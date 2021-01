Amiksen oppilaat osaavat kertoa, miltä koulun ruoka maistuu ja onko parkkipaikkoja tarpeeksi – ysiluokkalaisille kehitetty oma chatpalvelu

Yhteishaku toisen asteen opintoihin alkaa pian, ja peruskouluaan päättävät miettivät parhaillaan opiskelupaikkaa.

Tietoa löytyy niin koulusta kuin verkostakin, mutta vertaistietoa on ollut tarjolla vähemmän. Tähän puutteeseen on nyt kehitetty KaveriChat (siirryt toiseen palveluun).

Kyseessä on Savon ammattiopiston palvelu, jossa koululaiset voivat kysyä opiskelusta jo opiskelemaan päässeiltä nuorilta. Vastaajina ovat lähihoitajaopiskelijat, jotka vastaavat kysymyksiin maanantaisin klo 13–15 yhteishaun alkamiseen saakka.

– Veikkaan, että yleisin kysymys liittyy opetukseen ja opettajiin, että millaista täällä on, arvelee kuopiolainen Enni Voutilainen ensimmäisen chattivuoronsa alkaessa.

Taito Åkerlund on sen sijaan ollut chattipäivystäjänä jo aiemmin. Hänen mukaansa yhdeksäsluokkalaisia kiinnostavat myös ihan käytännön asiat.

– Esimerkiksi mistä ovesta tullaan sisälle, tai minkä pituisia ovat koulupäivät.

Myös ruoka ja parkkipaikat kiinnostavat

Päivystäjien jännitys laukeaa, kun tietokoneen ruudulle ilmestyvät ensimmäiset kysymykset.

Kysyjät ottavat esille asioita, jotka todennäköisesti pohdituttavat myös muita tulevaan yhteisvalintaan osallistuvia.

– Siellä kysyttiin millaisia meidän opettajat ovat, ja tarvitseeko ostaa kirjoja. Myös työvaatteista kysyttiin, Voutilainen kertoo.

Hänen mukaansa ammattiopistossa on kannustavia ja tsemppaavia opettajia.

– Ilon kautta tehdään, hän heläyttää ja vakuuttaa, että se pitää myös paikkansa.

Muita kysyttyjä aiheita ovat muun muassa ruoka, koulun ilmapiiri, asuntola ja parkkipaikat. Viime syksynä alkaneessa palvelussa on ollut tähän saakka asiakkaana viitisenkymmentä koululaista.

”Ne osaavat kertoa paremmin”

Kuopiolaisen Jynkänlahden koulussa KaveriChat ei ole kaikille edes nimeltä tuttu. Muutama koulun oppilas päättää kuitenkin testata palvelua.

– Kyselin, kuinka kauan ammattikoulu kestää, ja sain vastauksen, että noin kolme vuotta, jos tulee peruskoulusta. Ja sitten, että mikä on ammattikoulun suosituin ala? Se vaihtelee ensihoidon ja turvallisuusalan välillä, referoi Jetro Linna käymäänsä chattikeskustelua.

Turva-ala on sattumalta toinen niistä opiskelualoista, joita Tuukka Paulus on pohtinut. Hän on tyytyväinen saamiinsa vastauksiin.

– Ei ne opet ja opot tai vanhemmat osaa auttaa tuollaisessa. Nuo tuolla osaa kertoa paremmin, Paulus kiittelee chattipäivystäjiä.

Myös Linna katsoo, että hänelle on saaduista vastauksista hyötyä.

– Saa vastauksen sellaisiin asioihin, jotka itseä askarruttavat.

Vuorovaikutustaitoja opiskelijoille

Myös ammattiopistolla uskotaan, että opiskelijat osaavat vastata ainakin joihinkin kysymyksiin muita paremmin.

– Opiskelijat osaavat kertoa tällaisia tätejä paremmin sen, millaista on opiskelijan arki, nauraa opettaja Annika Jäntti.

Chattipalvelun toivotaan hyödyttävän myös tulevia lähihoitajia.

Niin uskoo ainakin Taito Åkerlund, jonka mukaan omat vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun joutuu kirjoittamaan vastauksia henkilölle, jota ei itse näe.

– Siinä joutuu huomioimaan sanavalintoja. Miten käyttää sanoja, ja miten on viemässä keskustelua eteenpäin.

