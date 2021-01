Valmis esitutkinta paljastaa Koskelan järkyttävän henkirikoksen taustat – kolmea 16-vuotiasta poikaa epäillään samanikäisen pojan murhasta

Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta 2020 tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan. Kolmea tapahtuman aikaan 16-vuotiasta poikaa epäillään 16-vuotiaan pojan murhasta Koskelan sairaalan alueella. Kaksi epäillyistä on tutkinnan aikana täyttänyt 17-vuotta.

Poliisin esitutkinnan mukaan uhria on pidetty kaverina, mutta hän on ollut samaan aikaan alisteisessa asemassa verrattuna muihin porukan jäseniin. Poliisi arvioi, että kysymys on pitkään jatkuneesta väkivaltaisesta kiusaamisesta, joka on johtanut tapahtumailtana uhrin kuolemaan.

Poliisi epäilee, että epäiltyjen tarkoituksena oli juottaa uhri humalaan perjantaina 4. joulukuuta ja kohdistaa häneen väkivaltaa illan aikana. Esitutkinnan perusteella epäillyt juottivat uhrille alkoholia myös väkisin.

Väkivallan epäillään alkaneen melko nopeasti sen jälkeen, kun epäillyt ja uhri ovat saapuneet Koskelan sairaala-alueelle. Yksi epäillyistä on poistunut alueelta joksikin aikaa, mutta palannut myöhemmin takaisin.

Väkivalta on jatkunut poliisin tietojen mukaan noin 3–4 tunnin ajan eri muodoissaan.

– Kaikkien epäillään kohdistaneen väkivaltaa uhriin, minkä lisäksi väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu sekä lähetelty epäiltyjen kesken Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss poliisin tiedotteessa.

Myös kahta murhasta epäiltyä pahoinpideltiin?

Kaksi murhasta epäiltyä on väittänyt poliisille, että kolmas epäilty kohdisti väkivaltaa myös heihin. Siksi murhan lisäksi asiassa on selvitetty kahta pahoinpitelyä.

Poliisi epäilee kuitenkin, että murha on tehty yksissä tuumin. Poliisin mukaan epäillyt lähtivät paikalta pois yhdessä. He myös keskustelivat yhdessä seuraavina päivinä ennen kiinniottoja.

Poliisin mukaan osa epäillyistä kävi rikospaikalla henkirikosta seuraanneena päivänä tarkistamassa uhrin tilan. Rikos alkoi selvitä vasta kolmen päivän päästä maanantaina, kun rakennumies löysi 16-vuotiaan pojan ruumiin sairaala-alueella olleen lavan läheisyydestä.

Uhri oli lastensuojelun asiakas. Lastensuojelulaitos teki hänen katoamiseensa liittyen virka-apupyynnön poliisille seuraavana päivänä, kun tämä ei palannut illanvietosta.

Poikien epäillään myös ryöstäneen uhrin

Epäillyn murhan lisäksi poliisi selvitti myös useita muita rikoksia tapaukseen liittyen. Kolmen murhasta epäillyn pojan epäillään ryöstäneen uhrin yhdessä yhden samana vuonna syntyneen pojan kanssa Itä-Pasilassa elokuussa 2020. Yksi ryöstöstä epäillyistä ei liity murhaepäilyyn.

Yksi kolmesta murhasta epäillystä näki todennäköisesti uhrin tuolloin ensimmäistä kertaa. Poliisi epäilee, että kaksi uhrin entuudestaan tuntemaa epäiltyä kutsui uhrin paikalle tarkoituksenaan ryöstää tältä omaisuutta kahden muun pojan avulla.

Poliisin mukaan uhri suostuteltiin myymään "feikkihuumeita" kahdelle muulle pojalle, joiden kanssa oli etukäteen sovittu uhrin ryöstämisestä. Uhriin kohdistettiin lievää väkivaltaa, häneltä vietiin omaisuutta ja pieni määrä rahaa.

Uhri kertoi ryöstöstä muille henkilöille. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus syyskuussa 2020.

Kolme pahoinpitelyä samassa paikassa kuin murha

Poliisi epäilee murhasta epäiltyjen pahoinpidelleen uhria Koskelan sairaalan alueella kolmena perjantaina ennen murhailtaa.

Poliisi epäilee kahta murhasta epäiltyä poikaa uhrin pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta perjantaina 6. marraskuuta 2020. Tästä pahoinpitelystä epäillään samoja poikia, jotka kutsuivat uhrin aiemmin ryöstöpaikalle.

Pahoinpitelystä epäiltyjen epäillään käyttäneen huumausaineita teon yhteydessä. Murhatutkinnan kuulusteluissa nämä kaksi epäiltyä väittivät kolmannen epäillyn pahoinpidelleen myös heitä.

Seuraavan pahoinpitelyn epäillään tapahtuneen perjantaina 13. marraskuuta samassa paikassa kuin murha. Kaikkia kolmea murhasta epäiltyä epäillään myös tästä pahoinpitelystä.

Kolmas pahoinpitely tapahtui murhapaikassa perjantaina 20. marraskuuta. Tästäkin teosta epäillään kaikkia kolmea murhasta epäiltyä.

Poliisi: Teot sadistisia ja nyöryyttäviä

Poliisin mukaan epäillyn murhan ja pahoinpitelyjen motiivina on ollut rangaistus uhrin toiminnasta tai väitetystä toiminnasta.

– Tekoja voidaan pitää sadistisina, ja ne on tehty puolustuskyvyttömän uhrin kustannuksella. Tapahtumiin liittyy useita nöyryyttäviä elementtejä, sanoo tutkinnanjohtaja Forss.

Poliisin mukaan kansalaisilta tulleet useat vihjeet auttoivat rikoksen selvittämisessä.

Juttu siirtyy syyteharkintaan torstaina 28. tammikuuta 2021. Syytteen nostamisen määräpäivä on 5. helmikuuta 2021.

