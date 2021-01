Lauttarannan kotiutusyksikön koronatartuntaryppäässä 13. kuolema Kouvolassa – tilanne silti rauhoittumassa, sanoo johtajaylilääkäri

Kouvolassa sijaitsevassa Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä on ollut viikonloppuna uusi kuolemantapaus.

Lauttarannan koronaryppääseen liittyy nyt yhteensä 13 kuolemantapausta. Osa iäkkäistä on menehtynyt ollessaan sairaalahoidossa Pohjois-Kymen sairaalassa.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa ei ole yhtään Lauttarannan kotiutusyksikön asiakasta.

Sote-kuntayhtymä Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan Lauttarannan kotiutusyksikössä on todettu viikonloppuna myös uusia koronavirustartuntoja työntekijöillä. Asiakkailla uusia tartuntoja ei ole enää todettu.

Jälkihoito jatkuu pitkään

Tällä hetkellä Lauttarannan kotiutusyksikössä on Marja-Liisa Mäntymaan mukaan kuusi asiakasta, jotka ovat vielä eristyksessä koronaviruksen takia. Heidänkin eristyksensä on tarkoitus purkaa kuun loppuun mennessä. Moni sairastuneista on toipumassa, ja eristys on heidän osaltaan purettu.

Mäntymaan mukaan tilanne Lauttarannan kotiutusyksikössä vaikuttaa olemaan rauhoittumaan päin.

– Tämä on ollut yksikölle aika rankka kokemus. Jälkihoito jatkuu vielä pitkään. Pyrimme vielä tarkkaan analysoimaan, miten asiat menivät.

Mäntymaa sanoo, että Lauttarannan kaltaisessa ikääntyneiden yksikössä koronan vaikutus on sama, kuin jos yksikköön tulisi ärhäkkä influenssa. Influenssaan on kuitenkin saatavilla rokote toisin kuin koronavirukseen on ollut.

– Influenssaan on kuitenkin rokotus ja henkilökuntakin rokotetaan. Poukaman tapauksessa olemme pyrkineet tarkkaan pitämään huolta, että tarjolla on hoitoa, jolla on tarjottu paranemisen mahdollisuus niin hyvin kuin mahdollista.

Kouvolassa Lauttarannan kotiutusyksikön koronarypäs tuli ilmi tammikuun alussa ja on jatkanut leviämistään siitä saakka.

Kuusankoskella sijaitseva Lauttarannan kotiutusyksikkö on paikka, jossa vanhukset majoittuvat yleensä muutamia viikkoja esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen. Jakson aikana arvioidaan, millaista hoitoa potilas tarvitsee jatkossa ja asuuko hän kotonaan vai siirtyykö hän hoivakotiin.

