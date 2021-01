Vanha puhelimesi kiinnostaa rikollisia – nämä laitteet kannattaa tuhota huolellisesti, jos et halua tietojasi vääriin käsiin

Vanhat kännykät, tietokoneet, tabletit ja pelikoneet saattavat sisältää henkilökohtaisia tietoja ja kuvia, jotka kiinnostavat myös pitkäkyntisiä.

Tietomurrot ovat lisänneet kansalaisten kiinnostusta omien käytöstä poistettujen datalaitteiden oikeaoppiseen hävittämiseen. Laitteiden turvallinen hävittäminen vaatii kuluttajalta huolellisuutta.

Hämeenlinnan Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueella lojuu sähkö- ja elektroniikkajätteen seassa tietokoneen kovalevyjä. Niistä ovat kiinnostuneet rikollisetkin.

– Esimerkiksi kännyköissä, tableteissa, tietokoneissa ja pelikonsoleissa on paljon arkaluontoista ja suojeltavaa tietoa, sanoo Kiertokapula Oy:n ympäristökouluttaja Minna Sawkins.

Kiertokapula Oy:n ympäristökouluttaja Minna Sawkins opastaa kuluttajia hävittämään tietoja sisältäviä papereita ja laitteita oikein. Miki Wallenius / Yle

Kiertokapula on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Yhtiön mukaan se vastaanotti 2256 tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua viime vuonna. Tietoturvajätettä oli lähes 24 tonnia. Sen määrä on kasvanut.

– Yksinkertainen selitys on, että kotitaloudet ovat entistä tietoisempia omasta tietoturvastaan. Laitteet, joihin on kirjauduttu henkilökohtaisilla tiedoilla tai maksettu pankkikortilla, tulisi ehdottomasti tyhjentää tiedoista, sanoo Kiertokapulan työnjohtaja Jouni Valli.

Vastaamon tapaus lisännyt tietoturvahuolta

Ely-keskuksen mukaan Suomessa kerättiin kierrätykseen noin 66 680 tonnia kodinkone- ja elektroniikkajätettä vuonna 2019. Tieto- ja teletekniikkajätettä, joka voi sisältää yrityksille ja kansalaisille tärkeitä tietoja, oli noin 10 000 tonnia.

Elektroniikkaketju Gigantin liikkeiden takapihoilla on kierrätyspisteitä, jonne asiakkaat voivat tuoda vanhoja laitteitaan. Kierrätettävien romujen seassa näkyy silloin tällöin tietokoneitakin.

Gigantin operatiivinen johtaja Janne Henriksson muistuttaa, että tietoturvaromu pitää antaa henkilökohtaisesti työntekijälle.

Ketjun Espoon liikkeessä kävi niin, että asiakas laittoi kiertoon tarkoitetun vanhan tietokoneensa muun elektroniikkaromun sekaan ilmoittamatta siitä henkilökunnalle. Jonkin ajan kuluttua nainen sai puhelun. Soittaja kertoi ostaneensa laitteen netin kirpputorilta ja huomanneensa, että siinä oli yhä edellisen omistajan tietoja.

Henkilökohtaisia tietoja sisältävät laitteet päätyvät Gigantissa sinetöityyn turva-astiaan. Yhteistyökumppani Kuusakoski Oy hakee dataromun ja hoitaa laitteiden asianmukaisen hävityksen.

Netissä toimii Seiffi-niminen maksullinen palvelu, jossa kuluttuja saa lopulta ilmoituksen sähköpostiinsa, kun hänen postitse lähettämänsä laite on turvallisesti tuhottu. Seiffin takana on Elker Oy, jonka toimitusjohtaja Sakari Hietala arvelee, että palvelun kautta on kierrätetty kännyköitä jo kuusinumeroinen luku.

Myös kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat kiinnostuneet arkaluontoisen elektroniikan turvallisemmasta hävittämisestä. Siksi Kiertokapula hankkii tietoturvallisia jätekaappeja Järvenpäähän, Nurmijärvelle, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Valkeakoskelle.

Tällaisista datalaitteiden kierrätykseen tarkoitetuista turvakaapeista ei helposti varasteta mitään. Kiertokapula Oy

Gigantin Henriksson näkee, että huoli omasta tietoturvasta on kasvanut psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron myötä.

– Nyt kysytään paljon enemmän, että meneehän laite asianmukaisesti kierrätykseen, kun se tuodaan hävitettäväksi.