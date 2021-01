Lakihanke Venäjällä – Putin haluaa kieltää Stalinin Neuvostoliiton vertaamisen natsi-Saksaan

Suurena isänmaallisena sotana Venäjällä tunnetun sodan virallisen totuuden varjelu on Kremlille tärkeää.

Venäjän kansallista ideaa sidotaan yhä tiukemmin maassa suurena isänmaallisena sotana tunnetun ajanjakson perintöön.

Presidentti Vladimir Putin suosittelee, että lakiin kirjataan kielto rinnastaa Neuvostoliiton ja natsi-Saksan toimet.

Käskyn saa täyttääkseen Venäjän parlamentti. Putinin täsmennys on määrä liittää lakiin, jonka nimike jo nyt ylistää "neuvostokansan suuressa isänmaallisessa sodassa 1941–1945 saavuttamaa ikuista voittoa".

Uutistoimisto TASS:in mukaan asiasta teki aloitteen viime lokakuussa duuman eli parlamentin alahuoneen kulttuurikomitean johtaja Jelena Jampolskaja.

Hän on jo aiemmin vaatinut lakia, joka kieltäisi neuvostojohdon ja sotapäälliköiden päätösten vertaamisen sodanaikaisen vihollisen tavoitteisiin. Sama koskisi myös sotilaiden tekojen rinnastamista.

Putin: Tavoitteena on totuuden varjelu

Kiittäessään aloitteita Putin on tähdentänyt, että kiellon muotoilussa on oltava huolellinen. Hänen mukaansa tavoitteena on varjella totuutta lähimenneisyydestä.

Toisen maailmansodan aikaisia Puna-armeijan T-34 panssarivaunuja voitonpäivän paraatissa Moskovassa kesäkuussa 2020. Maxim Shipenkov / EPA

Lainmuutos on määrä saattaa voimaan kevään aikana. Toukokuun yhdeksäntenä Venäjällä vietetään perinteistä voitonpäivän juhlaa. Viime vuonna tapahtuman 75-vuotisjuhla lykättiin koronaepidemian vuoksi kesäkuulle.

Sodassa saavutettu voitto on keskeinen osa kansallista ylpeydentunnetta.

Venäjä keskittyy omiin voittoihin

Neuvostoliiton ja natsi-Saksan rinnastaminen on Venäjälle arka paikka.

Vuoden 2019 lopulla Putin protestoi (siirryt toiseen palveluun), kun Puolassa rinnastettiin Stalinin ja Hitlerin toimet sodan alkaessa.

Puola on sekin omalta osaltaan yrittänyt rajoittaa sitä, mitä sodanaikaisista tapahtumista on lupa sanoa. Maassa kiellettiin lailla mainitsemasta, että myös puolalaisia osallistui juutalaisvainoihin toisen maailmansodan aikana.

Venäjällä puolestaan on tapana korostaa neuvostoarmeijan voittoja, jolloin sotahistorian mustimmat sivut – kuten siviiliväestön jättäminen saarrettuun Leningradiin tai sotilaiden miehitetyssä Saksassa tekemät sotarikokset – yleensä unohdetaan.

Virallinen Venäjä keskittyy sodanaikaisten vihollisten tekemisiin, mikä on näkynyt myös Venäjän Karjalassa.

Kielto rinnastaa Stalinin Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa kaventaa entisestään sananvapautta Venäjällä.

On epäselvää, tuleeko lain määräys koskemaan myös historiantutkimusta.

Lähteet: TASS