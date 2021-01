Seinäjoen valtuusto äänesti Tangomarkkinoille lisää rahaa

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on myöntänyt Tangomarkkinat Oy:lle enintään 80 000 euron lisärahoituksen tälle vuodelle.

Valtuusto ei ollut asiasta täysin yksimielinen. Kaupunginhallituksen esityksen puolesta äänesti 45 valtuutettua ja rahoitusta vastusti neljä valtuutettua. Valtuutettu Kati Nummensalo ehdotti Voitto Välimäen kannattamana, ettei määrärahaa myönnettäisi.

Lisäraha maksetaan Tangomarkkinoille talousarviossa jo ennestään olevan avustussumman ja muiden yhteistyökulujen lisäksi.

Korona kiusaa ja kehittämistä riittää

Tangomarkkinat tarvitsee lisärahoitusta paitsi koronan aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi myös toimintansa kehittämiseen. Ensimmäisenä yhtiö on hakemassa toimitusjohtajaa. Haku päättyy tällä viikolla. Yhtiö on toiminut vuosia ilman toimitusjohtajaa.

Tangomarkkinat jouduttiin perumaan viime kesänä koronatilanteen vuoksi, ja myös tämän vuoden tapahtumaa järjestetään epätietoisena tulevasta.

Kaupungin lisärahoituksen ehtona on ollut, että myös muut merkittävät omistajat sitoutuvat vastaaviin lisäpanostuksiin, joilla yhtiön talous saadaan terveelle pohjalle. Lisäksi kaupunki edellyttää tapahtuman uudistamista vastaamaan tämän ajan haasteisiin.

Seinäjoen kaupunkikonserni on Tangomarkkinoiden suurin omistaja. Yhtiön päätösvalta on haluttu säilyttää paikallisissa käsissä. Tangomarkkinoilla on merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen seudulle.