Ihmiskaupan uhreiksi Suomessa joutuneita ohjattiin avun piiriin ennätysmäärä viime vuonna – prostituutioon ja rikollisuuteen pakotetut jäävät katveeseen

Viime vuonna avun piiriin hakeutui ennätyksellinen määrä henkilöitä, joiden arvioidaan joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa. Asia ilmenee Maahanmuuttoviraston alaisen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreesta vuosikatsauksesta (siirryt toiseen palveluun).

Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi otettiin viime vuonna 123 henkilöä, joiden arvioidaan joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa.

Vuonna 2019 luku oli 70 ja sitä edeltäneenä vuonna 52. Lisäksi asiakkaissa on niitä, joiden kohdalla ihmiskauppa on tapahtunut ulkomailla.

Enemmistön kohdalla kyse oli viime vuonna pakkotyöstä. Sen uhriksi joutuneita viime vuoden uusista asiakkaista on 78.

Median paljastamilla tapauksilla vaikutusta

Pakkotyö on ollut median valokeilassa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat paljasti (siirryt toiseen palveluun) viime kesänä, kuinka maahanmuuttajia on värvätty siivoojiksi epäinhimillisin työehdoin. Siivousta oli tilattu pakkotyötä teettäneiltä yrityksiltä myös kunnan tiloihin, kuten päiväkoteihin ja kouluihin.

Siivousala tulee ilmi myös Ihmiskaupan uhrien auttamiskeskuksen vuosikatsauksessa. Sen lisäksi pakkotyöhön viittaaviin olosuhteisiin on jouduttu ravintola- ja rakennusalalla, maatalouden kausitöissä ja kotiapulaisina.

Mediahuomiolla on vaikutusta siihen, että auttamiskeksukseen hakeutui viime vuonna aiempaa enemmän pakkotyön uhreja, kertoo ylitarkastaja Terhi Tafari Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

– Minun näkemys on, että median huomiolla on ollut suuri vaikutus. Sillä on merkitystä, kuinka moni silmäpari näitä epäkohtia näkee, Tafari tuumii.

– Jos meillä olisi oma mainostoimisto ja äärettömästi varaa laittaa mainoskampanjoihin rahaa, ehkä saisimme itsekin lisättyä enemmän näkyvyyttä, Tafari tuumii.

Vaikka avun piiriin on hakeuduttu nyt rohkeammin, se ei vielä kerro kokonaiskuvaa pakkotyöstä Suomessa. Tafari kertoo kuulleensa ihmiskaupan uhreilta vaihtelevia arvioita siitä, kuinka paljon pakkotyötä jää pimentoon Suomessa.

– Epävirallisissa keskusteluissa on kuullut heittoja, että jopa tuhansia olisi pakkotyössä, Tafari kertoo esimerkin suurimmista arvioista.

– Ongelmaa ei ole kitketty, mutta epäkohtien tuleminen julki on ollut selvästi hyvä asia, hän lisää.

Tafarilla ei ole tietoa tai arvioita siitä, minkä verran pakkotyötä jää Suomessa piiloon.

Auttamisjärjestelmä tarjoaa uhreille neuvonnan lisäksi majoitusta, sosiaalipalveluita, terveydenhuoltoa, vastaanottorahaa tai toimeentulotukea.

Uhreiksi joutuneita auttamisjärjestelmään ohjaavat muun muassat Rikosuhripäivystys, poliisi, turvakodit ja vastaanottokeskukset. AOP

Rikollisuuteen pakotetut eivät puhu

Pimentoon jää Tafarin mukaan etenkin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuvat ihmiskaupan uhrit. Viime vuonna uusista asiakkaista heitä oli vain 15. Tyypillisimmin kyseessä on prostituutioon painostaminen tai pakottaminen.

Usein hyväksikäyttäjä tulee omasta lähipiiristä.

– Kyseessä saattaa olla uhrin oma puoliso eikä uhri tuo asiaa helposti esiin, koska siihen liittyy häpeää. Vähän samanlainen tilanne kuin lähisuhdeväkivallassa, Tafari kuvailee.

– Toivomme että tämä ihmiskaupparikoksiin erikoistunut poliisiryhmä pystyy tekemään asiaan muutosta, Tafari toteaa.

Poliisin alaisuuteen ollaankin perustamassa iskuryhmää, jonka tehtävänä on torjua ihmiskauppaa. Helsingin poliisista on arveltu, että ihmiskaupan eri lajien uhreja voi olla pahimmillaan Suomessa tuhansia.

Uusista asiakkaista 11 oli joutunut Suomessa alaikäisenä prostituutioon, pakkotyöhön tai pakkoavioliittoon.

Toinen pimentoon jäävä ihmiskaupan tyyppi on rikollisuuteen pakottaminen. Uhria voidaan painostaa velkojen vuoksi, pakottaja saattaa olla omaa lähipiiriä eikä uhri uskalla puhua poliisille, koska on joutunut itsekin sotekutumaan rikoksiin.

– Näitä tapauksia on tullut ilmi ja ne ovat hyvin vaikeita. Siitä kierteestä ei ole helppo irtautua ellei virkavalta tule puhaltamaan peliä poikki, Tafari toteaa.

Auttamiskeskuksen viime vuoden uusista asiakkaista viittä oli käytetty hyväksi rikollisessa toiminnassa. Tapaukset liittyvät yleisimmin huumerikollisuuteen ja uhreihin on saatettu kohdistaa myös raakaa väkivaltaa. Uhrin omaisia on myös uhkailtu väkivallalla.

