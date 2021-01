Espoolaisessa palvelutalossa 20 asukkaalla koronatartunta, 5 kuollut

Espoolaispalvelutalo Hopeakuun asukkaista 20 on saanut koronavirustartunnan. Heistä viisi on menehtynyt, kertoo Espoon kaupunki tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijöistä tartunnan on saanut 11.

Espoon kaupunki tiedotti 15. tammikuuta, että Hopeakuussa oli todetty koronavirustartunta yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä. Nyt luku on noussut siis huomattavasti.

Tartuntoja on ilmennyt kahdessa ryhmäkodissa. Tämänhetkisten tietojen mukaan ei ole syytä epäillä virusmuunnoksen mahdollisuutta.

Tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista asukkaista, ja tartunnan saaneet henkilökunnan jäsenet on määrätty eristykseen. Lisäksi hoivakodissa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeniin. Asukkaiden omaisiin ja läheisiin on oltu yhteydessä.

Valtaosa Palvelutalo Hopeakuun asukkaista ja työntekijöistä on saanut koronarokotuksen ensimmäisen rokoteannoksen viikolla kaksi. Kaikki muut ovat saaneet koronarokotteen paitsi koronavirustautia rokotushetkellä sairastaneet. Tehosteannokset rokotetaan viikolla viisi.

