joissa seurakuntia on paljon.

Lavian kirkko Porissa. Tapio Termonen / Yle

Yhtä yksittäistä jumalanpalvelusta seurasi viime vuonna hieman pienempi määrä ihmisiä kuin edellisvuonna.

Messuihin osallistuttiin vuonna 2019 yhteensä 2,46 miljoonaa kertaa. Tällöin yhtä messua seurasi keskimäärin 81 henkilöä. Viime vuonna messuihin osallistuttiin 1,56 miljoonaa kertaa, jolloin yhtä jumalanpalvelusta seurasi keskimäärin 76 henkilöä.

Tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki kirkkohallituksesta sanoo, että luvuista on vaikea päätellä Facebookiin lähetettyjen jumalanpalvelusten katsojamääriä. Kirkolla ei ole tietoa siitä, kuinka tarkkaavaista seuraamista katselulukujen taustalla on.

– Siellä voi joku yksinään katsoa hetken aikaa tai sitten siellä siellä voi olla iso joukko seuraamassa koko palveluksen esimerkiksi vanhusten asumisyksikössä., Halmeenmäki sanoo.

Lavian kirkossa jumalanpalveluksen striimaaminen tapahtuu yhdellä puhelimella.

Kirkkoherra Kari Penttinen sanoo, että esiintyminen kameralle jännittää vähän enemmän kuin seurakuntalaisille kasvokkain puhuminen. Hän on kuitenkin huomannut, että Facebookiin tulee peukutuksia ja sydämiä.

– Seurakuntalaiset tykkäävät myös tästä, vaikka tietysti me kaikki kaipaamme sitä yhteistä jumalanpalvelusta kotikirkossamme, Penttinen sanoo.

Ortodoksisen kirkon välimatkat ovat kaventuneet

Myös ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat siirtyneet kokonaan verkkoon.

Jumalanpalveluksia on myös jonkin verran keskitetty, mutta ei kovin merkittävästi, kertoo ortodoksisen kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Hattusen mukaan ortodoksinen kirkko on saanut verkkolähetysten myötä lisää seuraajia. Esimerkiksi Oulun ortodoksisen seurakunnan jumalanpalvelus voi kerätä yli sata katselukertaa.

– Se on ehkä noin kaksinkertainen normaaliin tilanteeseen verrattuna, Maria Hattunen arvioi.

Ortodoksisella kirkolla ei ole Suomessa yhtä laajaa kirkkoverkostoa kuin evankelisluterilaisella kirkolla, joten seurakuntalaisten välimatkat kirkkoihin ovat huomattavasti pidemmät. Tämän takia jumalanpalvelusten tarjoaminen verkossa parantaa erityisesti ortodoksisen kirkon tavoitettavuutta.

– Kirkkoikävä on kova. Verkkolähetykset eivät sitä korvaa, mutta kyllä niitä varmasti jatketaan myös koronan jälkeen, sanoo ortodoksisen kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Etäyhteys on tullut tutuksi myös perhetilaisuuksissa

Jumalanpalveluksen lähettäminen verkossa mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi seurata kirkonmenoja mistä tahansa kirkosta. Tämä voi tuoda seurakunnille uusia seuraajia, jos joku haluaa katsella esimerkiksi oman kotiseutunsa jumalanpalveluksia.

Kirkoissa on totuttu siihen, että myös yksityistilaisuuksissa tekniikka on läsnä ja tilaisuuden vieraat milloin missäkin. Vaikka tilanne on kurja ja epätoivottu, se voi tarjota myös jotain uutta ja hyvää.

Lavian kirkossa oli jumalanpalveluksen aikana vain sen läpiviemiseen tarvittava henkilökunta. Tapio Termonen / Yle

Etähteydet mahdollistavat sen, että erilaisiin perhetilaisuuksiin voidaan osallistua pitkänkin matkan päästä.

Turun arkkihiippakunnan tuleva piispa Mari Leppänen iloitsee, että esimerkiksi kastetilaisuuksiin voi tulla sukulaisia jopa ulkomailta saakka.

– Etäyhteyksistä hyötyy myös moni sellainen, joka ei pääse kirkkoon tai jonka on vaikea lähteä liikkeelle. Tai sellainen, joka ei pysty osallistumaan esimerkiksi seurakunnan muskareihin, Leppänen luettelee.

Mari Leppänen vihitään tulevaan virkaansa 7. helmikuuta Turun tuomiokirkossa. Normaalisti kyseiseen tilaisuuteen osallistuisi yli 900 ihmistä ja joukossa olisi myös monta kansainvälistä vierasta. Koronarajoitusten takia myös tämä tilaisuus on erilainen.

– Kokoonnumme pienellä porukalla, mutta tilaisuus striimataan ja se tulee televisiosta, Mari Leppänen naurahtaa.

