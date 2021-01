Vastaamon potilaskertomukset ilmestyivät jälleen viime yönä Tor-verkkoon – kyseessä mahdollisesti lähes 32 000 ihmisen tiedot

Ainakin osa julkaistuista potilastiedoista on aitoja eli luultavasti peräisin Vastaamon tietomurrosta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastiedot ilmestyivät jälleen keskiviikon vastaisena yönä Tor-verkkoon. Joku julkaisi linkin mahdollisesti lähes 32 000 potilaskertomusta sisältävään tiedostoon kahdella pimeässä verkossa toimivalla keskustelupalstalla.

Ylen tietojen mukaan ainakin osa julkaistuista potilastiedoista on aitoja eli luultavasti peräisin Vastaamon tietomurrosta. Tiedot on julkaissut nimetön käyttäjä anonyymin tiedostonjakopalvelun kautta ilman saatesanoja.

Vastaamon potilastiedot ilmestyivät ensimmäisen kerran Tor-verkkoon lokakuussa 2020. Arviolta 33 000 henkilön arkaluontoiset potilaskertomukset ja henkilötiedot julkaistiin kenen tahansa ladattavaksi.

Potilastiedot haltuunsa saanut rikollinen on yrittänyt kiristää tiedoilla rahaa niin Vastaamolta kuin sen asiakkailta. Tämänhetkisen käsityksen mukaan kiristäjä kuitenkin julkaisi potilastiedot kaikkien saataville ilmeisesti vahingossa. On siis mahdollista, että tiedot on nyt julkaissut eri tekijä kuin alkuperäinen kiristäjä.

Tiedot olivat peräisin psykoterapiakeskuksen potilastietokantaan aiemmin tehdystä tietomurrosta. Murron tapahtuessa potilastiedot olivat netissä ilman kunnollista suojausta.

Arkaluontoisten potilastietojen ja henkilötietojen levittäminen on rikollista. Joissakin tapauksissa myös tietojen katselu voi olla rikos, arvioi julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta Mikrobitti-lehdelle viime vuonna (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi tutkii Vastaamo-vyyhtiä törkeänä tietomurtona, törkeänä kiristyksenä ja törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Lisäksi Vastaamon henkilökuntaan kuuluvia epäillään tietosuojarikoksesta.

Kolmantena haarana on vielä Vastaamon yrityskauppaan liittyvä rikostutkinta. Ylen tietojen mukaan poliisille on tehty tutkintapyyntö törkeästä petoksesta liittyen siihen, että tietoa Vastaamon tietomurrosta pimitettiin.

Yle ei ole tavoittanut poliisia kommentoimaan tuoreinta tietovuotoa. Maanantaina tutkinnanjohtaja Marko Leponen keskusrikospoliisista kertoi Ylelle poliisin edistyneen tutkinnassa.

– Olemme pystyneet hankkimaan sellaista tutkinnallista aineistoa, jonka avulla jutussa on päästy koko ajan eteenpäin. Ei tässä missään nimessä paikallaan seistä, Leponen kertoi tuolloin.

Poliisi ei kerro, onko sillä epäiltyjä tietomurrosta tai kiristyksestä. Viime vuonna poliisi teki kotietsinnän ja kaksi laite-etsintää. Pakkokeinojen kohteeksi joutuneilla henkilöillä ei kuitenkaan ole poliisin mukaan tekemistä tietomurron ja kiristyksen kanssa.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on kutsunut torstaiksi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Siinä on tarkoitus päättää yhtiön toiminnan jatkamisesta. Yhtiön toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi ja hallitus ovat ilmoittaneet eroavansa.