Pelätty koronan brittimuunnos näytti, kuinka herkästi se leviää: Ilomantsissa lyhyessä ajassa 21 tartunnan saanutta

Teveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vahvistanut ilomantsilaisen koronaryppään alkuperäksi viruksen ärhäkämmin tarttuvan brittimuunnoksen. (siirryt toiseen palveluun)

Ilomantsissa tammikuun alkupuolella esiin tulleessa tartuntaketjussa on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa.

Paikallinen kuntayhtymä lähetti yllättävän nopeasti levinneen ketjun näytteitä tarkempiin selvityksiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tammikuun toisella viikolla alueella esiin tulleet tartunnat on jäljitetty, ja ketjun vuoksi kaksi Ilomantsin peruskoulun luokkaa laitettiin karanteeniin. Karanteenissa oli noin 70 peruskoululaista ja joitakin aikuisia.

Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä. Kuntayhtymä tiedotti (siirryt toiseen palveluun) ketjun toteamisen yhteydessä, että mahdolliset altistuneet on tavoitettu. Mahdollisia altistumia on voinut tulla myös muun muassa Ilomantsin uimahallissa.

Kuntayhtymä Siunsoten mukaan 13. päivä kerrottujen tartuntojen jälkeen leviämistilanne on ollut hallinnassa siitä päätellen, että uusia tartuntoja ei ole ilmaantunut samalla tavalla kuin kuukauden toisen viikon aikana.

Uusin tartunta Ilomantissa todettiin viime perjantaina, jonka jälkeen yksi peruskoulun luokka on nyt karanteenissa. Sitä, onko uusi tartunta brittimuunnosta vai ei, ei tiedetä.

Ilomantsissa tutkitaan uudet altistumiset muunnoksen varalta

Ilomantsin muunnokset olivat ensimmäisiä kuntayhtymän alueella, ja muunnoksen alkuperä on, toisin kuin yleensä todettujen muunnostartuntojen osalta, muualla Suomessa.

Kuntayhtymän toimialuejohtajan Sirpa Kaipiaisen mukaan ei voida pitää mahdottomana, että ärhäkämpää koronaa esiintyisi vielä alueella ja Ilomantsissa. Hänen mukaan altistuneet on saatu nopeasti selville ja uuden tartunnan takia terveysviranomaiset testaavat kaikki altistuneet viruksen esiintymisen varmistamiseksi viimeistään keskiviikkoon mennessä.

– Uskon, että tämä on aika hyvin hallinnassa. En usko, että virusta olisi kovin paljon piilossa. Emme tosin voi ennustaa ja saamme paremman kuvan, kunhan saamme seuraavat testitulokset.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on todettu viime viikon loppuun mennessä 86 koronamuunnoksia, joista suurin osa niin sanottua brittimuunnosta.

Muunnokset ovat tulleet pääasiassa ulkomailta. Muunnoksia on todettu muun muassa Helsingissä ja Jyväskylässä. Ilta-Sanomat on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että yksi muunnoksen kantaja on alkuvuodesta tartuttanut lyhyessä ajassa 28 muuta ihmistä.

Muunnoksia myös tutkitaan nyt enemmän, ja hallitus suosittaa pitämään kaikki voimassa olevat rajoitukset päällä ja varautumaan viruksen leviämiseen.

Pohjois-Karjala on koronan leviämisvaiheessa. Toimialuejohtaja Kaipiainen ei kerro tarkemmin luottamuksellisia tietoja siitä, miten ja mistä päin Suomea brittimuunnos viiden tuhannen asukkaan Ilomantsiin tuli mahdollisesti alkuvuonna.

