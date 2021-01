Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pitää Nord Stream 2-kaasuputkihanketta "huonona diilinä" Euroopalle

Joe Biden on suhtautunut nuivasti hankkeeseen jo varapresidenttiaikoinaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden uskoo, että Nord Stream 2 -kaasuputki on Euroopalle "huono diili". Valkoisen talon mukaan Bidenin hallinnon on vielä määrä käydä läpi hankkeeseen liittyviä rajoituksia, jotka ovat mukana edellisen presidentin Donald Trumpin hallinnon aikana hyväksytyssä lakipakettissa.

Trump allekirjoitti viime vuoden lopulla puolustusmenoja koskevan lakipaketin, johon sisältyy pakotteita kaasuputken rakentajayhtiöitä kohtaan. Pakotteet koskevat jossain määrin mitä tahansa yhtiötä, joka auttaa Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazpromia putken laskemisessa tai muissa töissä.

Trumpin ja hänen edeltäjänsä Barack Obaman hallinnot vastustivat Nord Stream 2 -hanketta, koska sen on nähty vahvistavan Venäjän presidentti Vladimir Putinin taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa Euroopassa. Venäjä on esimerkiksi leikannut talven aikana polttoainetoimituksia Ukrainaan ja osaan Eurooppaa hintakiistojen vuoksi. Myös Biden on jo työskennellessään Obaman varapresidenttinä vastustanut putkea, joka kiertäisi Ukrainan ja jättäisi sen vaille tuottoisia siirtomaksuja. Venäjä ja Saksa ovat luonnehtineet kaasuputkea puhtaasti kaupalliseksi hankkeeksi.

Myös Euroopassa väläytelty pakotteita

Putkesta yli 90 prosenttia on jo valmiina. Hankkeen päätyttyä kaasunvientikapasiteetti Venäjältä Eurooppaan Saksan kautta ja Itämeren alitse tuplaantuisi. Edellinen putkilinja Nord Stream 1 valmistui vuosina 2011-2012.

Viimeaikaiset tapahtumat Venäjällä ovat voimistaneet pakotevaatimuksia Venäjää kohtaan myös Euroopassa. Venäjällä järjestettiin viime viikonloppuna laajoja mielenosoituksia oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin puolesta, ja Venäjän viranomaiset tukahduttivat protestit kovin ottein. Kaasuputkihankkeeseen kohdistuvia pakotteita on väläytetty yhtenä keinona painostaa Venäjää.

Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla ei-sitovan päätöslauselman, jossa se edellyttää EU:lta toimia Nord Stream 2 -hankkeen pysäyttämiseksi. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel toisti viime viikolla tukevansa hanketta.

