Ajanvaraus koronarokotuksiin kaikissa Uudenmaan kunnissa koottiin samaan paikkaan – järjestelmä auki tänään

Uudenmaan kuntien yhteinen koronarokotusten ajanvarauspalvelu on avautunut tänä aamuna, tiistaina kello kahdeksan. Uusi verkkopalvelu löytyy osoitteesta koronarokotusaika.fi (siirryt toiseen palveluun).

Sivuston pääsivuilla kerrotaan palvelusta ja ohjataan rokotusvuorossa olevat asukkaat ja sote-ammattilaiset käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen vahvaan tunnistautumiseen. Palvelun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tunnistautumisen jälkeen täytetään seulonta- ja esitietolomake, jolla varmistetaan, että henkilö kuuluu kyseisellä hetkellä rokotettavien ryhmään. Varsinainen ajanvaraus avautuu vasta tunnistautumisen ja esitietojen täyttämisen jälkeen.

Kuntien sote-ammattilaiset käyttävät asiakkaiden ajanvaraukseen samaa sivustoa.

Alkuvaiheessa voi varata ajan ensimmäisen rokoteannoksen antamiseen. Aika toisen rokoteannoksen antamiseen varataan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Myöhemmässä vaiheessa palvelussa voi varata ajat suoraan molemmille rokotuskerroille.

Ajanvarausjärjestelmä otettiin aiemmin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon ensimmäisessä vaiheessa rokotettavien ryhmien ajanvarauksiin.

Ikärajoissa kuntakohtaisia eroja

Koronarokotukset toteuteaan vaiheittain ja kukin kunta vastaa oman alueensa asukkaiden rokottamisesta. Nettiajanvarauksen lisäksi rokotusajan voi varata kunnissa myös puhelimitse.

Koronarokotusaika.fi-sivustolle on koottu linkit kaikkien Uudenmaan kuntien koronarokotussivuille. Kuntien sivuilta löytyy tietoa siitä, ketkä ovat kyseisessä kunnassa rokotusvuorossa, kunnan rokotuspisteet sekä puhelinpalvelun yhteystiedot. Kunnat tiedottavat rokotuksista omissa kanavissaan ja useat kunnat lähettävät tietoa rokotusmahdollisuudesta myös kirjeitse.

Kuntien rokotusjärjestys perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n ohjeistukseen. Ensimmäisessä vaiheessa rokotettavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset jatkuvat edelleen.

Osa Uudenmaan kunnista aloittaa asukkaiden rokotukset 80 vuotta täyttävistä ja vanhemmista, osa aloittaa rokotukset yli 85-vuotiaista.

Espoo aloittaa massarokotukset yli 85-vuotiaista

Espoossa ajan rokotukseen voivat varata 85 vuotta täyttäneet ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat ikääntyneet ja omaishoitajat. Espoon tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen kertoo, että aikoja on tarjolla viikoksi kerrallaan.

– Alkuvaiheessa aikoja avataan vain viikoksi kerrallaan, koska meillä koronarokotetoimitukset kaupungille ovat aika pieniä. Aloitamme kaikkein iäkkäimistä yli 85-vuotiaista. Kun rokotteita tulee lisää, aikoja voidaan avata enemmän, Turunen sanoo.

Espoossa on täksi viikoksi rokotteita noin 1 700 ihmisille. Yli 80-vuotiaita Espoossa on yhteensä lähes 10 000. Osa espoolaisista ikäihmisistä on jo rokotettu hoivakodeissa.

– Rokote kannattaa ottaa, sillä ikä on kaikkein merkittävin ja vakavin riskitekijä. Nyt jaossa olevat rokotteet ovat tutkimuksissa osoittautuneet myös iäkkäillä hyvän suojatehon antaviksi, muistuttaa Espoon tartuntatautilääkäri Turunen.

Espoossa rokotetaan Turusen mukaan ensimmäiset asiakkaat ajanvarauksella huomenna, keskiviikkona. Turusen mukaan kyselyjä rokotuksista on tullut jo varsin paljon.

Helsinki aloittaa ikäihmisten rokotukset ensi viikolla

Helsingissä 85 vuotta tänä vuonna täyttävien ja sitä vanhempien helsinkiläisten sekä heidän omaishoitajiensa koronarokotukset alkavat maanantaina 1. helmikuuta.

– Aloitamme rokotukset kolmessa pisteessä ja neljäs rokotuspiste on tulossa myöhemmin. Puhelinajanvarauksen kapasiteetti on mitoitettu suureksi, mutta toivomme malttia varsinkin alussa. Toivomme myös, että muut kuin nyt rokotusvuorossa olevat eivät vielä soittaisi vaan jaksaisivat odottaa vuoroaan, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Rokotuksia annetaan ajanvarauksella alkuun Jätkäsaaressa, Malmilla ja Myllypurossa. Rokotuspisteistä ja muuta koronarokotuksiin liittyvää tietoa löytyy osoitteesta koronarokotukset.hel.fi. (siirryt toiseen palveluun)

Helsingillä on ensi viikolle käytettävissä ikääntyneiden rokotuksiin reilu 2 000 rokotetta. Vuonna 1936 tai aiemmin syntyneitä helsinkiläisiä on noin 14 000 henkilöä.

Ikääntyneet saavat rokotuksista tiedotteen kotiin. Tiedote on tulossa 85 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa. 70 vuotta täyttäneille helsinkiläisille lähetetään tiedote rokotuksista kotiin, kun heidän rokotusvuoronsa tulee. Iäkkäimmille helsinkiläisille on myös aikeena soittaa koronarokotuksista.

Kotihoidon asiakkaat saavat tietoa rokotuksista kotihoidon työntekijöiltä. Heille tarjotaan tilanteen mukaan rokotusta joko rokotuspisteessä tai kotona. Palvelutalojen asukkaiden kannattaa varmistaa henkilökunnalta, kuuluvatko he palvelutalossa rokotettaviin.

Helsingin ajanvarausnumero on 09 3104 6300, se palvelee arkisin kello 8–18. Puhelinpalvelu on avautunut myös tänään, tiistaina.

