Venäjä-paljastuksistaan tunnetun Bellingcatin perustaja Eliot Higgins: Salaliittoteoriat uhkaavat levitä kuin syöpä, nyt on toimittava

Itseoppineiden digietsivien verkoston Bellingcatin syntyhistoriassa arabikeväällä oli tärkeä rooli. Toinen ratkaiseva tekijä oli tylsistynyt toimistotyöntekijä Eliot Higgins Leicesterissä Englannissa.

Arabikevään levottomuuksien aikana 10 vuotta sitten Higgins alkoi kotikoneellaan ja työpaikallaan seurata videoita ja valokuvia ensin Libyan tapahtumista ja sitten Syyrian sodaksi muuttuneista protesteista. Usein videoiden ja kuvien sanottiin todistavan hyvin erilaisia asioita, eikä voinut luottaa tietoihin kuvien alkuperästä.

Tästä sai alkunsa tarina, joka muutamia vuosia myöhemmin johti avoimen lähteiden tiedustelua tekevän kansalaisjournalistien ja tutkijoiden Bellingcat-verkoston perustamiseen.

Bellingcat on tullut tunnetuksi erityisesti Venäjää koskevista paljastuksistaan.

Tutkimuksia tapahtumista tuhansien kilometrien päässä

– Alku oli osittain sattumaa. Nettikeskusteluissa kiistelimme videoiden ja kuvien alkuperästä. Sitten huomasin, että satelliittikuvien ja muiden nettityökalujen avulla voi itse selvittää, mistä kuvat ovat peräisin, ja se auttaa ymmärtämään, mitä tapahtuu tuhansien kilometrien päässä, Eliot Higgins kertoo Skype-haastattelussa Leicesteristä.

Eliot Higgins on koronasulkujen aikana kasvattanut "koronaparran". Hän kertoo, että koronarajoitukset eivät juurikaan ole haitanneet häntä, koska hän viihtyy omissa oloissaan. Nuray Higgins

42-vuotiaan Higginsin tarina kerrotaan myös uudessa kirjassa, joka julkaistaan torstaina muun muassa Suomessa.

Aluksi kyse oli harrastuksesta. Higgins oli jättänyt yliopisto-opinnot kesken. Hän vietti paljon aikaa tietokoneella pelaamassa pelejä. Mutta kiinnostus uutistapahtumiin vei hänet uuteen maailmaan.

Higgins ryhtyi kertomaan havainnoistaan blogissaan Brown Moses. Blogi sai osakseen kasvavaa huomiota, muun muassa tarkoilla havainnoilla Syyrian taisteluissa käytetyistä aseista ja niiden alkuperästä.

Higgins otti myös suoraan yhteyttä Damaskoksen lähellä tehtyjen kaasuiskujen silminnäkijöihin elokuussa 2013. Hän keräsi kuvamateriaalia ja todisteita, joiden mukaan presidentti Bashar al-Assadin hallinto oli iskujen takana.

– Olin yllättynyt ja välillä vähän kauhistunut siitä, että olin usein ensimmäinen henkilö, joka vaivautui ottamaan yhteyttä paikallisiin ihmisiin. Se ei edes ollut kovin vaikeaa, löysin yhteystiedot Facebookin avulla.

Sen jälkeen kun Higgins kieltäytyi uudesta työpaikasta muun muassa öljy-yhtiöille turva-analyysejä tekevässä yrityksessä, työ jatkui joukkorahoituksen turvin.

– Se oli uhkapeliä, mutta olen iloinen, että tein tämän valinnan.

Malesialaiskoneen tuho antoi rivakan lähdön Bellingcatille

Laajempi Bellingcat-yhteisö perustettiin heinäkuussa 2014 juuri ennen kuin Itä-Ukrainasta alkoi kantautua järkyttäviä uutisia malesialaisen matkustajakoneen alasampumisesta 17. heinäkuuta.

Malesialaisen lentokoneen osa lähellä Grabovon kylää 20. heinäkuuta 2014. Robert Ghement / EPA

Bellingcatin vapaaehtoiset, joukossa nykyisin suojelupoliisissa vaikuttava Veli-Pekka Kivimäki, tutkivat tapahtumia julkisista lähteistä, kuten videoista ja valokuvista.

Bellingcatin päätelmä oli, että kone ammuttiin alas ilmatorjunta-ohjuksella, joka oli tuotu Venäjältä. Alueella liikkuneesta ohjuslavetista ja tapahtumien etenemisestä kertyi laaja todistusaineisto. Päätelmä oli, että viime kädessä vastuussa oli Venäjän johto, joka salli raskaan kaluston käytön.

Seuraava suurta huomiota herättävä tutkimus liittyi entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julijan myrkytystapaukseen Salisburysssa vuonna 2018.

Yhdistelemällä muun muassa puhelutietoja, passitietoja ja matkavarauksia Bellingcat paljasti myrkyttäjien liikkeet ja henkilöllisyyden – kyse oli Venäjän tiedustelu-upseereista. Samanlaisia lähteitä käytettiin kun Bellingcat selvitti Venäjän viranomaisten roolia oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämisessä.

Salisburyn myrkytystapauksen jälkeen viranomaiset julkaisivat valvontakamerakuvia epäillyistä, ja Bellingcat onnistui paljastamaan tekijöiden identiteetin. London Metropolitan Police

Kyse ei ole julkisesta materiaalista, mutta Venäjällä on yllättävän helppoa hankkia tietoa. Myyjinä voi olla yritysten työntekijöitä tai vaikkapa poliiseja.

Venäjän korruptio auttaa tutkimuksissa

– Venäjä on läpeensä korruptoitunut paikka. Ei tarvitse lähteä etsimään näitä tietoja mistään pimeästä netistä. Tavallisilla internetfoorumeilla löytää ihmisiä, jotka ovat valmiita myymään passitietoja, puhelutietoja ja muita tiedostoja. Kun korruptio on niin laajaa, kaikki haluavat tehdä rahaa, Higgins kertoo.

Bellingcat on vähintäänkin piikki Venäjän lihassa. Alkuvaiheen Syyria-tutkimusten yhteydessä Assadin kannattajat kuvailivat Higginsiä aika onnettomaksi kouluttamattomaksi ressukaksi, joka keksii tarinoita kotisohvallaan. Myös Venäjä on käyttänyt tämän tyyppisiä argumentteja Higginsiä ja Belingcatia vastaan.

– Tämä tuntuu tietysti vähän ärsyttävältä, mutta sekä minun että Bellingcatin työssä keskeistä on se, että kuka tahansa voi olla mukana tässä. Tekniset taidot toki auttavat, mutta muodollinen pätevyys ei ole tärkein asia.

Amatööriluonnehdintojen jälkeen tulivat syytökset tiedustelupalvelurahoituksesta. Higgins vastaa viittaamalla siihen, että Bellingcatin rahoituslähteet ovat julkisia.

Ujosta ja pelokkaasta miehestä Venäjän haastajaksi

Tilanteessa, jossa Venäjän johto näyttää pyrkivän vahingoittamaan vastustajiaan herää tietysti kysymys turvallisuudesta.

Britannian poliisi on varoittanut Higginsiä mahdollisesta uhasta. Skripalien ja Navalnyin myrkytystapaukset osoittavat, että varoitukset eivät ole perusteettomia.

– Jos asun hotellissa, en syö siellä. En myöskään tilaa huonepalvelusta mitään. Menen paikalliseen kauppaan ja ostan voileivän, yritän ainakin sillä tavalla estää myrkytysyrityksiä. Tosin korona-aikana ei juurikaan voi matkustaa, joten salamurhatkin ovat vaikeita toteuttaa, Higgins toteaa, ja lisää että omissa oloissaan viihtyvänä ihmisenä korona-aika on ollut hänelle helppo.

Eliot Higgins sanoo olevansa ujo ihminen, jolla oli nuorempana monenlaisia pelkoja. Bellingcatin mukanaan tuomat julkiset esiintymiset ovat pakottaneet hänet julkisuuteen.

– Tämä on auttanut minua tosi paljon. Itsevarmuuteni on kasvanut. Siitäkin on apua, että koko elämänsä on ollut huolissaan monista asioista ja oppinut käsittelemään ongelmaa. Voi suhtautua rauhallisemmin siihen, että venäläiset vakoojat taitavat olla kiinnostuneita minusta. Nyt vaarat ovat todellisia, mutta voin lähestyä niitä ilman jatkuvaa pelkoa.

Yhdysvallat salaliittoteorioiden kourissa

Vaikka merkittävä osa Bellingcatin työstä on liittynyt Venäjään, Eliot Higginsin pohdinnoissa Yhdysvallat on tällä hetkellä isossa roolissa.

Internetistä on tullut salaliittoteorioiden markkinapaikka, ja Higgins on erityisen huolissaan Yhdysvalloista, jossa on merkkejä vakavasta radikalisoitumisesta erilaisten salaliittoteorioiden merkeissä.

Kyse ei ole minkään ulkopuolisen tahon, kuten Venäjän juonesta. Sosiaalinen media ja hakukoneet ohjavat ihmisiä käytön ja mielenkiinnon perusteella samantyyppisiin aineistoihin ja se kiihdyttää ongelmaa.

– Ihmiset radikalisoivat itseään. On syntynyt yhteisö, jolla on blogeja, nettisivustoja ja muita kanavia. Tämä imee mukaansa lisää väkeä. Sitten käy kuten 6. tammikuuta, jolloin kongressiin hyökkäsi ihmisiä, jotka uskovat, että satanistiset pedofiilit hallitsevat maailmaa ja Donald Trump on pelastaja.

Qanon-ryhmän tunnetuin symboli on iso Q-kirjain. Se oli esillä, kun Donald Trumpin tukijat kokoontuivat vastustamaan Black Lives Matter -liikkeen etenemistä ja tukemaan poliisia Kaliforniassa elokuussa 2020.. Christian Monterrosa / EPA

Syöpä, joka leviää myös Euroopassa

Higginsin mielestä poliitikkojen pitäisi puhaltaa peli poikki ja ottaa etäisyyttä salaliittoteorioihin, mutta republikaanisesta puolueesta löytyy poliitikkoja, jotka eivät torju salaliittoteorioita ja pahimmillaan jopa hyväksyvät ne.

Puolueen kannattajien joukossa salaliittoihin uskovilla on niin merkittävä asema, että niiden torjunta voi olla vaikeaa Higgins miettii.

– Jos republikaanit menettävät vaikkapa viisi prosenttia kannatuksestaan, se on iso ongelma Yhdysvaltain tiukassa poliittisessa kilpailussa. Voivatko republikaanit hylätä nämä ihmiset ja torjua nämä salaliittoteoriat?

Vaara on Higginsin mukaan olemassa myös Euroopassa, elleivät poliitikot ryhdy torjuntataisteluun, oli sitten kyse QAnonista tai arkisemmista koronaan liittyvistä salaliittoteorioista.

– Ellei tehdä mitään, tästä tulee syöpä, joka leviää poliittisissa liikkeissä. Seuraavaksi joutuu leikkaamaan irti koko käsivarren siinä toivossa, että siitä vielä selviää hengissä.

Kun lopettelemme haastattelua, Eliot Higgins kertoo työstä, jolla rakennetaan Bellingcatin ympärille entistä laajempi vapaaehtoisten, median ja erilaisten järjestöjen yhteistyöverkosto taistelemaan myös disinformaatiota ja salaliittoteorioita vastaan. Työsarkaa riittää.

