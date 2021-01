Katso suorana, Yle seuraa: THL:n Puumalaisen mukaan uutta virusmuunnosta jo 100 tapausta, uudet tartunnat kytköksissä aiempiin – STM selventää hallituksen tuoreita koronalinjauksia

Hallituksen hybridistrategian päivittäminen on herättänyt paljon kysymyksiä, joihin STM ja THL nyt vastaavat.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo yksityiskohtia hallituksen koronanvastaisen hybridistrategia (siirryt toiseen palveluun)n täydennyksestä.

Toimittajien kysymyksiin vastaavat STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sekä muita asiantuntijoita etäyhteyden välityksellä.

Käytössä on jo eri rajoituksia ja suosituksia (siirryt toiseen palveluun), joita viranomaiset voivat määrätä koronan perustasolla, kiihtymis- ja leviämisvaiheessa sekä liikennevalomalli matkustamiseen (siirryt toiseen palveluun). Moni hallituksen eilistä tiedotustilaisuutta seurannut jäi hämmennyksen valtaan.

Agendalla piti olla uusia koronarajoituksia helpommin tarttuvien virusmuunnosten vuoksi, mutta lopputuloksena oli nykyisten leviämisvaiheen rajoitusten voimassa pitäminen. Hallitus vasta varautuu kiristämään rajoituksia virusmuunnoksen vuoksi.

Taneli Puumalainen kertoo aluksi Suomen ja lähinaapureiden koronatilanteesta: Ruotsissa on 700, Tanskassa 350 ja Norjassa 150 tautitapausta 100 000 ihmistä kohden viimeisen kahden viikon aikana. Suomessa koronan vastaava ilmaantuvuusluku on 70,4. Koronatartuntoja on eniten Uudellamaalla.

Puumalaisen mukaan tartuttavampia virusmuunnoksia on löydetty Suomesta jo 100 tapausta. Puumalaisen mukaan ilmi tulleet uudet tartunnat on kytköksissä aiemmin todettuihin tapauksiin, joten variantti ei leviä holtittomasti Suomessa.

Puumalaisen mukaan monissa maissa uusi virusmuunnos on levinnyt nopeasti ja tästä syystä ne ovat päätyneet koviin sulkutoimiin. Suomikin kiristää rajaliikennettä keskiviikkona.

Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana ja seuraa sen annin tähän artikkeliin.

Voit katsoa infon klikkaamalla jutun kuvaa.

Hallitukselta uusi kolmen tason malli

Hallitus esitteli maanantaina kolmitasoisen rajoitusmallin epidemian saamiseksi kuriin (siirryt toiseen palveluun). Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo, että toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden.

Toimet kohdistetaan aina ensin aikuisiin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten haittoja tulee minimoida.

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten määräämistä torjuntatoimista siirryttiin valtakunnallisiin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo patistanut kuntia ja aluehallintovirastoja asettamaan rajoituksia enemmän ennakoivasti epidemian hillitsemiseksi.

– Olemme käytännössä veitsen terällä nykyisen kotoperäisen epidemian kanssa ja emme tiedä vielä tarpeeksi muuntoviruksen leviämisestä, Voipio-Pulkki sanoo.

Hän korostaa, että nyt ei missään nimessä pidä lieventää alueellisia rajoituksia. Osa alueista on halunnut lieventää lasten harrastustoiminnan rajoituksia.

Näin hallitus määritteli uudet tasot ja niillä käytettävät rajoitukset:

Taso 1. Kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisinä käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassa olevien rajoitustoimien on pysyttävä vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta on voitu arvioida.

Taso 2. Epidemian nopean kiihtymisen tai virusmuunnoksen leviämisen uhan perusteella otetaan käyttöön leviämisvaiheen suositukset ja ohjeet. Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti myös mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan myös ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus. Tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista tulisi päättää ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia (esimerkiksi ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen).

Peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen toimenpide.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittävät tarkennetut kriteerit sellaiselle ryhmäharrastustoiminnalle, joka on tasolla 2 keskeytettävä. Samalla tulee tehdä lapsia ja nuoria tukevia ennakoivia toimia, jotta lasten ja nuorten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haittoja voidaan minimoida.

Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa.

Taso 3. Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto edellisten toimenpiteiden lisäksi. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja sitä voidaan perustella vain, jos kaikki edelliset toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan, tai se on välttämätön väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi.

Voipio-Pulkki kertoo, että ravintoloiden rajoituksille valmistellaan jatkoa. Nykyinen laki on voimassa helmikuun loppuun.

Hallitus myös päätti perjantaina muista keinoista, joilla yritetään estää ärhäköiden koronavirusmuunnosten leviäminen Suomeen.

Maahantulorajoituksia kiristetään Suomen rajoilla keskiviikosta alkaen. Rajanylitysten määrä on tarkoitus painaa 30 päivän ajaksi mahdollisimman alas ja testata kaikki tulijat.

Virosta sallitaan vain Suomen huoltovarmuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne. Suomen ja Ruotsin rajalla pohjoisessa liikenteen erivapaudet lakkautetaan. Ulkomailta Suomeen saa matkustaa vain puoliso, seurustelukumppani, lapsi, vanhemmat tai isovanhemmat. Rajoitukset ovat voimassa 25. helmikuuta saakka.

* Uutista päivitetään

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 asti.

Lue lisää:

Hallitus kertoi suunnitelmansa virusmuunnoksen pysäyttämiseksi: Nykyiset rajoitukset jatkuvat toistaiseksi – alueellisista toimista valtakunnalliseen epidemian torjuntaan

Hallitus: Rajojen liikennerajoitukset kiristyvät, kaikki matkustajat halutaan koronatestiin ja sukulaisten oikeus rajanylitykseen tiukentuu

Lue uusimmat tiedot koronapandemiasta