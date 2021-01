Työntekijä kuoli Kemijärvellä jäätyään lautapaketin alle sahalla – Keitele Groupin toimitusjohtaja: "Erittäin valitettava tapaus"

Keitele Timber Oy:n Kemijärven sahalla on sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma tiistai-iltana 26. tammikuuta. Poliisin mukaan yrityksen työntekijä oli jäänyt tuotantolinjalla puristuksiin lautapaketin alle ja kuollut välittömästi.

Menehtynyt on Kemijärvellä asuva, 55-vuotias mies. Työtapaturma tapahtui miehen ollessa iltavuorossa. Poliisi on aloittanut onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkinnan.

Keitele Timber Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kylävainio kertoo tapauksen olevan erittäin valitettava.

– Onnettomuus sattui Kemijärven tulevaisuuden sahatavaratehtaassa, joka on viimeistä tekniikkaa. Se on uusi tehdas, jossa on uudet turvajärjestelyt ja hyvät kirjalliset ohjeet, mutta nähtävästi aina on parantamisen varaa, Kylävainio summaa.