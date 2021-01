Katso suorana kello 15.30: Abeille suositellaan karanteenia, onko tullut uusia ärhäköitä virusmuunnoksia? Yle seuraa Pirkanmaan koronainfoa

Abeille suositellaan Pirkanmaalla omaehtoista karanteenia. Karanteenia suositellaan 14 päivää ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoituspäivää sekä kirjoitusten ajan.

– Tämä suositus on nyt tarkoitettu vain abiturienttien omaksi parhaaksi, jotta jokainen pääsee varmasti kirjoittamaan suunnittelemansa aineet eikä tarvitsisi kirjoituspäivän alla jännittää koronatestin tulosta, pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo.

Ohjausryhmä on aiemmin suositellut, että myös penkkariajelut siirretään.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kertoo tiistaina kello 15.30 uusimmat tiedot tilanteesta. Toistaiseksi Pirkanmaalla on kerrottu vain yhdestä Etelä-Afrikasta tulleesta virusmuunnoksesta.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat tilaisuutta suorana. Lähetyksen voi katsoa tämän jutun videosta tai Yle Areenassa.

Pandemiaohjausryhmän mediainfossa käsitellään Pirkanmaan ajankohtaista koronatilannetta ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina ovat ohjausryhmän puheenjohtaja, TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSin infektioyksiköstä.

Suositukset ennallaan

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä piti tiistain kokouksessaan muuten nykyiset suositukset voimassa 8. helmikuuta asti. Lista suosituksista löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Tämän viikon perusteella koronatilanne näyttää paremmalta kuin vähään aikaan. Alkuviikosta Pirkanmaalla on kerrottu 16 tartunnasta, ja sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt. Rauhaniemen sairaalassa ei ole ollut uusia tartuntoja yli viikkoon.

– Tyypillistä on, että on ryvästymiä eri puolilla. Välillä ne on hoivakodissa, välillä opiskelijoilla tai baareissa, Sand sanoo.

Viime viikolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 125 uutta koronatartuntaa. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on kuluneen kahden viikon ajalta 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa.

Uhka uusista virusmuunnoksista pitää rajoitukset tiukkoina myös Pirkanmaalla. Hallitus kertoi, että varautumista nostetaan selvästi. Riski epidemian kiihtymiselle on pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan suuri. Rajoitukset on hänen mukaansa nyt syytä pitää vähintään nykyisellä tasolla.

Janne Laine kertoo, että vaikka tilanne Suomessa on nyt kohtalaisen hyvä, ei voi olla varma jatkosta. Esimerkiksi Irlannissa tapausmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti.

Opiskelijoiden ketjusta yhteensä 21 tapausta

Tartunnan lähde saatiin selvitettyä 72 prosentissa tapauksista. Samasta perheestä saatiin 27 koronatapausta. Ulkomaisten opiskelijoiden ketjuun liittyi viime viikolla 21 tapausta. Suoraan ulkomailta tuli kuusi tapausta.

Ravintolasta tai baarista tartunnan sai kahdeksan henkilöä neljästä eri baarista. Työpaikoilta tuli yhdeksän tartuntaa kuudesta eri työpaikasta. Kavereiden tapaamisesta tuli kuusi eri tapausta ja aikuisten harrastuksista kolme. Muut kaksi tartuntaa olivat yksittäisiä tapauksia.

Lähes puolet tartunnoista todettiin viime viikolla 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikon päätyttyä Pirkanmaalla oli karanteenissa 544 henkilöä.

Viikko sitten asiantuntijat olivat huolissaan baarikäyttäytymisestä Pirkanmaalla. Jopa puolet tunnetuista uusista tartunnoista tuli baareista ja ulkomailta. Neljästä eri baarista tuli kaikkiaan 20 koronatapausta. Nyt määrä oli vähentynyt.

Yhteensä todettuja tartuntoja on nyt Pirkanmaalla 2 255. TAYSin erityisvastuualueella on 11 koronapotilasta sairaalahoidossa. Koronaan liittyviä kuolemia on 51.

Pirkanmaalla on rokotettu noin 13 000 henkilöä koronarokotteella. Kunnissa ei ole päästy rokottamaan ikäihmisiä suunnitellussa aikataulussa, koska rokotteiden saatavuudessa on viivettä.

