Urheilijoiden uusi sukupolvi ottaa nyt kantaa ennennäkemättömällä tavalla – MM-lätkän peruminen Valko-Venäjältä saattaa olla vasta alkua

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti viime viikolla siirtää vuoden 2021 jääkiekon MM-turnauksen pois Valko-Venäjältä, vedoten maan sekavaan poliittiseen tilanteeseen. IIHF:n on tarkoitus kertoa ensi viikon alussa, miten kisat pelataan keväällä vain yhdessä maassa.

Muusikko ja urheilutoimittaja Tommy Lindgren sanoo Takaisin Pasilaan -podcastissa, että päätös kisojen siirtämisestä ei tullut hänelle yllätyksenä.

– Yllättävää on ollut, miten syvälle lokaan IIHF on antanut itsensä vajota, kun on kuitenkin ollut melkein puolen vuoden ajan päivänselvää, ettei Minskissä voi pelata keväällä 2021 MM-lätkää, Lindgren lataa.

Lindgrenin mukaan on ollut hätkähdyttävää, että IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola on alkanut puhua ihmisoikeuksista. Sitä ei olisi muutama vuosi sitten uskonut, että Kummola taistelee IIHF:n kulisseissa niiden puolesta, Lindgren kertoo.

Takaisin Pasilaan -podcastin keskiviikon jaksossa Lindgren sekä podcastin juontajat Toivo Haimi ja Sami Lindfors keskustelevat myös epäjohdonmukaisuudesta kisaisännöinnin suhteen: Miksi kisat siirrettiin pois Valko-Venäjältä, mutta toiset maat saavat pitää suurkisoja kehnoista ihmisoikeustilanteistaan huolimatta?

Esimerkiksi jalkapallon vuoden 2021 EM-turnauksen otteluita on määrä järjestää Venäjällä, missä opposition mielenosoituksia on hajotettu väkivalloin ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on yritetty murhata.

Toinen huolestuttava esimerkki on ensi vuoden jalkapallon MM-turnauksen isäntämaa Qatar, missä stadioneita rakentavien siirtotyöläisten julma kohtelu on saanut osakseen arvostelua.

– On syytä pohtia, että kiinnostaako katsojana se Qatarissa pelattavien MM-kisojen Argentiina-Brasilia -välierä niin paljon, että laittaa telkkarin päälle ja nauttii urheiluviihteestä, kun tietää ihan hyvin, että sen stadionin rakennustöissä on kuollut ihmisiä, joiden ihmisoikeuksista ei ole piitattu pätkääkään, Lindgren tykittää.

– Urheilupiireissä on vuosikymmeniä ajateltu, että passiivisuus on epäpoliittista. Tämä on tietysti täysin järjetöntä, sanoo Lindgren ja lisää, että nyt on tapahtumassa muutos.

– Tänä päivänä on tulossa uusi urheilijasukupolvi, joka ei pelkää olla omalla persoonallaan aika avoimesti sitä mieltä, mitä he ovat. Tämä liittyy osaltaan siihen, miten urheilijat käyttävät sosiaalista mediaa. He ovat entistä rohkeampia, ja uskaltavat ottaa kantaa.

