Sijoittamiseen uhkapelaamisena suhtautuva nettiyhteisö nostaa ja laskee kursseja – Nyt se on löytänyt Nokian

Redditin wallstreetbets-sivustolla on viime päivinä käyty keskustelua Nokian osakkeesta. Sivustolla vallitsee vahva usko, että Nokiasta kuoriutuu pörssiraketti. Tämä näkyy nyt yhtiön osakekurssissa.

Redditin wallstreetbets-sivustolla on viime päivinä käyty keskustelua Nokian osakkeesta. Sivustolla vallitsee vahva usko, että Nokiasta kuoriutuu pörssiraketti. Tämä näkyy nyt yhtiön osakekurssissa. Pekka Tynell / Yle

Redditin wallstreetbets-sivusto on viime viikkoina onnistunut kolminkertaistamaan videopelejä myyvän kivijalkaketju Gamestopin markkina-arvon.

Nokian osake ampaisi eilen kovaan nousuun ilman ilmiselvää selitystä. Verkkolaitevalmistaja ei kertonut uusista kaupoista tai parantuneista tulevaisuudennäkymistä. Yhtiön viime vuoden tulos paljastetaan vasta ensi viikolla.

Silti Nokian kurssi nousi Helsingin pörssissä eilen yli 13 prosenttia. Yhdysvalloissa nousu oli vieläkin jyrkempi, ja suunta on pysynyt samana tänään.

Hetken aikaa ymmällään olleet analyytikot löysivät pian syyn arvon nousuun. Se löytyi Redditin wallstreetbets-sivustolta (siirryt toiseen palveluun).

Kuten jo nimestä voi päätellä, wallstreetbetsillä sijoittaminen rinnastuu uhkapelaamiseen, jossa omia todennäköisyyksiä voidaan parantaa joukkovoimalla. Sivustolla käyttäjät jakavat kuvia pikavoitoista, joita he ovat onnistuneet takomaan lyömällä vetoa Wall Streetin institutionaalisia sijoittajia vastaan.

Viikonlopun aikana WSB-sivustolle alkoi ilmestyä kirjoituksia, joissa povattiin Nokiasta seuraavaa kurssirakettia. Osa kirjoituksista sisältää analyyseja ja pohdintoja yrityksen ja koko toimialan tilasta, suurin osa kehottaa muita laittamaan kypärän päähän ja astumaan rakettiin.

Ja moni on hypännyt kyytiin, mikä näkyy nyt osakkeen hinnassa.

reddit.com, Petteri Sopanen / Yle

WSB haastaa perinteiset sijoitusyhtiöt

Nokia ei ole ainoa yhtiö WSB:n tutkalla. Suomalaisyhtiön lisäksi muun muassa entinen matkapuhelinjätti BlackBerry ja videopelejä myyvä Gamestop-ketju ovat saaneet erityistä huomiota WSB:n käyttäjiltä.

Etenkin Gamestopin kohdalla WSB on onnistunut luomaan myrskyn, joka ravisuttaa perinteisiä sijoitusyhtiöitä.

Fyysisiä videopelikopioita kivijalkakaupoissa myyvä Gamestop ei ihan heti vaikuta nykyaikaiselta menestystarinalta. Eikä se sitä lukujen valossa olekaan. Silti yhtiön markkina-arvo on kolminkertaistunut muutamassa viikossa.

Talousjulkaisu Bloomberg jäljittää (siirryt toiseen palveluun) Gamestopin kurssinousun WSB:n keskusteluihin, joita sivustolla on käyty jo muutaman vuoden ajan. WSB:ssä on hiljalleen muodostunut konsensus, jonka mukaan Wall Streetin boomerit eivät ymmärrä videopelikaupan todellista arvoa.

Ja kun nämä tietämättömät miljardöörisijoittajat julkesivat ennustaa Gamestopin markkina-arvon romahtavan, WSB:ssä päätettiin näpäyttää pörssimaailmaa.

WSB:n antipatia kohdistui etenkin Citron Research -analyysisivuston perustaja Andrew Leftiin, joka on luonut uransa shorttaamalla eli myymällä lyhyeksi eri yhtiöiden osakkeita. Toisin sanoen Left etsii yhtiöitä, joiden se ei usko menestyvän ja lyö vetoa niitä vastaan.

Yksi Leftin kohteista on Gamestop.

WSB-sivustolta alkanut hype alkoi näkyä Gamestopin markkina-arvossa muutama viikko sitten. Eilen yhtiön osakekurssi nousi pystysuoraan ylös 150 dollariin.

Sijoittajat, jotka uskoivat Gamestopin markkina-arvon sukeltavan, menettivät yhdessä päivässä lähes 3 miljardia dollaria. Yhtiön osakkeen hinnan nousuun uskoneet puolestaan nettosivat sievoisia summia. Yksi WSB:n keskustelija kertoo tehneensä 53 000 dollarin alkupääomalla 11,2 miljoonan dollarin omaisuuden.

Tällä hetkellä Gamestopin osakkeen hinta on vajaassa 90 dollarissa. Puoli vuotta sitten hinta oli 4 dollaria.

Nettihype herättää algoritmit

Rahoituksen professori Timo Rothovius pitää todennäköisenä, että Nokian osakekurssin taustalla ovat osittain samat voimat, jotka ovat tehneet Gamestopista pörssiraketin.

Rothoviuksen mukaan vastaavanlaisia selittämättömiä pörssinousuja ja -laskuja on tapahtunut aikaisemminkin, mutta Nokian tapauksesta tekee poikkeuksellista yhtiön koko. Nokian osakkeen päivävaihto on sitä luokkaa, että ihan pienillä summilla sen kursseja ei heilutella. Esimerkiksi verrattuna Gamestopin nykyiseen markkina-arvoon Nokia on yli neljä kertaa suurempi.

– Mutta jos siihen saadaan riittävästi ostavaa massaa, ja kun mukaan lähtevät robottitreiderit, niin tulee lumipalloefekti, Rothovius kuvailee.

Hän huomauttaa, että keskustelu ei ole jäänyt vain Redditiin, vaan positiivinen näkemys suomalaisyhtiön tulevaisuudesta leviää ympäri internetiä.

Osakekursseihin vaikuttaminen ei ole laillista, mutta internetissä kuka tahansa voi kertoa mielipiteensä milloin mistäkin yhtiöstä. Rajanveto anonyymin keskustelun ja kurssimanipulaation välillä voi olla vaikeaa. Käytännössä juridiseen vastuuseen joutuminen on epätodennäköistä.

– Nokian päivävaihto on satoja miljoonia. Mistä poimit sen sijoittajan, joka on käynyt luvatonta, kurssin vaikuttamaan pykivää, keskustelua internetissä, Rothovius sanoo.

Mihin tämä kaikki sitten johtaa?

Jos Nokian osakkeen hinnan nousu perustuisi pelkästään nettispekulaatioon, hinta tulisi ennen pitkää alas, Rothovius uskoo. Nokia on kuitenkin viime päivinä saanut positiivisia arvioita myös perinteisiltä analyytikoilta. Nousu voi siis jatkuakin.

Tällä hetkellä pörssimarkkinoita on turha arvioida vain lukujen perusteella. Markkinoilla häärii sijoittajia, jotka eivät ole koskaan kokeneet laskevia osakekursseja, viime kevään muutamaa viikkoa lukuunottamatta. Keskuspankkien rahaprintterit sylkevät markkinoille rahaa, joka kulutuksen elvyttämisen sijaan päätyy pörssiin. Urheilutapahtumien määrät ovat pudonneet, jolloin vedonlyöjät ovat joutuneet etsimään uusia paikkoja dopamiinipiikkien saamiseksi.

Rothoviuksen mukaan tilanne muistuttaa pelottavan paljon 90-luvun loppua.

Tai sitten Nokia on todella matkalla Kuuhun.