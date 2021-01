Koronatapaus oli vähällä keskeyttää odotetun elokuvan kuvaukset Kainuussa - “Tutun ja turvallisen kadotessa mitataan, miten kukin meistä reagoi”

Seuraavana Puolanka. Vielä ehdit kääntyä pois.

Teksti tuli kuuluisaksi kyltistä, joka toivotti tulijat Puolangalle. Parin tuhannen asukkaan kylä mainostaa itseään Suomen pessimistisimpänä kuntana. Kaksi vuotta sitten kyltti kaatui, eikä sitä enää nostettu takaisin.

Tänä talvena Puolangalla kuvataan elokuvaa, johon kohdistuu isoja kansainvälisiä odotuksia. Ohjaaja-käsikirjoittaja Mikko Myllylahden ensimmäinen pitkä elokuva Metsurin tarina on jo käsikirjoitusvaiheessa herättänyt huomiota muun muassa maailman tärkeimmällä elokuvafestivaalilla Cannesissa.

Rinteiden reunustamassa Hotelli Paljakassa on hiljaista. Elokuvan työryhmän jäseniä istuu maskit päässä omissa oloissaan eri puolilla hotellia. Tunnelma on odottava.

Kuvauksissa paljastuneen oireettoman koronavirustapauksen seurauksena koko kuvausryhmä on käynyt testattavana. Tulokset ratkaisisivat sen, päästäänkö elokuvan kuvauksia jatkamaan.

Elokuvan tekeminen on kallista ja niin olisi jo aloitetun tuotannon keskeyttäminenkin. Silti Metsurin tarinan tuottajat sanovat pitäneensä selvänä, että korona-aikana mitä vain voi tapahtua.

– Keskeyttäminenkään ei olisi pahinta, mitä voi tapahtua. Jos kuvaukset täytyisi keskeyttää, niin ne keskeytettäisiin, ja sitten mietittäisiin, miten ja milloin niitä päästään jatkamaan, tuottaja Emilia Haukka sanoo.

Kun perusta järkkyy

Metsurin tarina on kuin tehty erityisaikaa ajatellen. Elokuva kertoo kiltistä kainuulaisesta miehestä Pepestä, jonka elämästä katoavat kaikki varmuustekijät. Siitä huolimatta hän suhtautuu maailmaan myönteisesti.

– Hirtehisesti voisi sanoa, että olen saanut ilmaisen orientaatiovuoden tähän rooliin koronan myötä, pääosaa esittävä Jarkko Lahti sanoo.

Hymyilevä mies -elokuvan pääosasta tunnettu Lahti sanoo olevansa itse onnekas, koska on selviytynyt korona-ajasta vähällä. Hänen mukaansa perusturvallisuuden järkkyminen koskettaa meitä kaikkia.

Metsurin tarinan kuvauksissa näyttelijä Jarkko Lahti on harjoitellut muun muassa moottorikelkalla ajamista. Timo Sihvonen / Yle

Elokuvan ohjaaja Mikko Myllylahti on Lahden tuttu jo Hymyilevän miehen ajoilta. Myllylahti toimi kyseisen elokuvan käsikirjoittajana ja palkkasi Lahden myös edelliseen lyhytelokuvaansa Tiikeri (2018). Muita tärkeitä rooleja elokuvassa esittävät Hannu-Pekka Björkman, Katja Küttner ja Ulla Tapaninen.

– Sain tähän loistavat näyttelijät, ja meillä on syntymässä mahtava, erityinen tyylilaji, mikä on seurausta siitä, että on näin lahjakkaita ja kokeneita näyttelijöitä, Myllylahti sanoo.

Yksi heistä on Björkman, joka näyttelee elokuvassa Pepen parasta ystävää Tuomasta. Björkman kehuu elokuvan käsikirjoitusta poikkeuksellisen hyväksi.

– Se poikkeaa hienolla tavalla valtavirrasta. Siinä näkyy se, että ohjaaja on myös runoilija. Se näkyy lauseen ja ajatuksen tarkkuudessa. Runous on tiivistettyä ajattelua, ja myös tässä se, miten ihmiset puhuvat ja mitä he puhuvat, on tiivistettyä ajattelua ja välttää kliseitä.

Björkman vertaa Myllylahtea toiseen runoilija-ohjaajaan, iranilaiseen Abbas Kiarostamiin sekä ruotsalaiseen Roy Anderssoniin.

Myllylahti itse kertoo hakeneensa elokuvan tyyliä japanilaisen Takeshi Kitanon, Robert Bressonin ja Coenin veljesten avulla.

Kummallinen kansa

Ohjaaja-käsikirjoittajan mukaan Metsurin tarina on eräänlainen mukaelma Vanhan testamentin Jobin kirjasta. Siinä Jumala koettelee vastoinkäymisillä Jobia, joka kuitenkin pysyy lujasti uskossaan.

– Olen kääntänyt sen tällaiseksi pohjoissuomalaiseksi hirtehiseksi ja lakoniseksi komediaksi, ja tietysti ottanut aika paljon erivapauksia.

Hannu-Pekka Björkman saa ohjeita Mikko Myllylahdelta. Näyttelijä sanoo, että Myllylahden ohjauksessa näkyy hänen runoilijuutensa, ohjeet ovat niukkoja ja tarkkoja. Timo Sihvonen / Yle

Oulussa syntynyt ja Torniossa kasvanut Myllylahti on käsitellyt Pohjois-Suomea jo runokokoelmassaan Väylä. Nyt hän kertoo haluavansa tutkia tietynlaista pohjoista mielenlaatua, tyyneyttä vaikeiden asioiden edessä.

– Me suomalaiset olemme aika kummallinen kansa. Meissä on sisäänkirjoitettuna jokin epäsosiaalisuus tai lakonisuus. Sellainen, että olemme isompien voimien armoilla tai niiden äärellä.

Elokuvan kuvauksista kertovan tiedotteen mukaan sen lumisten maisemien, hiljaisten pilkkituokioiden ja lakonisten pubikeskustelujen taustalla on vilpitön kysymys siitä, mikä saa ihmisen toimimaan, kun tutut asiat ympäriltä katoavat.

Jarkko Lahti sanoo toivovansa, että vastaus on rakkaus.

– Rakkaus lähimmäisiin, elämään ja luontoon. Keskittyminen niihin positiivisiin asioihin, joita meillä on silloin, kun perustat järkkyvät. Silloinhan se mitataan, miten kukin meistä reagoi.

Tässä mielessä vallitseva korona-aika on koko maailman väestöä koskeva mittari. Lahden mukaan se näkyy niin hyvässä kuin pahassa.

– Osa jää kiinni pelkoon ja pakokauhuun. Se tuo meistä esiin huonoimmat puolet: itsekkyyden, vihan ja muut vastaavat ominaisuudet. Sitten on se toinen puoli, joka näkyy sellaisissa pienissä asioissa, että yhtäkkiä tervehditään ja kysytään mitä kuuluu, tarkoitetaan mitä sanotaan, tehdään kaverille lumitöitä tai käydään vaikkapa kaupassa ystävän vanhemmille. Se on semmoista hyvää suomalaisuutta.

Iivo Tuuri näyttelee elokuvassa Pepen (Jarkko Lahti) parhaan kaverin Tuomaksen (Hannu-Pekka Björkman) poikaa. Björkman oli Tuurille tuttu jo M/S Romantic -tv-sarjasta ja hän luonnehtii vanhempaa näyttelijää vitsikkääksi. Timo Sihvonen / Yle

Pessimisti ei pety

Lounasaikaan mennessä kuvaukset eivät ole päässeet alkamaan. Hotelli Paljakan ravintolaan on kerääntynyt elokuvantekijöitä. Osa on saanut testituloksen. Kaikki puhuvat koronasta ja suunnittelevat, mitä tänään vielä ehdittäisiin kuvata.

Kuvauksissa paljastunut koronatapaus tuli yllätyksenä kaikille, myös viruksen brittivariantin oireettomalle kantajalle. Hän oli Suomeen saapuessaan käynyt maahantulon yhteydessä koronatestissä, mutta ei ollut jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.

Kun testitulos tuli, alkoi jäljitystyö. Kainuun sote totesi kymmenen kuvausryhmän jäsenen altistuneen virukselle joko matkalla Helsingistä Puolangalle tai kuvauksissa Puolangalla. Heidät määrättiin karanteeniin, jota osa viettää kotona ja osa tuotantoyhtiön järjestämässä majoituksessa Puolangalla.

– Siinä kohdassa totesimme, että pystyisimme jatkamaan kuvauksia pienemmällä työryhmällä. Työryhmä oli jo siirtynyt tänne Kainuuseen ja kuvauskalusto oli täällä valmiina. Olemme jatkaneet kuvauksia hankkimalla sijaisia ja pitämällä huolta turvallisuudesta, tuottaja Haukka sanoo.

Tapaus sai tuotantoyhtiön tekemään lisäyksiä jo olemassa olleisiin turvallisuusohjeisiinsa. Haukan mukaan tuotantoon on muun muassa tulossa mukaan terveysalan ammattilainen, joka huolehtii kuvauspaikalla hygieniasta ja siitä, että ohjeistuksia noudatetaan.

Tapahtuneen seurauksena koko kuvausryhmä määrättiin koronatestiin vaikka heidän ei todettu altistuneen virukselle. Terveysviranomaisten mukaan paras ajankohta testin tekemiselle olisi viikonvaihde, jolloin virus olisi todennäköisesti ehtinyt itää. Niinpä kuvausryhmän noin 50 jäsentä kävi sunnuntai-iltana ja maanantaiaamuna testissä.

Vielä samana päivänä tulevat tulokset ratkaisisivat sen, päästäisiinkö elokuvan kuvauksia jatkamaan lainkaan.

– Miten hyvänsä tilanne päättyykin, niin koronaviruspandemian aiheuttama riski ei poistu minnekään ja jatkamme kuvauksissa hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamista. Vaikka meidän karanteenissa olevat pääsisivät lopulta palaamaan töihin ja kaikki pysyisivät terveinä, niin koronavirus on edelleen täällä maailmassa meidän keskuudessa, Haukka sanoo.

Tuottaja Emilia Haukka kertoo, että kuvausryhmään on palkattu terveysalan ammattilainen valvomaan kuvauksien hygieniaa. Timo Sihvonen / Yle

Ihmeitä ja näkyjä

Ilta on laskeutunut Puolangan kylälle. Pessimismitalon pihalla mainostetaan Uutta Pessimismimusikaalia, jonka on tarkoitus saada ensi-iltansa tänä kesänä.

Hannu-Pekka Björkmanille Puolanka on tuttu paikka. Hän vietti paikkakunnalla useita viikkoja Havukka-ahon ajattelijan kuvauksissa vuonna 2009.

– Oli mielenkiintoista tulla takaisin katsomaan, onko kylä samanlainen. Ei se ole. On tullut Pessimismitalo, ja kylän raittikin näytti vähän muuttuneen.

Mutta onko paikkakunta oikeasti pessimistinen vai onko kyse mainostempusta?

– No se on vähän tota noin niin, mitäpä se hyvejää, niin kun täällä sanotaan, Björkman sanoo ja nauraa.

Metsurin tarinan kuvaaja Arsen Sarkisiants työssään. Timo Sihvonen / Yle

Auki jäävä vastaus sopii hyvin elokuvan teemoihin, joissa raskaat ja todelliset murheet törmäävät fantastisiin elementteihin. Näyttelijä Jarkko Lahden mukaan elokuva eroaa esimerkiksi Myllylahden käsikirjoittamasta Hymyilevästä miehestä merkittävästi.

– Hymyilevää miestä voisi sanoa fiktiiviseksi dokumentiksi, niin kuin Juho Kuosmasen elokuvat ovat ainakin toistaiseksi olleet. Mutta Mikolla on elokuvissaan sellainen vähän maaginen todellisuus. Se on kuin aikuisten satu tai vähän absurdiin kallellaan oleva maaginen realismi, jossa on ihmeitä ja näkyjä ja sen kaltaisia elementtejä.

Näyttelijät Katja Küttner ja Ulla Tapaninen komppaavat Lahtea. Tapaninen näyttelee elokuvassa Pepen äitiä, koska niitä rooleja “se tällä iällä jo pukkaa, että ei enää hempukoita heitellä”.

– Käsikirjoitus on hyvin omanlaisensa. Se on mustaa huumoria, hyvin persoonallinen ja hieman outo. Luotan, että tästä voi tulla vaikka mitä, Tapaninen sanoo.

Neljän aikaan iltapäivällä Puolangan kirkolla tunnelma on optimistinen. Kaikki kuvausryhmän jäsenet ovat saaneet negatiivisen testituloksen. Tuottaja Emilia Haukka kertoo, että Metsurin tarinan kuvauspäivä on pääsemässä käyntiin noin viisi tuntia myöhässä.

Kuvauspäivä päättyy baariin

Nokelantiellä nököttää yksinäisen näköinen entinen kauppa. Talon takana nousee puita, jotka hohtavat taianomaista valoa. Katolle on pystytetty kyltti, jossa loistaa isoin punaisin neon-kirjaimin “BAARI”.

Entisestä Nokelan kaupasta ja nykyisestä varastorakennuksesta on loihdittu Metsurin tarinan kylän baari. Timo Sihvonen / Yle

Kaukaa kuuluu koirien haukuntaa. Pieni poika astuu ulos ovesta ja rientää kurkistamaan kulman taakse, josta kuuluu lähestyvän moottorikelkan ääni. Poika pakenee takaisin sisälle.

Pepe kaartaa kelkkansa baarin pihaan ja astuu sisään ovesta.

“Kiitos”, särähtää radiopuhelimesta.

Korona-aika on läsnä kuvauksissa. Maskit ja turvavälit pysyvät lähes kaikilla hyvin päässä. Tuottajat muistuttavat välillä niitä, jotka ovat unohtaa.

Ohjaaja Mikko Myllylahti neuvottelee kuvaaja Arsen Sarkisiantsin kanssa. Sitten hän astelee neuvomaan näyttelijöitään ja avustajia. Paikallisten avustajien tehtävä on esittää baarin edustalle kerääntyneitä juopuneita paikallisia.

Myllylahti asettelee avustajia paikoilleen. Kaiken on oltava tismalleen oikein. Kuvauksia olisi muutenkin erittäin vaikea toistaa, mutta koronatapaus tuntuu tuoneen työryhmän otteisiin vielä lisää tarkkuutta.

Elokuvaa odotetaan jo esimerkiksi Cannesin elokuvajuhlilla, jonka yhteydessä järjestetyn Next Step -käsikirjoituskilpailun Metsurin tarina voitti (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2019.

Ohjaaja myöntää, että odotukset tuntuvat hurjilta.

– Aika paljon yritän psyykata itseäni, että tässä tehdään kuitenkin ensimmäistä elokuvaa. Että ei ehkä kannata asettaa itselleen liikaa paineita, ohjaaja sanoo.

– Mutta olen myös pitänyt sitä sellaisena testinä, että kiinnostaako tämä aihe. Kyllä se palaute on ollut aika vahva. Pidän itseäni onnekkaana, että saan tehdä ensimmäistä elokuvaani ja näyttää tätä pohjoista mielenmaisemaa ja hulluutta vaikka sitten ulkomaillekin.

Avustajat ja näyttelijät ovat paikoillaan. Ohjaaja ja kuvaaja ovat tyytyväisiä. Jarkko Lahti ja Tuomaksen poikaa näyttelevä Iivo Tuuri ovat kulman takana odottamassa merkkiä. He tapaavat kohta humalaisen Tuomaksen baarin edustalla.

Seuraa lakoninen sananvaihto. Sen jälkeen työryhmän radiopuhelimet särähtävät taas:

“Siirrytään harjoittelemaan seuraavaa kohtausta.“