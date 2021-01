Harvinaiset kuvat: Kalastajan verkkoihin tarttui kultainen ahven Tampereella

Tampereen Pyhäjärvestä on löytynyt kultainen ahven. Harvinaisen ahvenen sai Kalaherkut Nygrenin kalastaja, jonka verkkoihin kala tarttui Pyhäjärvellä sunnuntaina.

Ahvenen väri on kauppias Valtteri Nygrenin käsityksen mukaan mutaation kautta syntynyt pigmenttimuutos.

Nygrenit lahjoittavat kalan Tampereen Luonnontieteelliselle museolle, jotta mahdollisimman moni pääsee tätä yksilöä ihastelemaan.

Yle odottaa parhaillaan museon arviota kalasta.

Kullanvärisiä tai keltaisia ahvenia on Suomessa löydetty joskus aiemminkin. Niitä on saatu esimerkiksi sellaisilta vesistöalueilta, missä on harjoitettu uittoa tai säilytetty kuorellista puutavaraa rannoilla.

Kalan löysi kalastaja Pekka Rintamaa, josta Yle teki laajan henkilökuvan viime vuonna.

Pyhäjärveltä löytynyt kultainen ahven menee museoon. Juha Kokkala / Yle

