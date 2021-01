Onko William Alatalo, 18, Suomen seuraava suuri F1-nimi? Ylen asiantuntija arvioi, että lukiolaispojan aika voi koittaa jo ennen vuotta 2025

William Alatalo, 18, harjoittelee simulaattoriin mallinnettua Barcelonan moottorirataa Seinäjoella. Rata on Alatalolle tuttu myös Euroopan pikkuformulasarjoista, joita hän on kiertänyt nelisen vuotta.

Samalla radalla ajetaan myös Formula 1-sarjan osakilpailuja.

Vuosina 2017-2019 hän kilpaili F4-sarjoissa. Viime vuonna hän ajoi Formula Renault 2.0 Eurocup -sarjassa sijoittuen loppupisteissä kahdeksanneksi. Ajaminen alkoi seitsemänvuotiaana syntymäpäivälahjaksi saadulla kartingautolla.

– Kyllä se on se vauhti, mikä sen tekee. Varsinkin uudet radat, joissa pääsee mutkat ajaman toistasataa. Ei sellaista fiilistä saa muualta ja se on se pääasia, Alatalo vastaa kysymykseen mikä lajissa kiehtoo.

Seinäjoelle rakennettu F1-simulaattori on ahkerassa käytössä, kun William Alatalo harjoittelee tulevaa kautta varten. Simulaattori ei korvaa oikeaa autoa, mutta parhaimmillaan sillä pystyy pitämään ajotuntumaa yllä. Tuomo Rintamaa/Yle

Kuortaneen urheilulukiota käyvä Alatalo sai vastikään opetusministeriön 6000 euron valmennus- ja harjoitteluapurahan ainoana autourheilijana. Hän kuuluu lisäksi autourheilun nuorten A-maajoukkueeseen.

Tähtäimessä on autourheilun kuninkuusluokka Formula 1.

– Se on ollut pienestä asti selkeä päämäärä ja siihen taistellaan loppuun asti. Moottoriurheilussa on muuttuvia tekijöitä, mutta tavoite on vuonna 2025 olla siellä.

Pitkä ja kivinen tie

Alatalon uraa on rakennettu ykkösiä silmälläpitäen jo vuosia. Hän tietää, että matka sinne on pitkä ja kivinen.

Tällä hetkellä neuvotteluja käydään paikasta F3-sarjassa. Formula ykkösiin noustan yleensä luokka kerrallaan ja kolmosten jälkeen olisi vuorossa F2-luokka.

Yle Urheilun Formula 1 asiantuntija Jukka Mildh arvioi, että William Alatalo voisi edetä ykkösiin jopa aiemmin kuin vuonna 2025.

– Formula 1 kuljettajien ikä laskee koko ajan merkittävästi ja ykkösten yleisö pitää saada nuoremmaksi. Ainoa tapa saada yleisöä nuoremmaksi on tuoda mukaan nuoria kuljettajia. Sen takia sinne on myös ikäänkuin uran rakentamisen kannalta kiire, Mildh sanoo.

– Williamin osalta tähtäimen voisi asettaa myös vuoteen 2024, Mildh jatkaa.

William Alatalo ajoi kaudella 2020 JD Motorsport tallissa Formula Renault Eurocup sarjan. Imolan kilpailussa hän saavutti paalupaikan. Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Ajotaidon lisäksi tarvitaan useiden miljoonien eurojen panostus. Mildh arvioi yleisesti, että päästäkseen kolkuttelemaan F1-tallin ovia, kuljettaja tarvitsee rahaa noin viisi miljoonaa euroa.

William Alatalo uskoo, että Etelä-Pohjanmaalta voi ponnistaa autourheilun kuninkuusluokkaan.

– Kyllä uskon siihen ja olen aina uskonut, että pienestäkin kylästä voi tulla vahva mies. Se nähdään sitten muutaman vuoden päästä.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 22 saakka.