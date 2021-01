Miten kaikki matkustajat voidaan testata ja kuinka pian tulokset saadaan? Asiantuntijat vastaavat kahdeksaan kysymykseen rajojen koronatesteistä

Maahantulon rajoitukset kiristyvät huomisesta keskiviikosta alkaen. Muutosten tavoitteena on muun muassa vähentää maahantulon määrää, jotta kaikki saapujat olisi mahdollista testata rajoilla koronaviruksen varalta. Näin yritetään estää ärhäkästi tarttuvien koronavirusmuunnosten leviämistä Suomeen.

Kokosimme asiantuntijoiden vastaukset siihen, kuinka testaus aiotaan rajoilla toteuttaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman tilanteesta kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ja Helsingin satamien suunnitelmista Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Mikä muuttuu keskiviikkona rajojen koronatestauksissa, kun hallituksen asettamat uudet koronaohjeistukset tulevat voimaan?

Turpeinen: Meillä satamassa on ollut kesästä lähtien terveysneuvonta, jonka kautta on päässyt koronatestiin. Testit on tehty kaupungin laboratorioissa. Lisäksi meillä on ollut laivatestausta ja seulontaa, mutta nämä ovat olleet yksittäisiä tapauksia.

Keskiviikosta lähtien meillä on kaikissa kolmessa satamassa – Vuosaaressa, Katajanokalla ja Länsi-satamassa – laivojen liikennöintiaikoina testausmahdollisuus.

Aronkytö: Lentokentällä me testaamme, aivan kuten ennenkin, kaikki matkustajat, joilla ei ole negatiivista testitulosta.

Miten testaus käytännössä hoidetaan keskiviikosta alkaen?

Turpeinen: Kaikki matkustajat, jotka saapuvat laivalla satamaan ohjataan testausjonoon ennen rajatarkastuksia. Testit tehdään satamassa tuloaulan puolella.

Toki testaus on edelleen vapaaehtoista. Pyrimme tiedottamaan mahdollisimman näkyvästi, että kaikki satamaan tulevat matkustajat menisivät testiin.

Lähdemme näin liikkeelle tässä asiassa, koska laivatestaus vaatii paljon resursseja ja järjestelyjä. Jatkossa toki arvioimme, siirrymmekö laivatestaukseen.

Varustamoilta on saatu ennakkotietoja, joiden mukaan matkustajia olisi selvästi vähemmän kuin aiemmin. Olemme arvioineet HUSLABin kanssa, että meillä riittää yksi testauspiste satamaa kohti. Tarpeen mukaan tätä resurssia lisätään.

Millaisia testejä rajoilla käytetään?

Turpeinen: Käytämme HUSLABin PCR-testausta, joka on tällä hetkellä käytössä HUSin alueella. Testitulos saadaan 12–15 tunnissa.

Aronkytö: Lentokentällä käytetään maahansaapuville matkustajille vain PCR-testiä, jonka tulos valmistuu noin vuorokaudessa. Emme käytä pikatestejä saapuville matkustajille, mutta lähteville matkustajille niitä on käytössä, ja ne tuottaa yksityinen toimija.

Kuinka hyvin matkustajat ovat suostuneet testattaviksi?

Aronkytö: Testistä on kieltäytynyt yksittäisiä matkustajia. Tämä ei ole hyvä asia. Henkilökohtaisesti olen sitä miltä, että matkustaja pitäisi käynnyttää rajalta pois, jos hänellä ei ole esittää negatiivista testitulosta, ja hän kieltäytyy koronavirustestistä. Tällä hetkellä näin ei toimita, vaan kieltäytymistapauksessa matkustaja asetetaan omaehtoiseen karanteeniin.

Miten karanteenia valvotaan?

Aronkytö: Omaehtoista karanteenia ei valvota. Sitä suositellaan kaikille Suomeen tuleville matkustajille. Viranomaiskaranteeni asetetaan sellaisille matkustajille, joilla on koronavirustartunta. Viranomaiskaranteeni tarkoittaa sitä, että matkustajan on noudattettava karanteeniohjeita sanktion uhalla.

Emme pysty valvomaan viranomaiskaranteenia kovin hyvin. Britanniasta ja Irlannista tulevat matkustajat ovat tarkemman seurannan kohteena, koska lentokentältä heidän yhteystietonsa lähetetään koti- tai oleskelukuntaan, jossa heidät testataan kolmen päivän päästä uudelleen.

Positiivisen testituloksen saaneille soitetaan tartuntatautiyksikön toimesta, ja heidän kontaktinsa pyritään jäljittämään. Näin pyritään selvittämään, että mistä hän on voinut tartunnan saada.

Miten testauksiin saadaan riittävästi työvoimaa?

Turpeinen: Lähdemme liikeelle siitä, että jokaisessa satamassa on yksi testauspiste. Siinä on yksi testaaja, joka ottaa testin. Testaaminen käy nopeasti, kun apuna on avustavaa henkilökuntaa, joka hoitaa kaiken muun testaamisen ympärillä. Itse testaamiseen menee vain viisi minuuttia henkilöä kohden.

Satamissa tarvitaan enemmänkin avustavaa henkilökuntaa, joka ohjaa ihmisiä oikeisiin paikkoihin. Lisäksi tarvitaan henkilöstöä, joka haastattelee ihmisiä, ja tarkistaa testitodistuksia. Nämä ihmiset tulevat pääosin Helsingin kaupungilta.

Aronkytö: Olemme saaneet työvoimaa näytteenottoon, ohjaukseen, terveysneuvontaan ja vartiointiin varsin hyvin. Mutta, jos lentoliikenne tästä lisääntyy, niin näytteenottoon tarvitaan huomattavasti lisää työvoimaa. Tällöin työvoimasta voi tulla pulaa. Meillä on jo tällä hetkellä parikymmentä näytteenottolinjaa, joissa työskentelee vuorokaudessa yhteensä jopa satoja työntekijöitä.

Miten huolehditaan testissä käyneiden ohjauksesta?

Aronkytö: Omaehtoinen karanteeniohjeistus ja ohjeistus julkisten joukkoliikennevälineiden käytöstä annetaan rajalla testauksen yhteydessä. Suositus on, että joukkoliikennevälineitä ei käytettäisi, vaan poistuttaisiin esimerkiksi henkilöautolla tai vastaavalla kulkuneuvolla kentältä. Jos joutuu viranomaiskaranteeniin, niin silloin on lain mukaan kiellettyä käyttää julkista joukkoliikennettä.

Turpeinen: Omaehtoinen karanteeni koskee kaikkia, joilta on testi otettu. Omaehtoisessa karanteenissa tulisi tietysti välttää ihmisjoukkojen seassa liikkumista. Jos on oireeton ja tarve kulkea julkisilla liikennevälineillä, matkustajien tulisi ehdottomasti käyttää maskia julkisissa kulkuvälineissä.

Miten jäljitetään testatut ja mahdolliset altistuneet matkustajat?

Turpeinen: Jos matkustaja jää tänne Helsinkiin, me kuntana olemme velvollisia tekemään jäljilltämistyötä, jos kyseessä sattuisi olemaan positiivinen koronatapaus. Jos taas matkustaja siirtyy muualle Suomeen, jäljitystehtävä siirtyy sinne oleskelukuntaan. Kunnat tekevät tässä yhteistyötä, jotta tilanne pystytään hoitamaan aukottomasti.

Aronkytö: Tässä apuna ovat sekä Vantaan kaupungin että matkustajan koti- tai oleskelukunnan tartuntatautiviranomaiset. Kaikki lentokentällä havaitut positiiviset koronatestitulokset ilmoitetaan aina matkustajan kotikunnan viranomaisille, jotka kontaktoivat henkilön ja jäljittävät mahdolliset kontaktit.

Niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat pääkaupunkiseudulla esimerkiksi turisteina tai lyhyellä matkalla, mietitään erikseen, kuka jäljittämisen tekee. Mutta pääsääntö on, että kukin kotikunta hoitaa omat koronatapauksensa, ja asettaa myös viranomaiskaranteenit.

Iso-Britanniasta ja Irlannista tulevien osalta on erityisen tärkeää kotikuntaan ilmoittaminen, jatkotestiin ohjaaminen ja matkustajien seuranta, jotta muunnosviruksen leviäminen Suomeen pystytään ehkäisemään.

Testausta tiivistetään muissakin satamissa

Turun satamassa on tarkoitus aloittaa aamulaivojen lisäksi myös iltalaivojen koronatestaus keskiviikosta eteenpäin. Asiantuntijalääkäri Jane Marttilan mukaan tiistaina ei kuitenkaan vielä ollut varmaa, onnistuuko testien aloittaminen jo keskiviikkona.

Esimerkiksi Vaasan satamassa koronatestaus sen sijaan ei pääse alkamaan vielä tällä viikolla. Sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut testauksen järjestämisen ja hakuaika päättyy torstaina.

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo, että yksityisen käyttö on ykkösvaihtoehto, mutta mahdollista on edelleen hoitaa testaus myös oman väen voimin. Käytännössä päätös testauksen tekijästä jaloittamisesta koitetaan saada aikaan tämän viikon perjantaina.

Voit keskustella aiheesta huomiseen 27.1.2021 kello 23.00 asti.