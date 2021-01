Koronan brittimuunnos levisi ärhäkästi itärajan syrjäisessä kunnassa – katso videolta, miten Ilomantsin koulussa on reagoitu asiaan

Koronan brittimuunnosta on löydetty Ilomantsista

Koronaviruksen brittimuunnos on levinnyt Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa nopeasti tammikuun alkupuolella. Lyhyessä ajassa kunnassa on todettu kaikkiaan 21 koronavirustartuntaa. Siun sote tiedotti eilen illalla, että tartuntaketjussa on kyse koronaviruksen ärhäkämmin tarttuvasta brittimuunnoksesta.

Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa. Luokkia on asetettu karanteeniin, mutta muuten opetus jatkuu normaalisti lähiopetuksena.

Ilomantsin sivistysjohtaja Päivi Nenonen kertoo, että osa vanhemmista on pyytänyt koululaisille lomaa koronatilanteen vuoksi. Sosiaalisen median keskusteluryhmissä on ihmetelty, miksi koulu ei siirry kokonaan etäopetukseen.

– Se ei ole yksin koulun päätettävissä oleva asia, vaan sitä pohditaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Opetushallituksen lähtökohta on, että lähiopetus jatkuu mahdollisimman pitkään, Päivi Nenonen sanoo.

Siun soten mukaan mahdolliset altistuneet on tavoitettu. Kaikki altistuneet aiotaan testata lähipäivinä riippumatta oireista.

Ilomantsin peruskoulussa koululaisten ruokailuja on porrastettu ja luokat pyritään pitämään erillään toisistaan. Välitunneilla eri ryhmille on jaettu omat paikat.

Sairaanhoitopiiri: "Tilanne on hallinnassa"

Eniten tartuntoja todettiin tammikuun toisen viikon aikana, sen jälkeen niitä on ilmennyt vähemmän.

– Uskon, että tämä on aika hyvin hallinnassa. En usko, että virusta olisi kovin paljon piilossa. Emme tosin voi ennustaa ja saamme paremman kuvan, kunhan saamme seuraavat testitulokset, sanoi kuntayhtymän toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Ylelle.

Viimeisin tartunta Ilomantissa todettiin perjantaina, minkä jälkeen yksi peruskoulun luokka määrättiin karanteeniin. Sitä, onko uusi tartunta brittimuunnosta vai ei, ei vielä tiedetä.

Ilomantsin ryppään ensimmäinen tartunta on peräisin muualta Suomesta. Muunnoksia on aiemmin todettu muun muassa Jyväskylässä ja Helsingissä.

Tiukat rajoitukset voimassa kunnassa

Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas toteaa, että tilanne otetaan kunnassa vakavasti.

– Toki uutinen lisää huolta. Toisaalta meillä on ollut kunnan omat rajoitukset voimassa jo kaksi viime viikkoa.

Liikunta- ja uimahalli on suljettuna, samoin koulujen liikuntasalit ja nuorisotilat. Tilat pysyvät suljettuna ainakin 9.2. asti.

Kirjastossa on käytössä pelkästään pika-asiointi eikä kirjastossa saa oleskella.

– Tarvetta lisärajoituksiin mietitään Siun soten asiantuntijoiden kanssa, Ahokas sanoo.

Juttua päivitetty 26.1. klo 10:55: Lisätty kunnanjohtajan kommentit

