Viking Glory laskettiin vesille Kiinassa ja tilaisuus lähetettiin netissä – tiedotusjohtaja: "Innokkaimmat haluavat kyytiin jopa Kiinasta saakka"

Viking Glory on laskettu vesille kiinalaistelakalla.

Viking Glory on laskettu vesille kiinalaistelakalla. Viking Line

TurkuViking Line -varustamon uusi alus Viking Glory on laskettu vesille XSI:n telakalla Kiinan Xiamenissa. Vesillelaskuseremoniasta lähetettiin tallenne Youtubessa tiistaina.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo, että koronapandemian aiheuttamista viivästyksistä huolimatta laiva on valmis tämän vuoden aikana.

Sen ajaminen Kiinasta Suomeen kestää jopa puolitoista kuukautta, joten se saapuu Turun ja Tukholman väliselle reitille vuoden 2022 alussa.

– Koronapandemia viivästytti töitä vuoden 2020 tammikuusta toukokuuhun. Nyt työntekijät ovat kirineet, ja alus valmistuu uuden aikataulun mukaisesti tämän vuoden aikana. Budjetissa on pysytty, se on noin 194 miljoonaa euroa.

Alla olevalla Viking Linen videolla tallenne vesillelaskusta.

Viking Glory on laskettu vesille Kiinassa. Video: Viking Line

M/S Viking Glory

Matkustajakapasiteetti 2 800 Hyttejä 922 Miehistöä noin 200 henkeä Pituus 222,6 metriä Bruttovetoisuus 63 813 tonnia Rahtikapasiteetti 1 500 kaistametriä Jääluokka 1 A Super Polttoaine LNG (nesteytetty maakaasu)

Koronapandemia on kurittanut kovasti risteilymatkustamista. Vuonna 2020 Viking Linen matkustajamäärä putosi neljällä miljoonalla matkustajalla edellisvuoteen verrattuna.

Jan Hanses kertoo, että uudella aluksella on tärkeä merkitys, kun risteilymatkustaminen taas viriää.

– Uusi alus on tärkeä koronavuoden tappioiden korjaamisessa. Turvaamme uudella aluksella sen, että meillä on kilpailukykyinen alus Turku–Tukholma -linjalla. Se on strategisesti tärkein reittimme ja siinä pitää olla aina kilpailukykyisiä.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses pitää uutta laivaa tärkeänä tekijänä kilpailussa risteilymatkustajista. Minna Rosvall / Yle

Innokkaimmat lähtisivät jopa Kiinasta laivan kyytiin

Viking Linessa uskotaan, että risteilymatkustus elpyy nopeasti koronapandemian jälkeen.

Toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo, että jo vuoden 2020 elokuussa oli elpymisen merkkejä. Rajoitukset alkoivat kuitenkin uudelleen, ja matkailijat katosivat.

Tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että esimerkiksi vuonna 2013 Viking Grace -laivan tulo toi satojatuhansia uusia matkustajia pääkaupunkiseutua myöten katsomaan uutta laivaa.

– Innokkaimmat haluavat päästä kyytiin jopa Kiinasta saakka. Viking Gloryn siirtoon ei ole mahdollista päästä mukaan. Laivaa varustetaan vielä matkalla ja täällä Suomessa. Myös neitsytmatkaa kohtaan on jo kiinnostusta, mutta myyntiä ei vielä ole aloitettu, kertoo Boijer-Svahnström.

Havainnekuva Viking Gloryn sisustuksesta. Viking Line

Suurempi mutta ketterämpi laiva

Viking Linen kaksi alusta ajautui karille syksyn 2020 aikana. Amorella joutui haveriin syyskuussa ja Viking Grace marraskuussa.

Viking Glory on suurempi kuin Vikind Grace, mutta se mahtuu silti Turun ja Tukholman välisille vesille.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo, että Viking Gloryssä on käytössä azipod-niminen ruoripotkuritekniikka (siirryt toiseen palveluun), jonka ansiosta alus kääntyy ketterästi.

Havainnekuva Viking Gloryn aurinkokannesta. Viking Line

– Sähkömoottori on kiinni rungon alla ja työntövoimaa tulee eri suuntiin. Ohjattavuus paranee merkittävästi. Tämä on ensimmäinen risteilymatkustaja-alus Suomessa, joka käyttää tätä menetelmää, kertoo Hanses.

Rahti on ollut tärkeä tulonlähde laivoille, kun koronapandemia on vähentänyt matkustajamääriä. Uudelle Viking Glory-laivalle mahtuu kaksinkertainen määrä rahtia Amorella-alukseen verrattuna.

Tilaaminen Kiinasta oli oikea päätös

Viking Linen uuden aluksen tilaaminen Kiinasta herätti runsaasti keskustelua.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo, että päätös on ollut oikea, vaikka koronapandemiakin on viivästyttänyt aluksen rakentamista. Hanses on kertonut aiemmin Ylelle, että tilaaminen Suomesta olisi maksanut lähes sata miljoonaa enemmän kuin Kiinasta tilaaminen.

– Hinta oli luonnollisesti tärkeä tekijä, mutta emme saaneet muutenkaan tyydyttävää ratkaisua Suomesta. Turkulaistelakka olisi vienyt rakentamisen Saksaan. Pystymme kuitenkin työllistämään pohjoismaisia ja suomalaisia alihankkijoita.

Ympäristötekniikan yksityiskohtiin ja innovatiiviseen sisustukseen osallistuvat merkittävinä pohjoismaisina yhteistyökumppaneina muun muassa Wärtsilä, ABB Marine, Koncept, Climeon, Kone, Deltamarin, Almaco, Evac, Pointman ja Projektia.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 27.1.2021 kello 23.00 asti.

Viking Glory kiinalaistelakalla Xiamenissa vesille laskettuna. Viking Line

Lue lisää:

Vasta kesä ratkaisee risteilymatkustuksen tulevaisuuden – tutkija: "Seuraavat kuukaudet varustamot pärjäävät rahtikuljetusten avulla"

Näin syntyy Viking Linen uusi alus kiinalaisella telakalla – Korona vaikeuttanut ihmisten ja osien liikettä

Viking Linen uusi Turusta risteilevä alus oli halvempi tilata Kiinasta – "Suomessa lähes 100 miljoonaa kalliimpi"